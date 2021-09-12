Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Виборг
1:1
Перерыв
Стадион: Энерги Виборг Арена
Ольборг
1:0
10' ГолMads Lauritsen
31' Желтая карточкаJeppe Groenning
1:1
44' ГолФеррейра Педру
17
Jacob
Bonde
31
Tobias
Bech
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jacob BondeПолузащитник
-
31 Tobias BechНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Mads AaquistЗащитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ibrahim SaidНападающий
-
21 Sofus Berger
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
10'
31'
44'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Ларс II
|2
|0.25
|2.
|Jacob Bonde
|2 (1)
|0.25
|3.
|Christian Soerensen II
|1
|0.13
|4.
|Jeppe Groenning
|1
|0.13
|5.
|Sebastian Groenning
|1
|0.13
|6.
|Ibrahim Said
|1
|0.13
|7.
|Mads Lauritsen
|1
|0.13
|8.
|Younes Bakiz
|1
|0.13
|9.
|Tobias Bech
|0
|0
|10.
|Sofus Berger
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|3
|0.38
|2.
|Андреасен Лука
|1
|0.13
|3.
|Куск Каспер
|1
|0.13
|4.
|Теландер Расмус
|1
|0.13
|5.
|Макарич Милан
|1
|0.13
|6.
|Росс Матиас
|1
|0.13
|7.
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Christian Soerensen II
|3
|0
|2.
|Jeppe Groenning
|3
|0
|3.
|Крамер Ларс II
|3
|0
|4.
|Ibrahim Said
|2
|0
|5.
|Путрос Франс Диа
|2
|0
|6.
|Mads Lauritsen
|2
|0
|7.
|Sebastian Groenning
|2
|0
|8.
|Jacob Bonde
|2
|0
|9.
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|10.
|Younes Bakiz
|2
|0
|11.
|Tobias Bech
|2
|0
|12.
|Jeff Mensah
|1
|0
|13.
|Sofus Berger
|1
|0
|14.
|Lucas Lund Pedersen
|1
|0
|15.
|Lars Friis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альманн Якоб
|3
|0
|2.
|Хёйхольт Мальте
|3
|0
|3.
|Теландер Расмус
|2
|0
|4.
|Феррейра Педру
|2
|0
|5.
|Кристенсен Магнус
|2
|0
|6.
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|7.
|Frederik Boersting
|1
|0
|8.
|Росс Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виборг
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Ольборг
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Виборг Последние 20 матчей: +9 =5 -6Фредерисия 1:1 Виборг Сённерйюск 2:2 Виборг Виборг 2:0 Орхус Виборг 1:2 Раннерс
Силькеборг 4:1 Виборг Виборг 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Виборг Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг Виборг 4:0 Эсбьерг Виборг 4:1 Фредерисия
Ольборг Последние 20 матчей: +8 =7 -5FIUK 0:13 Ольборг Ольборг 2:1 Нордшелланн Раннерс 1:1 Ольборг Вайле 0:1 Ольборг
Ольборг 2:0 Орхус Силькеборг 0:0 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг
Последние игры между собой
Виборг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ольборг: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ольборг 0:1 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:2 Виборг Товарищеские матчи Виборг 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Виборг Суперлига Дании Ольборг 3:1 Виборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Виборг Товарищеские матчи Виборг 2:1 Ольборг Товарищеские матчи Виборг 1:1 Ольборг Кубок Виборг 1:1 Ольборг Кубок Виборг 0:1 Ольборг САС Лигаен Ольборг 2:0 Виборг САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|2.
|Копенгаген
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|3.
|Раннерс
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Ольборг
|1:1
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Нордшелланн
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Виборг
|1:1
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Брондбю
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|9.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|10.
|Сённерйюск
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|11.
|Орхус
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|12.
|Вайле
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|2.
|Силькеборг
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Ольборг
|1:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Брондбю
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Виборг
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Сённерйюск
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Оденсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|Орхус
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Раннерс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Ольборг
|1:1
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|5.
|Нордшелланн
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|7.
|Виборг
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|8.
|Силькеборг
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|10.
|Сённерйюск
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|Вайле
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
|3.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|2.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|3.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|3
|0
|4.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0
|5.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0