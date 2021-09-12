Норвегия: Типпелиген 2021
Хёугесунн
2:1
Конец матча
Стадион: Хуагесунд Зрители: 2000
Сарпсборг-08
35' Желтая карточкаХеберг-Ветти Геуте
1:0
47' ГолСтёлос Александер
47' Желтая карточкаУтвик Бьорн
2:0
48' ГолЛисет Сёндре
2:1
84' ГолКоне Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
47'
47'
48'
84'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ваджи Ибраима
|8
|0.44
|2.
|Вельде Кристоффер
|5
|0.28
|3.
|Лисет Сёндре
|4
|0.22
|4.
|Ндур Алиун
|4
|0.22
|5.
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.11
|6.
|Стёлос Александер
|2
|0.11
|7.
|Теркильдсен Петер
|1
|0.06
|8.
|Деслер Миккел
|1
|0.06
|9.
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.06
|10.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.06
|11.
|Педерсен Торе
|0
|0
|12.
|Самуэльсен Мартин
|0
|0
|13.
|Лейте Бруно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коне Ибраима
|9 (1)
|0.5
|2.
|Томассен Йоахим
|2
|0.11
|3.
|Линнсет Йонатан
|2
|0.11
|4.
|Упсет Кристиан
|2
|0.11
|5.
|Салетрос Антон
|1
|0.06
|6.
|Сколевик Стеффен
|1
|0.06
|7.
|Вишне Эйрик
|0
|0
|8.
|Хальворсен Уле Йорген
|0
|0
|9.
|Утвик Бьорн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Торе
|5
|0
|2.
|Лисет Сёндре
|3
|0
|3.
|Стёлос Александер
|2
|0
|4.
|Хансен Беньямин
|2
|0
|5.
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|6.
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|7.
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|8.
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|9.
|Ндур Алиун
|0
|1
|10.
|Санде Мадс
|1
|0
|11.
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|12.
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|13.
|Лейте Бруно
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Салетрос Антон
|3
|1
|2.
|Коне Ибраима
|3
|1
|3.
|Томассен Йоахим
|4
|0
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|5.
|Эдегор Магнар
|3
|0
|6.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|7.
|Несс Николай
|2
|0
|8.
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|9.
|Карамоко Бенджамин
|2
|0
|10.
|Линнсет Йонатан
|2
|0
|11.
|Утвик Бьорн
|2
|0
|12.
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|13.
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|14.
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0
|15.
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|16.
|Боянг Сулайман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|3.45% (1)
|31.03% (9)
|0
|27.59% (8)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|Сарпсборг-08
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|0
|23.53% (4)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бранн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Лиллестрём Одд 4:2 Хёугесунн Мольде 5:4 Хёугесунн
Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Норстранд 0:3 Сарпсборг-08
Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Квик-Халден 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Бранн Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 4
Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Хёугесунн Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|45 - 22
|36
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|24 - 20
|32
|4.
|Викинг
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|36 - 34
|31
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 22
|31
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|34 - 22
|29
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 26
|28
|8.
|Волеренга
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 26
|26
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 27
|25
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 31
|24
|11.
|Одд
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 33
|23
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 31
|16
|14.
|Стабек
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|23 - 41
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 27
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|31 - 9
|24
|2.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 8
|22
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 10
|21
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 8
|20
|6.
|Викинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 13
|20
|7.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 8
|17
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Одд
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|11.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 11
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 6
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|3.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|4.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|5.
|Мольде
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 21
|11
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|10.
|Одд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 22
|9
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 24
|5
|16.
|Бранн
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|20
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|15
|2
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|12
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|4.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|5.
|Сарпсборг-08
|Салетрос Антон
|3
|1