Голландия: Эредивизие 2021-2022
20
Сверко
Марин
40
Bjorn
Meijer
27
Нгонж
Сириль
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
-
40 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Каллей ЯхьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгонж Сириль
|2
|0.5
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.25
|3.
|Ларсен Йорген
|1
|0.25
|4.
|Суслов Томаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верман Хенк
|3 (1)
|0.75
|2.
|Халилович Тибор
|2
|0.5
|3.
|Верман Йоэй
|0
|0
|4.
|Стеванович Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матусива Азор
|1
|0
|2.
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|3.
|Суслов Томаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Херенвен
|60% (3)
|0
|40% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9ПСВ 5:2 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Камбюр 1:2 Гронинген Гронинген 0:0 Венеция
Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен
Херенвен Последние 20 матчей: +7 =5 -8Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар Херенвен 3:2 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Лечче
ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен Херенвен 3:2 Осс Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте Виллем II 3:1 Херенвен Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Херенвен: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Херенвен Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 4:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|13 - 1
|10
|3.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|4.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Херенвен
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|7
|7.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Камбюр
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|9.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Гронинген
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|1 - 8
|3
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|17.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Херенвен
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|Гронинген
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Спарта Роттердам
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Виллем II
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Херенвен
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Гронинген
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|10.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|4
|0
|1
|2.
|Камбюр
|Якобс Ями
|3
|0
|1
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|3.
|Хераклес
|Бакыш Синан
|1
|1
|4.
|Твенте
|Илич Лука
|1
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|2
|0