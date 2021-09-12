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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2000
Сарпсборг-08
0'
35' Желтая карточка
Хеберг-Ветти Геуте
1:0
47' Гол
Стёлос Александер
47' Желтая карточка
Утвик Бьорн
2:0
48' Гол
Лисет Сёндре
2:1
84' Гол
Коне Ибраима
90'+6
12
Сельвик
Эгиль
2
Боянг
Сулайман
15
Фредриксен
Ульрик
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
8
Крюгор
Кевин
Мартин
7
Теркильдсен
Петер
10
Сандберг
Никлас
9
Лисет
Сёндре
11
Вельде
Кристоффер
13
Самуэльсен
Мартин
21
Кристиансен
Андерс
II
6
Несс Николай
4
Утвик
Бьорн
24
Дюрестам
Микаэль
5
Эдегор
Магнар
16
Томассен
Йоахим
20
Салетрос
Антон
15
Хеберг-Ветти
Геуте
11
Линнсет
Йонатан
22
Упсет
Кристиан
29
Коне
Ибраима
Хёугесунн
4-2-3-1
Сарпсборг-08
3-5-2

Ход матча

35'
 
Хеберг-Ветти Геуте
46'
Стёлос Александер
Боянг Сулайман
 
47'
Стёлос Александер
1:0
47'
 
Утвик Бьорн
48'
Лисет Сёндре
(Самуэльсен Мартин)
2:0
60'
 
Карамоко Бенджамин
Салетрос Антон
60'
 
Чанаджия Дарио
Линнсет Йонатан
60'
 
Майгор Миккел
Упсет Кристиан
64'
Содерлунд Александер
Самуэльсен Мартин
 
75'
Санде Мадс
Лисет Сёндре
 
75'
Ндур Алиун
Сандберг Никлас
 
75'
 
Вишне Эйрик
Эдегор Магнар
84'
2:1
Коне Ибраима
(Томассен Йоахим)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ваджи Ибраима 8 0.44
2. Вельде Кристоффер 5 0.28
3. Лисет Сёндре 4 0.22
4. Ндур Алиун 4 0.22
5. Сандберг Никлас 2 (1) 0.11
6. Стёлос Александер 2 0.11
7. Теркильдсен Петер 1 0.06
8. Деслер Миккел 1 0.06
9. Крюгор Кевин Мартин 1 0.06
10. Фредриксен Ульрик 1 0.06
11. Педерсен Торе 0 0
12. Самуэльсен Мартин 0 0
13. Лейте Бруно 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коне Ибраима 9 (1) 0.5
2. Томассен Йоахим 2 0.11
3. Линнсет Йонатан 2 0.11
4. Упсет Кристиан 2 0.11
5. Салетрос Антон 1 0.06
6. Сколевик Стеффен 1 0.06
7. Вишне Эйрик 0 0
8. Хальворсен Уле Йорген 0 0
9. Утвик Бьорн 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Педерсен Торе 5 0
2. Лисет Сёндре 3 0
3. Стёлос Александер 2 0
4. Хансен Беньямин 2 0
5. Крюгор Кевин Мартин 2 0
6. Вельде Кристоффер 2 0
7. Фредриксен Ульрик 2 0
8. Теркильдсен Петер 2 0
9. Ндур Алиун 0 1
10. Санде Мадс 1 0
11. Ваджи Ибраима 1 0
12. Самуэльсен Мартин 1 0
13. Лейте Бруно 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Салетрос Антон 3 1
2. Коне Ибраима 3 1
3. Томассен Йоахим 4 0
4. Хальворсен Уле Йорген 3 0
5. Эдегор Магнар 3 0
6. Дюрестам Микаэль 2 0
7. Несс Николай 2 0
8. Солтведт Йоахим 2 0
9. Карамоко Бенджамин 2 0
10. Линнсет Йонатан 2 0
11. Утвик Бьорн 2 0
12. Кристиансен Андерс II 1 0
13. Пальссон Эмиль 1 0
14. Хеберг-Ветти Геуте 1 0
15. Мухаммед Рашад 1 0
16. Боянг Сулайман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 3.45% (1) 31.03% (9) 0 27.59% (8) 20.69% (6) 17.24% (5)
 Сарпсборг-08 11.76% (2) 29.41% (5) 11.76% (2) 0 23.53% (4) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бранн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Лиллестрём Одд 4:2 Хёугесунн Мольде 5:4 Хёугесунн
Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Норстранд 0:3 Сарпсборг-08
Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Квик-Халден 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Бранн Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 4
Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Хёугесунн Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 18 11 3 4 45 - 22 36
2. Будё-Глимт Заявка 18 10 5 3 37 - 18 35
3. Кристиансунд Заявка 18 10 2 6 24 - 20 32
4. Викинг Заявка 18 9 4 5 36 - 34 31
5. Лиллестрём Заявка 18 9 4 5 28 - 22 31
6. Русенборг 0:0 Заявка 18 8 5 5 34 - 22 29
7. Хёугесунн Заявка 18 8 4 6 29 - 26 28
8. Волеренга Заявка 18 6 8 4 30 - 26 26
9. Стрёмсгодсет Заявка 18 7 4 7 26 - 27 25
10. Саннефьёрд Заявка 18 7 3 8 25 - 31 24
11. Одд Заявка 18 6 5 7 25 - 33 23
12. Сарпсборг-08 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
13. Тромсё 0:0 Заявка 18 3 7 8 19 - 31 16
14. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
15. Мьёндален Заявка 18 2 7 9 20 - 27 13
16. Бранн Заявка 18 3 4 11 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
2. Хёугесунн Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
3. Кристиансунд Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
4. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
5. Стрёмсгодсет Заявка 9 6 2 1 20 - 8 20
6. Викинг Заявка 9 6 2 1 21 - 13 20
7. Русенборг 0:0 Заявка 9 5 2 2 20 - 8 17
8. Лиллестрём Заявка 9 5 1 3 13 - 10 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Одд Заявка 8 4 2 2 16 - 11 14
11. Волеренга Заявка 9 3 5 1 17 - 11 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 3 4 2 11 - 6 13
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё 0:0 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Будё-Глимт Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
3. Тромсё 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
4. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
5. Мольде Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
6. Русенборг 0:0 Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
10. Одд Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5
16. Бранн Заявка 9 1 1 7 9 - 21 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 15 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 12 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 5 0
4. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
5. Сарпсборг-08 Салетрос Антон 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Хеберг-Ветти Геуте получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хёугесунн 2:1 Сарпсборг-08 онлайн




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