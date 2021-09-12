Первый тайм

18' Удар от ворот произведет Гронинген

17' Халилович Тибор не смог попасть в створ ударом издали

17' Отличные скиллы показывает Халилович Тибор , обводя своих соперников

17' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

16' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Гронинген

14' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Гронинген выполняет удар от ворот.

9' Верман Хенк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Мадсен Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Томаш Суслов нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

3' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Херенвен начинает с центра поля