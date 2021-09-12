Норвегия: Типпелиген 2021
Стрёмсгодсет
1:2
Конец матча
Стадион: Мариенлист
Кристиансунд
0:1
20' ПенальтиБюэ Бендик
1:1
54' ГолТокстад Кристоффер
86' Желтая карточкаУльвестад Дан Петер
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
84 Энерсен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
-
11 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
20'
0:1
54'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 10
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрайдей Фред
|6
|0.33
|2.
|Стенгель Херман
|5 (2)
|0.28
|3.
|Хове Йохан
|3
|0.17
|4.
|Стеневик Халлдор
|2
|0.11
|5.
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.11
|6.
|Валсвик Густав
|2
|0.11
|7.
|Мава Мозес
|2
|0.11
|8.
|Ипалибо Джек
|2
|0.11
|9.
|Токстад Кристоффер
|1
|0.06
|10.
|Майгор Миккел
|1
|0.06
|11.
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.06
|12.
|Парр Джонатан
|0
|0
|13.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|14.
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|15.
|Энерсен Оле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюэ Бендик
|5 (2)
|0.28
|2.
|Муколли Агон
|4
|0.22
|3.
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.17
|4.
|Нилсен Снорре
|3
|0.17
|5.
|Ертсен Торгиль
|2
|0.11
|6.
|Осбак Кристоффер
|1
|0.06
|7.
|Хопмарк Андреас
|1
|0.06
|8.
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.06
|9.
|Сивертсен Оскар
|1
|0.06
|10.
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|11.
|Аскар Армин
|0
|0
|12.
|Кастрати Фламур
|0
|0
|13.
|Скарсем Олаус
|0
|0
|14.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|2.
|Стеневик Халлдор
|4
|0
|3.
|Стенгель Херман
|3
|0
|4.
|Лейфссон Ари
|3
|0
|5.
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|6.
|Мава Мозес
|2
|0
|7.
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|8.
|Валсвик Густав
|1
|0
|9.
|Фрайдей Фред
|1
|0
|10.
|Майгор Миккел
|1
|0
|11.
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|12.
|Ипалибо Джек
|1
|0
|13.
|Энерсен Оле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|2.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|3.
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|4.
|Кастрати Фламур
|2
|0
|5.
|Ертсен Торгиль
|2
|0
|6.
|Ульвестад Пол Эрик
|2
|0
|7.
|Скарсем Олаус
|2
|0
|8.
|Нилсен Снорре
|2
|0
|9.
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|10.
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|11.
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|12.
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|13.
|Коли Алиу
|1
|0
|14.
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|15.
|Диоп Амиду
|1
|0
|16.
|Сормо Бент
|1
|0
|17.
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|18.
|Муколли Агон
|1
|0
|19.
|Аскар Армин
|1
|0
|20.
|Сивертсен Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|12% (3)
|16% (4)
|8% (2)
|12% (3)
|28% (7)
|24% (6)
|Кристиансунд
|0
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|33.33% (7)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +9 =4 -7Одд 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Ряди 0:1 Стрёмсгодсет
Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Одд Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад
Кристиансунд Последние 20 матчей: +11 =2 -7Кристиансунд 2:0 Мольде Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 5:1 Стабек Викинг 3:2 Кристиансунд
Тиллербьен 1:5 Кристиансунд Волда 2:4 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Кристиансунд: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|45 - 22
|36
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|24 - 20
|32
|4.
|Викинг
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|36 - 34
|31
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 22
|31
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|34 - 22
|29
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 26
|28
|8.
|Волеренга
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 26
|26
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 27
|25
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 31
|24
|11.
|Одд
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 33
|23
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 31
|16
|14.
|Стабек
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|23 - 41
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 27
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|31 - 9
|24
|2.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 8
|22
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 10
|21
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 8
|20
|6.
|Викинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 13
|20
|7.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 8
|17
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Одд
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|11.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 11
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 6
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|3.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|4.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|5.
|Мольде
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 21
|11
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|10.
|Одд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 22
|9
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 24
|5
|16.
|Бранн
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|20
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|15
|2
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|12
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|4.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|5.
|Сарпсборг-08
|Салетрос Антон
|3
|1