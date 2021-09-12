Норвегия: Типпелиген 2021
Русенборг
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Леркендаль
Тромсё
16
Ховланд
Эвен
18
Хольм
Ноа
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хольсе КарлоНападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
21 Владение мячом, % 79
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.44
|2.
|Хольсе Карло
|3
|0.17
|3.
|Исламович Дино
|3
|0.17
|4.
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.17
|5.
|Веккья Стефано
|3
|0.17
|6.
|Молинс Гильермо
|2
|0.11
|7.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|2
|0.11
|8.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.11
|9.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.06
|10.
|Ховланд Эвен
|1
|0.06
|11.
|Скарсем Олаус
|1
|0.06
|12.
|Тагсет Эдвард
|1
|0.06
|13.
|Хенриксен Маркус
|1
|0.06
|14.
|Конрадсен Андрес
|1
|0.06
|15.
|Шербечич Бесим
|1
|0.06
|16.
|Хольм Ноа
|1
|0.06
|17.
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|18.
|Андерссон Адам
|0
|0
|19.
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|20.
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эбийе Мозес
|6
|0.33
|2.
|Тотлэнд Томас
|4
|0.22
|3.
|Китолано Эрик
|3
|0.17
|4.
|Миккельсен Эугуст
|3
|0.17
|5.
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.06
|6.
|Енссен Андерс
|1
|0.06
|7.
|Амундсен Исак
|1
|0.06
|8.
|Йенсен Рубен
|0
|0
|9.
|Арнарсон Адам
|0
|0
|10.
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|11.
|Вестерлунн Никлас
|0
|0
|12.
|Опсал Сакариас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|3
|0
|3.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|4.
|Шелбред Пер-Сильян
|2
|0
|5.
|Исламович Дино
|2
|0
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|7.
|Андерссон Адам
|2
|0
|8.
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|9.
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|10.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|11.
|Ховланд Эвен
|1
|0
|12.
|Тетти Александер
|1
|0
|13.
|Шербечич Бесим
|1
|0
|14.
|Вагич Павле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|2.
|Енссен Андерс
|2
|1
|3.
|Йенсен Рубен
|2
|0
|4.
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|5.
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|6.
|Тотлэнд Томас
|2
|0
|7.
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|8.
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|9.
|Амундсен Исак
|2
|0
|10.
|Арнарсон Адам
|1
|0
|11.
|Китолано Эрик
|1
|0
|12.
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|13.
|Опсал Сакариас
|1
|0
|14.
|Винтер Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Русенборг
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|23.53% (8)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|Тромсё
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =2 -6Викинг 2:1 Русенборг Русенборг 1:3 Ренн Русенборг 5:0 Одд Ренн 2:0 Русенборг
Мьёндален 1:2 Русенборг Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек Саннефьёрд 1:2 Русенборг
Тромсё Последние 20 матчей: +5 =6 -9Тромсё 2:3 Будё-Глимт Саннефьёрд 1:1 Тромсё Тромсё 1:1 Волеренга Мьёндален 2:3 Тромсё
Альта 3:1 Тромсё Скаанланд 0:11 Тромсё Тромсё 1:3 Русенборг Бранн 1:1 Тромсё Хёугесунн 3:0 Тромсё Тромсё 0:0 Кристиансунд Одд 3:0 Тромсё Тромсё 1:2 Лиллестрём Стабек 0:3 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Тромсё 1:3 Саннефьёрд Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Тромсё: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Русенборг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Русенборг Типпелиген Тромсё 0:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Кубок Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Русенборг Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Тромсё Кубок НМ Русенборг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|45 - 22
|36
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|24 - 20
|32
|4.
|Викинг
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|36 - 34
|31
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 22
|31
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|34 - 22
|29
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 26
|28
|8.
|Волеренга
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 26
|26
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 27
|25
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 31
|24
|11.
|Одд
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 33
|23
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 31
|16
|14.
|Стабек
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|23 - 41
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 27
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|31 - 9
|24
|2.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 8
|22
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 10
|21
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 8
|20
|6.
|Викинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 13
|20
|7.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 8
|17
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Одд
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|11.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 11
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 6
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|3.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|4.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|5.
|Мольде
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 21
|11
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|10.
|Одд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 22
|9
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 24
|5
|16.
|Бранн
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|20
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|15
|2
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|12
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|4.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|5.
|Сарпсборг-08
|Салетрос Антон
|3
|1