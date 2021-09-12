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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
1:1
Перерыв

Стадион:
Ольборг
0'
1:0
10' Гол
Mads Lauritsen
31' Желтая карточка
Jeppe Groenning
1:1
44' Гол
Феррейра Педру
1
Lucas
Lund
Pedersen
24
Аниембе
Даниэль
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Jacob
Bonde
31
Tobias
Bech
9
Sebastian
Groenning
11
Грот
Джей-Рой
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
Виборг
4-3-3
Ольборг
3-4-1-2

Ход матча

10'
Mads Lauritsen
(Christian Soerensen II)
1:0
31'
Jeppe Groenning
 
44'
1:1
Феррейра Педру
(Фоссум Ивер)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Ларс II 2 0.25
2. Jacob Bonde 2 (1) 0.25
3. Christian Soerensen II 1 0.13
4. Jeppe Groenning 1 0.13
5. Sebastian Groenning 1 0.13
6. Ibrahim Said 1 0.13
7. Mads Lauritsen 1 0.13
8. Younes Bakiz 1 0.13
9. Tobias Bech 0 0
10. Sofus Berger 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 3 0.38
2. Андреасен Лука 1 0.13
3. Куск Каспер 1 0.13
4. Теландер Расмус 1 0.13
5. Макарич Милан 1 0.13
6. Росс Матиас 1 0.13
7. Паллесен Кристоффер 0 0

Карточки

Виборг
# Игрок      
1. Christian Soerensen II 3 0
2. Jeppe Groenning 3 0
3. Крамер Ларс II 3 0
4. Ibrahim Said 2 0
5. Путрос Франс Диа 2 0
6. Mads Lauritsen 2 0
7. Sebastian Groenning 2 0
8. Jacob Bonde 2 0
9. Лонвейк Джастин 2 0
10. Younes Bakiz 2 0
11. Tobias Bech 2 0
12. Jeff Mensah 1 0
13. Sofus Berger 1 0
14. Lucas Lund Pedersen 1 0
15. Lars Friis 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Альманн Якоб 3 0
2. Хёйхольт Мальте 3 0
3. Теландер Расмус 2 0
4. Феррейра Педру 2 0
5. Кристенсен Магнус 2 0
6. Паллесен Кристоффер 1 0
7. Frederik Boersting 1 0
8. Росс Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виборг 0 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Ольборг 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Виборг Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Фредерисия 1:1 Виборг Сённерйюск 2:2 Виборг Виборг 2:0 Орхус Виборг 1:2 Раннерс
Силькеборг 4:1 Виборг Виборг 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Виборг Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг Виборг 4:0 Эсбьерг Виборг 4:1 Фредерисия
Ольборг Последние 20 матчей: +8 =7 -5
FIUK 0:13 Ольборг Ольборг 2:1 Нордшелланн Раннерс 1:1 Ольборг Вайле 0:1 Ольборг
Ольборг 2:0 Орхус Силькеборг 0:0 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг

Последние игры между собой

Виборг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ольборг: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ольборг 2:2 Виборг Товарищеские матчи Ольборг 2:3 Виборг Товарищеские матчи Виборг 1:5 Ольборг Кубок Виборг 1:1 Ольборг Суперлига Дании
Ольборг 0:1 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:2 Виборг Товарищеские матчи Виборг 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Виборг Суперлига Дании Ольборг 3:1 Виборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Виборг Товарищеские матчи Виборг 2:1 Ольборг Товарищеские матчи Виборг 1:1 Ольборг Кубок Виборг 1:1 Ольборг Кубок Виборг 0:1 Ольборг САС Лигаен Ольборг 2:0 Виборг САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 8 6 0 2 15 - 5 18
2. Копенгаген 7 5 2 0 17 - 5 17
3. Раннерс 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Ольборг 1:1 8 3 4 1 9 - 6 13
5. Нордшелланн 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Силькеборг 8 2 5 1 8 - 7 11
7. Виборг 1:1 8 2 3 3 10 - 13 9
8. Брондбю 8 1 5 2 11 - 12 8
9. Оденсе 7 1 4 2 9 - 12 7
10. Сённерйюск 7 1 2 4 3 - 9 5
11. Орхус 7 0 3 4 5 - 12 3
12. Вайле 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 3 0 1 10 - 3 9
2. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Ольборг 1:1 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Брондбю 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Виборг 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Сённерйюск 4 1 1 2 3 - 6 4
10. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Орхус 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Вайле 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Митьюлланд 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Ольборг 1:1 5 1 4 0 5 - 4 7
5. Нордшелланн 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Оденсе 4 1 2 1 6 - 7 5
7. Виборг 1:1 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Силькеборг 4 0 3 1 2 - 5 3
9. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
3. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 4 0
2. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 4 0
3. Ольборг Альманн Якоб 3 0
4. Копенгаген Зека Карлос 3 0
5. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
Весь список
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Виборг
Ничья
Ольборг
2.25
4.38
7.31
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