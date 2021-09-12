Норвегия: Типпелиген 2021
Будё-Глимт
1:1
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион
Одд
1:0
32' ГолСалтнес Ульрик
1:1
39' ГолСвеннсен Сандер
85' Желтая карточкаВаллем Конрад
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
28 Жозе ВиторНападающий
-
32 Joel Mugisha
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 КачиНападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
32'
1:0
39'
1:1
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботхейм Эрик
|9
|0.5
|2.
|Салтнес Ульрик
|7
|0.39
|3.
|Пеллегрино Амаль
|4 (1)
|0.22
|4.
|Сёрли Сондре
|3
|0.17
|5.
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.17
|6.
|Сольбаккен Ола
|3
|0.17
|7.
|Фет Сондре
|2
|0.11
|8.
|Нордас Лассе
|2
|0.11
|9.
|Ветлесен Уго
|1
|0.06
|10.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.06
|11.
|Линдаль Аксель
|1
|0.06
|12.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|13.
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|14.
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.61
|2.
|Леуритсен Тобиас
|4
|0.22
|3.
|Свеннсен Сандер
|3
|0.17
|4.
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.06
|5.
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.06
|6.
|Йоргенсен Филип
|1
|0.06
|7.
|Ролантссон Гилли
|1
|0.06
|8.
|Китолано Джошуа
|1
|0.06
|9.
|Рууд Эспен
|0
|0
|10.
|Кителано Йон
|0
|0
|11.
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Берг Патрик
|4
|0
|2.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|3.
|Линдаль Аксель
|2
|0
|4.
|Мо Бреде
|1
|0
|5.
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|6.
|Лоде Мариус
|1
|0
|7.
|Фет Сондре
|1
|0
|8.
|Конрадсен Мортен
|1
|0
|9.
|Сёрли Сондре
|1
|0
|10.
|Конгсро Вегар
|1
|0
|11.
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|12.
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|13.
|Joel Mvuka
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бакенга Мушага
|4
|0
|2.
|Кителано Йон
|4
|0
|3.
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|4.
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|5.
|Валлем Конрад
|2
|0
|6.
|Рууд Эспен
|1
|0
|7.
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|8.
|Россбах Сондре
|1
|0
|9.
|Китолано Джошуа
|1
|0
|10.
|Овусу Соломон
|1
|0
|11.
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Будё-Глимт
|20% (7)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|20% (7)
|22.86% (8)
|Одд
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Тромсё 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:0 Жальгирис Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Жальгирис 2:2 Будё-Глимт
Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет
Одд Последние 20 матчей: +8 =4 -8Одд 0:1 Стрёмсгодсет Русенборг 5:0 Одд Одд 4:2 Хёугесунн Фрам Ларвик 0:1 Одд
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Одд: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|45 - 22
|36
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|24 - 20
|32
|4.
|Викинг
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|36 - 34
|31
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 22
|31
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|34 - 22
|29
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 26
|28
|8.
|Волеренга
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 26
|26
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 27
|25
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 31
|24
|11.
|Одд
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 33
|23
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 31
|16
|14.
|Стабек
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|23 - 41
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 27
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|31 - 9
|24
|2.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 8
|22
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 10
|21
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 8
|20
|6.
|Викинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 13
|20
|7.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 8
|17
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Одд
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|11.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 11
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 6
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|3.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|4.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|5.
|Мольде
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 21
|11
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|10.
|Одд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 22
|9
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 24
|5
|16.
|Бранн
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|20
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|15
|2
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|12
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|4.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|5.
|Сарпсборг-08
|Салетрос Антон
|3
|1