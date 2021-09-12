Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Виборг

39' Альманн Якоб не смог попасть в створ ударом издали

36' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

36' Грот Джей-Рой из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

34' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Хёйхольт Мальте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Йеппе Гроннинг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Ринне Якоб из команды Ольборг взял в руки мяч после паса своего. Это значит, что будет назначен свободный удар.

27' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Феррейра Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Тобиас Бех мяч отрикошетил от ворот

24' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Удар от ворот произведет Ольборг

23' Грот Джей-Рой не смог попасть в створ ударом издали

23' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Гранли Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Отличные скиллы показывает Себастьян Гронинг , обводя своих соперников

21' Удар от ворот произведет Виборг

21' Альманн Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Удар от ворот произведет Виборг

19' Отличный пас сделал Фоссум Ивер из команды Ольборг . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

19' Аниембе Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Ольборг

17' Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Удар от ворот произведет Виборг

17' Росс Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Хёйхольт Мальте нанес удар, мяч был парирован, но Лукас Лунд Педерсен не удержал его в руках.

16' Лукас Лунд Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Отличные скиллы показывает Тобиас Бех, обводя своих соперников

12' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Г О О О О Л - Мадс Лаурицен забивает с правой ноги!

10' Росс Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Тобиас Бех бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

9' Тобиас Бех из команды Виборг идет с мячом вперед на обострение...

8' Аниембе Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Ольборг

7' Тобиас Бех из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

6' Удар от ворот произведет Виборг

5' Себастьян Гронинг не смог попасть в створ ударом издали

5' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ольборг начинает с центра поля