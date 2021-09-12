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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стрёмсгодсет
1:2
Конец матча

Стадион:
Кристиансунд
0'
0:1
20' Пенальти
Бюэ Бендик
1:1
54' Гол
Токстад Кристоффер
86' Желтая карточка
Ульвестад Дан Петер
90'+5
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
3
Парр
Джонатан
92
Красники
Крешник
6
Ипалибо
Джек
11
Токстад
Кристоффер
8
Хове
Йохан
17
Гулликсен
Тобиас
9
Фрайдей
Фред
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
21
Диоп
Амиду
6
Хопмарк
Андреас
7
Исаксен
Йеспер
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
9
Муколли
Агон
Стрёмсгодсет
4-2-3-1
Кристиансунд
4-3-3

Ход матча

20'
0:1
Бюэ Бендик
54'
Токстад Кристоффер
1:1
69'
 
Ертсен Торгиль
Исаксен Йеспер
70'
Грогард Томас
Парр Джонатан
 
77'
 
Ульвестад Пол Эрик
Диоп Амиду
77'
 
Каллудра Лиридон
Бюэ Бендик
79'
Ингимюндарсон Вальдимар
Ипалибо Джек
 
79'
Jordan Attah Kadiri
Токстад Кристоффер
 
86'
 
Ульвестад Дан Петер
88'
 
Картум Сандер Эрик
Муколли Агон

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 10
  • 4 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрайдей Фред 6 0.33
2. Стенгель Херман 5 (2) 0.28
3. Хове Йохан 3 0.17
4. Стеневик Халлдор 2 0.11
5. Гулликсен Тобиас 2 0.11
6. Валсвик Густав 2 0.11
7. Мава Мозес 2 0.11
8. Ипалибо Джек 2 0.11
9. Токстад Кристоффер 1 0.06
10. Майгор Миккел 1 0.06
11. Тчамба Дуплекс 1 0.06
12. Парр Джонатан 0 0
13. Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
14. Гуннарссон Никлас 0 0
15. Энерсен Оле 0 0
Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюэ Бендик 5 (2) 0.28
2. Муколли Агон 4 0.22
3. Картум Сандер Эрик 3 0.17
4. Нилсен Снорре 3 0.17
5. Ертсен Торгиль 2 0.11
6. Осбак Кристоффер 1 0.06
7. Хопмарк Андреас 1 0.06
8. Ульвестад Дан Петер 1 0.06
9. Сивертсен Оскар 1 0.06
10. Каллудра Лиридон 0 0
11. Аскар Армин 0 0
12. Кастрати Фламур 0 0
13. Скарсем Олаус 0 0
14. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 5 0
2. Стеневик Халлдор 4 0
3. Стенгель Херман 3 0
4. Лейфссон Ари 3 0
5. Гулликсен Тобиас 3 0
6. Мава Мозес 2 0
7. Токстад Кристоффер 1 0
8. Валсвик Густав 1 0
9. Фрайдей Фред 1 0
10. Майгор Миккел 1 0
11. Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
12. Ипалибо Джек 1 0
13. Энерсен Оле 1 0
Кристиансунд
# Игрок      
1. Картум Сандер Эрик 3 0
2. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
3. Ульвестад Дан Петер 2 0
4. Кастрати Фламур 2 0
5. Ертсен Торгиль 2 0
6. Ульвестад Пол Эрик 2 0
7. Скарсем Олаус 2 0
8. Нилсен Снорре 2 0
9. Мумбанья Фарис 2 0
10. Каллудра Лиридон 1 0
11. Хопмарк Андреас 1 0
12. Осбак Кристоффер 1 0
13. Коли Алиу 1 0
14. Сивертсен Эрленд 1 0
15. Диоп Амиду 1 0
16. Сормо Бент 1 0
17. Исаксен Йеспер 1 0
18. Муколли Агон 1 0
19. Аскар Армин 1 0
20. Сивертсен Оскар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 12% (3) 16% (4) 8% (2) 12% (3) 28% (7) 24% (6)
 Кристиансунд 0 4.76% (1) 23.81% (5) 33.33% (7) 9.52% (2) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Одд 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Ряди 0:1 Стрёмсгодсет
Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Одд Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад
Кристиансунд Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Кристиансунд 2:0 Мольде Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 5:1 Стабек Викинг 3:2 Кристиансунд
Тиллербьен 1:5 Кристиансунд Волда 2:4 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Кристиансунд: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 18 11 3 4 45 - 22 36
2. Будё-Глимт Заявка 18 10 5 3 37 - 18 35
3. Кристиансунд Заявка 18 10 2 6 24 - 20 32
4. Викинг Заявка 18 9 4 5 36 - 34 31
5. Лиллестрём Заявка 18 9 4 5 28 - 22 31
6. Русенборг 0:0 Заявка 18 8 5 5 34 - 22 29
7. Хёугесунн Заявка 18 8 4 6 29 - 26 28
8. Волеренга Заявка 18 6 8 4 30 - 26 26
9. Стрёмсгодсет Заявка 18 7 4 7 26 - 27 25
10. Саннефьёрд Заявка 18 7 3 8 25 - 31 24
11. Одд Заявка 18 6 5 7 25 - 33 23
12. Сарпсборг-08 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
13. Тромсё 0:0 Заявка 18 3 7 8 19 - 31 16
14. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
15. Мьёндален Заявка 18 2 7 9 20 - 27 13
16. Бранн Заявка 18 3 4 11 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
2. Хёугесунн Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
3. Кристиансунд Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
4. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
5. Стрёмсгодсет Заявка 9 6 2 1 20 - 8 20
6. Викинг Заявка 9 6 2 1 21 - 13 20
7. Русенборг 0:0 Заявка 9 5 2 2 20 - 8 17
8. Лиллестрём Заявка 9 5 1 3 13 - 10 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Одд Заявка 8 4 2 2 16 - 11 14
11. Волеренга Заявка 9 3 5 1 17 - 11 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 3 4 2 11 - 6 13
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё 0:0 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Будё-Глимт Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
3. Тромсё 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
4. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
5. Мольде Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
6. Русенборг 0:0 Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
10. Одд Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5
16. Бранн Заявка 9 1 1 7 9 - 21 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 15 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 12 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 5 0
4. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
5. Сарпсборг-08 Салетрос Антон 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Бюэ Бендик из команды Кристиансунд забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 1:2 Кристиансунд онлайн




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