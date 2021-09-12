Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон , обводя своих соперников

44' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

44' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Отличные скиллы показывает Альберт Гроенбек, обводя своих соперников

42' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Биссек Янн-Аурель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Головой пробил Джорджевич Лука , но голкипер отбил его в поле!

38' Плохо сыграл Тингагер Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

38' Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Ольсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Вайле

35' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Альберт Гроенбек бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

34' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

34' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Орхус

32' Хенриксен Тобиас не смог попасть в створ ударом издали

32' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Эммануилидис Димитриос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Удар от ворот произведет Вайле

31' Ольсен Патрик не смог попасть в створ ударом издали

30' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Удар от ворот произведет Вайле

29' Мортенсен Патрик из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

27' Удар от ворот произведет Орхус

27' Отличный пас сделал Эммануилидис Димитриос из команды Вайле . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

26' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Орхус

25' Драмме Муамаду не смог попасть в створ ударом издали

25' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Фредерик Брандоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Лунд Оливер из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Удар от ворот произведет Орхус

22' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Матч возобновлен

20' Мортенсен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Колингер Денис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

19' Удар от ворот произведет Орхус

19' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

16' Отличные скиллы показывает Альберт Гроенбек, обводя своих соперников

15' Удар от ворот произведет Орхус

14' Драмме Муамаду нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

14' Ольсен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Удар от ворот произведет Орхус

13' Эммануилидис Димитриос из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

12' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Хорошую попытку сделал Каль Эрик . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

7' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

7' Торстейнссон Йон из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

5' Хауснер Себастиан из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

5' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Головой пробил Биссек Янн-Аурель , но голкипер отбил его в поле!

4' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Удар от ворот произведет Вайле

3' Лунд Оливер из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

2' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Удар от ворот произведет Вайле

1' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Орхус начинает с центра поля