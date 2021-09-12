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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Будё-Глимт
1:1
Конец матча

Стадион:
Одд
0'
1:0
32' Гол
Салтнес Ульрик
1:1
39' Гол
Свеннсен Сандер
85' Желтая карточка
Валлем Конрад
90'+8
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Леквен
Магнус
11
Ролантссон
Гилли
8
Коса
Маркус
Андреас
7
Йоргенсен
Филип
16
Китолано
Джошуа
29
Свеннсен
Сандер
9
Кастрати
Фламур
14
Валлем
Конрад
Будё-Глимт
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

32'
Салтнес Ульрик
(Ветлесен Уго)
1:0
39'
1:1
Свеннсен Сандер
46'
Конрадсен Мортен
Ветлесен Уго
 
65'
 
Леуритсен Тобиас
Кастрати Фламур
65'
 
Евтович Милан
Свеннсен Сандер
82'
Жозе Витор
Пеллегрино Амаль
 
85'
 
Валлем Конрад
90'
Joel Mugisha
Сампстед Альфонс
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботхейм Эрик 9 0.5
2. Салтнес Ульрик 7 0.39
3. Пеллегрино Амаль 4 (1) 0.22
4. Сёрли Сондре 3 0.17
5. Берг Патрик 3 (1) 0.17
6. Сольбаккен Ола 3 0.17
7. Фет Сондре 2 0.11
8. Нордас Лассе 2 0.11
9. Ветлесен Уго 1 0.06
10. Хейбротен Мариус 1 0.06
11. Линдаль Аксель 1 0.06
12. Сампстед Альфонс 0 0
13. Бьоркан Фредерик 0 0
14. Конрадсен Мортен 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 11 (5) 0.61
2. Леуритсен Тобиас 4 0.22
3. Свеннсен Сандер 3 0.17
4. Ларсен Кристоффер 1 0.06
5. Коса Маркус Андреас 1 0.06
6. Йоргенсен Филип 1 0.06
7. Ролантссон Гилли 1 0.06
8. Китолано Джошуа 1 0.06
9. Рууд Эспен 0 0
10. Кителано Йон 0 0
11. Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Будё-Глимт
# Игрок      
1. Берг Патрик 4 0
2. Салтнес Ульрик 2 0
3. Линдаль Аксель 2 0
4. Мо Бреде 1 0
5. Пеллегрино Амаль 1 0
6. Лоде Мариус 1 0
7. Фет Сондре 1 0
8. Конрадсен Мортен 1 0
9. Сёрли Сондре 1 0
10. Конгсро Вегар 1 0
11. Ботхейм Эрик 1 0
12. Бьоркан Фредерик 1 0
13. Joel Mvuka 1 0
Одд
# Игрок      
1. Бакенга Мушага 4 0
2. Кителано Йон 4 0
3. Ролантссон Гилли 3 0
4. Коса Маркус Андреас 2 0
5. Валлем Конрад 2 0
6. Рууд Эспен 1 0
7. Свеннсен Сандер 1 0
8. Россбах Сондре 1 0
9. Китолано Джошуа 1 0
10. Овусу Соломон 1 0
11. Бьортуфт Один Лурас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 20% (7) 8.57% (3) 17.14% (6) 11.43% (4) 20% (7) 22.86% (8)
 Одд 4.55% (1) 9.09% (2) 27.27% (6) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Тромсё 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:0 Жальгирис Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Жальгирис 2:2 Будё-Глимт
Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет
Одд Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Одд 0:1 Стрёмсгодсет Русенборг 5:0 Одд Одд 4:2 Хёугесунн Фрам Ларвик 0:1 Одд
Одд 2:3 Саннефьёрд Тёнсберг 0:1 Одд Стрёмсгодсет 3:0 Одд Одд 3:2 Викинг Мольде 5:0 Одд Одд 2:2 Русенборг Мьёндален 1:2 Одд Одд 3:0 Тромсё Бранн 1:3 Одд Волеренга 1:1 Одд Кристиансунд 2:0 Одд Одд 1:0 Будё-Глимт Лиллестрём 1:0 Одд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Стабек 2:2 Одд Сарпсборг-08 1:0 Одд

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Одд: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Одд 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 6:1 Одд Типпелиген Одд 0:4 Будё-Глимт Типпелиген Одд 3:1 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 3:0 Одд Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Одд Типпелиген Одд 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Одд Типпелиген Одд 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Одд 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:4 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 18 11 3 4 45 - 22 36
2. Будё-Глимт Заявка 18 10 5 3 37 - 18 35
3. Кристиансунд Заявка 18 10 2 6 24 - 20 32
4. Викинг Заявка 18 9 4 5 36 - 34 31
5. Лиллестрём Заявка 18 9 4 5 28 - 22 31
6. Русенборг 0:0 Заявка 18 8 5 5 34 - 22 29
7. Хёугесунн Заявка 18 8 4 6 29 - 26 28
8. Волеренга Заявка 18 6 8 4 30 - 26 26
9. Стрёмсгодсет Заявка 18 7 4 7 26 - 27 25
10. Саннефьёрд Заявка 18 7 3 8 25 - 31 24
11. Одд Заявка 18 6 5 7 25 - 33 23
12. Сарпсборг-08 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
13. Тромсё 0:0 Заявка 18 3 7 8 19 - 31 16
14. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
15. Мьёндален Заявка 18 2 7 9 20 - 27 13
16. Бранн Заявка 18 3 4 11 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
2. Хёугесунн Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
3. Кристиансунд Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
4. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
5. Стрёмсгодсет Заявка 9 6 2 1 20 - 8 20
6. Викинг Заявка 9 6 2 1 21 - 13 20
7. Русенборг 0:0 Заявка 9 5 2 2 20 - 8 17
8. Лиллестрём Заявка 9 5 1 3 13 - 10 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Одд Заявка 8 4 2 2 16 - 11 14
11. Волеренга Заявка 9 3 5 1 17 - 11 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 3 4 2 11 - 6 13
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё 0:0 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Будё-Глимт Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
3. Тромсё 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
4. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
5. Мольде Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
6. Русенборг 0:0 Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
10. Одд Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5
16. Бранн Заявка 9 1 1 7 9 - 21 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 15 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 12 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 5 0
4. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
5. Сарпсборг-08 Салетрос Антон 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Свеннсен Сандер бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Салтнес Ульрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Будё-Глимт 1:1 Одд онлайн




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