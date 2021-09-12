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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 6014
Ольборг
0'
1:0
10' Гол
Mads Lauritsen
31' Желтая карточка
Jeppe Groenning
1:1
44' Гол
Феррейра Педру
1:2
53' Гол
Феррейра Педру
61' Желтая карточка
Макарич Милан
64' Желтая карточка
Jacob Bonde
2:2
84' Гол
Sebastian Groenning
2:3
86' Гол
Куск Каспер
90'+7
1
Lucas
Lund
Pedersen
24
Аниембе
Даниэль
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Jacob
Bonde
31
Tobias
Bech
9
Sebastian
Groenning
11
Грот
Джей-Рой
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
Виборг
4-3-3
Ольборг
3-4-1-2

Ход матча

10'
Mads Lauritsen
(Christian Soerensen II)
1:0
31'
Jeppe Groenning
 
44'
1:1
Феррейра Педру
(Фоссум Ивер)
52'
Ван дер Кап Келлиан
Mads Lauritsen
 
53'
1:2
Феррейра Педру
(Паллесен Кристоффер)
61'
 
Макарич Милан
61'
 
Frederik Boersting
Альманн Якоб
64'
Jacob Bonde
 
77'
 
Трайковски Александар
Росс Матиас
77'
Sofus Berger
Грот Джей-Рой
 
77'
Ibrahim Said
Tobias Bech
 
77'
 
Хагельскьер Андерс
Макарич Милан
84'
Sebastian Groenning
(Christian Soerensen II)
2:2
85'
 
Куск Каспер
Хёйхольт Мальте
85'
Леманс Клинт
Jeppe Groenning
 
85'
Путрос Франс Диа
Аниембе Даниэль
 
86'
2:3
Куск Каспер
(Паллесен Кристоффер)

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sebastian Groenning 2 0.25
2. Крамер Ларс II 2 0.25
3. Jacob Bonde 2 (1) 0.25
4. Christian Soerensen II 1 0.13
5. Jeppe Groenning 1 0.13
6. Ibrahim Said 1 0.13
7. Mads Lauritsen 1 0.13
8. Younes Bakiz 1 0.13
9. Tobias Bech 0 0
10. Sofus Berger 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 3 0.38
2. Куск Каспер 2 0.25
3. Феррейра Педру 2 0.25
4. Андреасен Лука 1 0.13
5. Теландер Расмус 1 0.13
6. Макарич Милан 1 0.13
7. Росс Матиас 1 0.13
8. Паллесен Кристоффер 0 0

Карточки

Виборг
# Игрок      
1. Christian Soerensen II 3 0
2. Jeppe Groenning 3 0
3. Jacob Bonde 3 0
4. Крамер Ларс II 3 0
5. Ibrahim Said 2 0
6. Путрос Франс Диа 2 0
7. Mads Lauritsen 2 0
8. Sebastian Groenning 2 0
9. Лонвейк Джастин 2 0
10. Younes Bakiz 2 0
11. Tobias Bech 2 0
12. Jeff Mensah 1 0
13. Sofus Berger 1 0
14. Lucas Lund Pedersen 1 0
15. Lars Friis 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Альманн Якоб 3 0
2. Хёйхольт Мальте 3 0
3. Теландер Расмус 2 0
4. Феррейра Педру 2 0
5. Кристенсен Магнус 2 0
6. Паллесен Кристоффер 1 0
7. Frederik Boersting 1 0
8. Макарич Милан 1 0
9. Росс Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виборг 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Ольборг 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Виборг Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Фредерисия 1:1 Виборг Сённерйюск 2:2 Виборг Виборг 2:0 Орхус Виборг 1:2 Раннерс
Силькеборг 4:1 Виборг Виборг 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Виборг Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг Виборг 4:0 Эсбьерг Виборг 4:1 Фредерисия
Ольборг Последние 20 матчей: +8 =7 -5
FIUK 0:13 Ольборг Ольборг 2:1 Нордшелланн Раннерс 1:1 Ольборг Вайле 0:1 Ольборг
Ольборг 2:0 Орхус Силькеборг 0:0 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг

Последние игры между собой

Виборг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ольборг: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ольборг 2:2 Виборг Товарищеские матчи Ольборг 2:3 Виборг Товарищеские матчи Виборг 1:5 Ольборг Кубок Виборг 1:1 Ольборг Суперлига Дании
Ольборг 0:1 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:2 Виборг Товарищеские матчи Виборг 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Виборг Суперлига Дании Ольборг 3:1 Виборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Виборг Товарищеские матчи Виборг 2:1 Ольборг Товарищеские матчи Виборг 1:1 Ольборг Кубок Виборг 1:1 Ольборг Кубок Виборг 0:1 Ольборг САС Лигаен Ольборг 2:0 Виборг САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 2:0 8 6 2 0 19 - 5 20
2. Митьюлланд 8 6 0 2 15 - 5 18
3. Ольборг 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Раннерс 0:2 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Нордшелланн 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Силькеборг 8 2 5 1 8 - 7 11
7. Виборг 8 2 2 4 11 - 15 8
8. Брондбю 8 1 5 2 11 - 12 8
9. Оденсе 7 1 4 2 9 - 12 7
10. Сённерйюск 7 1 2 4 3 - 9 5
11. Орхус 7 0 3 4 5 - 12 3
12. Вайле 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 3 0 1 10 - 3 9
2. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Копенгаген 2:0 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Ольборг 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Брондбю 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Раннерс 0:2 4 1 2 1 3 - 4 5
8. Сённерйюск 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Виборг 4 1 0 3 5 - 7 3
10. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Орхус 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Вайле 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 2:0 4 4 0 0 11 - 1 12
2. Раннерс 0:2 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Митьюлланд 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Ольборг 5 2 3 0 7 - 5 9
5. Нордшелланн 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Оденсе 4 1 2 1 6 - 7 5
7. Виборг 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Силькеборг 4 0 3 1 2 - 5 3
9. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 1
3. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 4 0
2. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 4 0
3. Ольборг Альманн Якоб 3 0
4. Копенгаген Зека Карлос 3 0
5. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виборг 2:3 Ольборг онлайн




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