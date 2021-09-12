Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сегодняшная посещаемость составляет 6014 болельщиков

96' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

96' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Ибрагим Саид нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

95' Фредерик Бурстеринг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Отличные скиллы показывает Трайковски Александар , обводя своих соперников

93' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Ибрагим Саид из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

92' Трайковски Александар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Удар от ворот произведет Виборг

91' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

89' Софус Бергер пробует нанести удар издали, но Джейкоб Ринн держит все под контролем

88' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Г О О О О Л - Куск Каспер забивает с левой ноги!

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Себастьян Гронинг получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Себастьян Гронинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Теландер Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Хагельскьер Андерс наказан за толчок Ибрагим Саид

81' Отличные скиллы показывает Ибрагим Саид, обводя своих соперников

80' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Ольборг

79' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Ольборг

77' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Ибрагим Саид

75' Себастьян Гронинг нанес удар головой, но Джейкоб Ринн спокойно отбил мяч.

74' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Ольборг

73' Лонвейк Джастин из команды Виборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

73' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

73' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Лонвейк Джастин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

73' Удар от ворот произведет Ольборг

73' Как он промахнулся? Себастьян Гронинг имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

72' Удар от ворот произведет Ольборг

72' Кристиан Соренсен бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

71' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Удар от ворот произведет Ольборг

70' Отличные скиллы показывает Хёйхольт Мальте , обводя своих соперников

68' Хорошую попытку сделал Андреасен Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Аниембе Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Удар от ворот произведет Ольборг

67' Лонвейк Джастин не смог попасть в створ ударом издали

66' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Фоссум Ивер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Бонд получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Якоб Бонд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' Якоб Бонд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

62' Тобиас Бех из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

59' Теландер Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Удар от ворот произведет Ольборг

57' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Ольборг

55' Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Г О О О О Л - Феррейра Педру правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

53' Кристиан Соренсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Мадс Лаурицен получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Мадс Лаурицен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Себастьян Гронинг имел все шансы забить, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв!

48' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля