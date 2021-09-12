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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Орхус
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 11038
Вайле
0'
19' Желтая карточка
Колингер Денис
58' Желтая карточка
Hans Hollsberg
1:0
60' Гол
Андерсон Микаэль
86' Желтая карточка
Муколли Арбнор
90'+4
1
Хансен
Йеспер
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
37
Хауснер
Себастиан
15
Лунд
Оливер
27
Грёнбек
Альберт
10
Ольсен
Патрик
29
Frederik
Brandhof
19
Каль
Эрик
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
13
Грютебуст
Стен
44
Хенриксен
Тобиас
22
Колингер
Денис
5
Манджрекар
Джеймс
3
Давидсен
Вильормур
10
Соуза
Аллан
II
33
Hans
Hollsberg
7
Драмме
Муамаду
11
Муколли
Арбнор
17
Эммануилидис
Димитриос
19
Джорджевич
Лука
Орхус
3-5-2
Вайле
4-5-1

Ход матча

19'
 
Колингер Денис
46'
Бунду Мустафа
Тингагер Фредерик
 
46'
Андерсон Микаэль
Frederik Brandhof
 
58'
 
Hans Hollsberg
60'
Андерсон Микаэль
(Грёнбек Альберт)
1:0
62'
 
Понсе Андрес
Эммануилидис Димитриос
62'
 
Lukas Engel
Джорджевич Лука
71'
 
Heron
Давидсен Вильормур
78'
 
Эзатолахи Саид
Драмме Муамаду
78'
 
Кустович Кевин
Хенриксен Тобиас
85'
Йулсгор Йеспер
Грёнбек Альберт
 
85'
Д'Альберто Антони
Каль Эрик
 
86'
 
Муколли Арбнор

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каль Эрик 2 0.25
2. Андерсон Микаэль 1 0.13
3. Торстейнссон Йон 1 0.13
4. Курминовски Давид 1 0.13
5. Мортенсен Патрик 1 (1) 0.13
6. Грёнбек Альберт 0 0
7. Ольсен Патрик 0 0
Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фагир Вахид 2 0.25
2. Эммануилидис Димитриос 1 0.13
3. Колингер Денис 1 0.13
4. Скооп Якоб 0 0
5. Ямга Кевин 0 0
6. Кустович Кевин 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 4 0
2. Торстейнссон Йон 3 0
3. Лунд Оливер 2 0
4. Линкс Гифт 2 0
5. Биссек Янн-Аурель 2 0
6. Frederik Brandhof 1 0
7. Хауснер Себастиан 1 0
8. Тенгстедт Сёрен 1 0
9. Грёнбек Альберт 1 0
Вайле
# Игрок      
1. Колингер Денис 4 0
2. Муколли Арбнор 3 0
3. Эзатолахи Саид 2 0
4. Фагир Вахид 2 0
5. Скооп Якоб 1 0
6. Соуза Аллан II 1 0
7. Манджрекар Джеймс 1 0
8. Hans Hollsberg 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 33.33% (2) 16.67% (1) 0 50% (3) 0 0
 Вайле 0 0 25% (1) 75% (3) 0 0

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Орхус 2:2 Оденсе Виборг 2:0 Орхус Орхус 1:3 Копенгаген Ольборг 2:0 Орхус
Орхус 1:2 Раннерс Орхус 1:1 Ларн Нордшелланн 0:0 Орхус Ларн 2:1 Орхус Орхус 1:1 Брондбю Ольборг 1:0 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Орхус 2:2 Ольборг Митьюлланд 4:0 Орхус Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс Брондбю 2:2 Орхус
Вайле Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Vordingborg 0:2 Вайле Хольштайн Киль 1:2 Вайле Вайле 0:4 Копенгаген Нордшелланн 3:1 Вайле
Вайле 0:1 Ольборг Митьюлланд 4:1 Вайле Вайле 2:2 Брондбю Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 0:2 Раннерс Вайле 1:0 Любек Вайле 5:1 Эсбьерг Вайле 1:1 Ольборг Вайле 0:5 Силькеборг Колдинг 3:3 Вайле Вайле 2:2 Люнгбю Ольборг 2:1 Вайле Вайле 2:2 Оденсе Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле Сённерйюск 1:0 Вайле

Последние игры между собой

Орхус: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 2
Вайле: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 6
Вайле 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:2 Вайле Суперлига Дании Вайле 2:4 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Вайле Суперлига Дании
Орхус 2:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 1:1 Орхус Суперлига Дании Вайле 1:1 Орхус Товарищеские матчи Вайле 1:3 Орхус Первый дивизион Орхус 4:0 Вайле Первый дивизион Орхус 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Кубок Орхус 1:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Первый дивизион Вайле 2:1 Орхус САС Лигаен Орхус 1:1 Вайле САС Лигаен Орхус 2:1 Вайле САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 6 2 0 19 - 5 20
2. Митьюлланд 8 6 0 2 15 - 5 18
3. Ольборг 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Раннерс 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Нордшелланн 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Силькеборг 8 2 5 1 8 - 7 11
7. Виборг 8 2 2 4 11 - 15 8
8. Брондбю 8 1 5 2 11 - 12 8
9. Оденсе 7 1 4 2 9 - 12 7
10. Орхус 8 1 3 4 6 - 12 6
11. Сённерйюск 7 1 2 4 3 - 9 5
12. Вайле 8 0 1 7 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 3 0 1 10 - 3 9
2. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Ольборг 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Брондбю 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Раннерс 4 1 2 1 3 - 4 5
8. Орхус 5 1 2 2 6 - 8 5
9. Сённерйюск 4 1 1 2 3 - 6 4
10. Виборг 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
12. Вайле 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 4 0 0 11 - 1 12
2. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Митьюлланд 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Ольборг 5 2 3 0 7 - 5 9
5. Нордшелланн 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Оденсе 4 1 2 1 6 - 7 5
7. Виборг 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Силькеборг 4 0 3 1 2 - 5 3
9. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 1
3. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 4 0
2. Вайле Колингер Денис 4 0
3. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 4 0
4. Ольборг Альманн Якоб 3 0
5. Копенгаген Зека Карлос 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Орхус 1:0 Вайле онлайн




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