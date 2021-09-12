Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Орхус
1:0
Конец матча
Стадион: Ceres Park Зрители: 11038
Вайле
19' Желтая карточкаКолингер Денис
58' Желтая карточкаHans Hollsberg
1:0
60' ГолАндерсон Микаэль
86' Желтая карточкаМуколли Арбнор
15
Лунд
Оливер
19
Каль
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лунд ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Соуза АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
2 Heron
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
19'
58'
60'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каль Эрик
|2
|0.25
|2.
|Андерсон Микаэль
|1
|0.13
|3.
|Торстейнссон Йон
|1
|0.13
|4.
|Курминовски Давид
|1
|0.13
|5.
|Мортенсен Патрик
|1 (1)
|0.13
|6.
|Грёнбек Альберт
|0
|0
|7.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фагир Вахид
|2
|0.25
|2.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.13
|3.
|Колингер Денис
|1
|0.13
|4.
|Скооп Якоб
|0
|0
|5.
|Ямга Кевин
|0
|0
|6.
|Кустович Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|4
|0
|2.
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|3.
|Лунд Оливер
|2
|0
|4.
|Линкс Гифт
|2
|0
|5.
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|6.
|Frederik Brandhof
|1
|0
|7.
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|8.
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
|9.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Колингер Денис
|4
|0
|2.
|Муколли Арбнор
|3
|0
|3.
|Эзатолахи Саид
|2
|0
|4.
|Фагир Вахид
|2
|0
|5.
|Скооп Якоб
|1
|0
|6.
|Соуза Аллан II
|1
|0
|7.
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
|8.
|Hans Hollsberg
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
|0
|Вайле
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +4 =5 -11Орхус 2:2 Оденсе Виборг 2:0 Орхус Орхус 1:3 Копенгаген Ольборг 2:0 Орхус
Орхус 1:2 Раннерс Орхус 1:1 Ларн Нордшелланн 0:0 Орхус Ларн 2:1 Орхус Орхус 1:1 Брондбю Ольборг 1:0 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Орхус 2:2 Ольборг Митьюлланд 4:0 Орхус Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс Брондбю 2:2 Орхус
Вайле Последние 20 матчей: +5 =6 -9Vordingborg 0:2 Вайле Хольштайн Киль 1:2 Вайле Вайле 0:4 Копенгаген Нордшелланн 3:1 Вайле
Последние игры между собой
Орхус: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 2
Вайле: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 6
Орхус 2:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 1:1 Орхус Суперлига Дании Вайле 1:1 Орхус Товарищеские матчи Вайле 1:3 Орхус Первый дивизион Орхус 4:0 Вайле Первый дивизион Орхус 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Кубок Орхус 1:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Первый дивизион Вайле 2:1 Орхус САС Лигаен Орхус 1:1 Вайле САС Лигаен Орхус 2:1 Вайле САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|8
|6
|2
|0
|19 - 5
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|3.
|Ольборг
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Раннерс
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Нордшелланн
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Виборг
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|8.
|Брондбю
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|9.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|10.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|11.
|Сённерйюск
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|12.
|Вайле
|8
|0
|1
|7
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|2.
|Силькеборг
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Ольборг
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Брондбю
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Раннерс
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Орхус
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|Сённерйюск
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Оденсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Ольборг
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|Нордшелланн
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|7.
|Виборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|8.
|Силькеборг
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|10.
|Сённерйюск
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|Вайле
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|4
|0
|3.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|4.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|3
|0
|5.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0