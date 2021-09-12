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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Херенвен
0' 17'
1
Леувенбург
Петер
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
20
Сверко
Марин
40
Bjorn
Meijer
11
Эль-Ханкури
Мохамед
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
14
Йоостен
Патрик
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
8
Беньямин
Нюгрен
9
Верман
Хенк
6
Де
Йонг
Сим
Гронинген
4-4-2
Херенвен
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгонж Сириль 2 0.5
2. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.25
3. Ларсен Йорген 1 0.25
4. Суслов Томаш 0 0
Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Хенк 3 (1) 0.75
2. Халилович Тибор 2 0.5
3. Верман Йоэй 0 0
4. Стеванович Филип 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Матусива Азор 1 0
2. Касанвирджо Нерайшо 1 0
3. Суслов Томаш 1 0
Херенвен
# Игрок      
1. Ван Эвейк Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)
 Херенвен 60% (3) 0 40% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ПСВ 5:2 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Камбюр 1:2 Гронинген Гронинген 0:0 Венеция
Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен
Херенвен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар Херенвен 3:2 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Лечче
ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен Херенвен 3:2 Осс Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте Виллем II 3:1 Херенвен Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Херенвен: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Гронинген 2:1 Херенвен Товарищеские матчи Гронинген 0:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие
Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Херенвен Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 4:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 14 - 3 12
2. Аякс 4 3 1 0 13 - 1 10
3. Утрехт 4 2 1 1 7 - 2 7
4. Виллем II 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Херенвен 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
6. НЕК Неймеген 4 2 1 1 3 - 5 7
7. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
8. Камбюр 4 2 0 2 9 - 8 6
9. Фортуна Ситтард 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Гронинген 0:0 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
13. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Витесс 3 1 0 2 1 - 8 3
15. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Спарта Роттердам 0:0 4 0 2 2 1 - 7 2
17. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Фортуна Ситтард 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Херенвен 0:0 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
13. Гронинген 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Спарта Роттердам 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Виллем II 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Аякс 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Херенвен 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
6. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Гронинген 0:0 2 1 0 1 4 - 6 3
8. Витесс 2 1 0 1 1 - 5 3
9. НЕК Неймеген 2 1 0 1 1 - 5 3
10. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
11. Фортуна Ситтард 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
16. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Спарта Роттердам 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 4 0 1
2. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
3. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
4. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Хераклес Бакыш Синан 1 1
4. Твенте Илич Лука 1 1
5. Утрехт Янссен Виллем 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Херенвен
2.12
3.66
3.90
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