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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Русенборг
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Тромсё
0' 8'
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
16
Ховланд
Эвен
25
Андерссон
Адам
20
Тагсет
Эдвард
6
Тетти
Александер
8
Конрадсен
Андрес
21
Скарсем
Олаус
18
Хольм
Ноа
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
1
Карлстрём
Якоб
16
Тотлэнд
Томас
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
17
Бернтсен
Даниэль
11
Йенсен
Рубен
22
Опсал
Сакариас
21
Китолано
Эрик
9
Эспейор
Рунар
Русенборг
4-3-3
Тромсё
5-3-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 8 0.44
2. Хольсе Карло 3 0.17
3. Исламович Дино 3 0.17
4. Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.17
5. Веккья Стефано 3 0.17
6. Молинс Гильермо 2 0.11
7. Сейде Эмиль Конрадсен 2 0.11
8. Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.11
9. Рейтан Эрленд Даль 1 0.06
10. Ховланд Эвен 1 0.06
11. Скарсем Олаус 1 0.06
12. Тагсет Эдвард 1 0.06
13. Хенриксен Маркус 1 0.06
14. Конрадсен Андрес 1 0.06
15. Шербечич Бесим 1 0.06
16. Хольм Ноа 1 0.06
17. Хофф Вебьёрн 0 0
18. Андерссон Адам 0 0
19. Шелбред Пер-Сильян 0 0
20. Аугустинссон Йонатан 0 0
Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эбийе Мозес 6 0.33
2. Тотлэнд Томас 4 0.22
3. Китолано Эрик 3 0.17
4. Миккельсен Эугуст 3 0.17
5. Антонсен Кент-Аре 1 0.06
6. Енссен Андерс 1 0.06
7. Амундсен Исак 1 0.06
8. Йенсен Рубен 0 0
9. Арнарсон Адам 0 0
10. Карлстрём Якоб 0 0
11. Вестерлунн Никлас 0 0
12. Опсал Сакариас 0 0

Карточки

Русенборг
# Игрок      
1. Захариассен Кристоффер 4 0
2. Эйолфссон Холмар Эрн 3 0
3. Хофф Вебьёрн 3 0
4. Шелбред Пер-Сильян 2 0
5. Исламович Дино 2 0
6. Аугустинссон Йонатан 2 0
7. Андерссон Адам 2 0
8. Рейтан Эрленд Даль 2 0
9. Тагсет Эдвард 2 0
10. Молинс Гильермо 1 0
11. Ховланд Эвен 1 0
12. Тетти Александер 1 0
13. Шербечич Бесим 1 0
14. Вагич Павле 1 0
Тромсё
# Игрок      
1. Гундерсен Йостейн 5 0
2. Енссен Андерс 2 1
3. Йенсен Рубен 2 0
4. Антонсен Кент-Аре 2 0
5. Нильсен Лассе III 2 0
6. Тотлэнд Томас 2 0
7. Бернтсен Даниэль 2 0
8. Миккельсен Эугуст 2 0
9. Амундсен Исак 2 0
10. Арнарсон Адам 1 0
11. Китолано Эрик 1 0
12. Карлстрём Якоб 1 0
13. Опсал Сакариас 1 0
14. Винтер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Русенборг 17.65% (6) 8.82% (3) 23.53% (8) 11.76% (4) 14.71% (5) 23.53% (8)
 Тромсё 15.79% (3) 26.32% (5) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Викинг 2:1 Русенборг Русенборг 1:3 Ренн Русенборг 5:0 Одд Ренн 2:0 Русенборг
Мьёндален 1:2 Русенборг Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек Саннефьёрд 1:2 Русенборг
Тромсё Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Тромсё 2:3 Будё-Глимт Саннефьёрд 1:1 Тромсё Тромсё 1:1 Волеренга Мьёндален 2:3 Тромсё
Альта 3:1 Тромсё Скаанланд 0:11 Тромсё Тромсё 1:3 Русенборг Бранн 1:1 Тромсё Хёугесунн 3:0 Тромсё Тромсё 0:0 Кристиансунд Одд 3:0 Тромсё Тромсё 1:2 Лиллестрём Стабек 0:3 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Тромсё 1:3 Саннефьёрд Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Тромсё: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Тромсё 1:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Тромсё Товарищеские матчи Русенборг 5:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Русенборг Типпелиген
Русенборг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Русенборг Типпелиген Тромсё 0:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Кубок Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Русенборг Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Тромсё Кубок НМ Русенборг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 18 11 3 4 45 - 22 36
2. Будё-Глимт Заявка 18 10 5 3 37 - 18 35
3. Кристиансунд Заявка 18 10 2 6 24 - 20 32
4. Викинг Заявка 18 9 4 5 36 - 34 31
5. Лиллестрём Заявка 18 9 4 5 28 - 22 31
6. Русенборг 0:0 Заявка 18 8 5 5 34 - 22 29
7. Хёугесунн Заявка 18 8 4 6 29 - 26 28
8. Волеренга Заявка 18 6 8 4 30 - 26 26
9. Стрёмсгодсет Заявка 18 7 4 7 26 - 27 25
10. Саннефьёрд Заявка 18 7 3 8 25 - 31 24
11. Одд Заявка 18 6 5 7 25 - 33 23
12. Сарпсборг-08 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
13. Тромсё 0:0 Заявка 18 3 7 8 19 - 31 16
14. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
15. Мьёндален Заявка 18 2 7 9 20 - 27 13
16. Бранн Заявка 18 3 4 11 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
2. Хёугесунн Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
3. Кристиансунд Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
4. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
5. Стрёмсгодсет Заявка 9 6 2 1 20 - 8 20
6. Викинг Заявка 9 6 2 1 21 - 13 20
7. Русенборг 0:0 Заявка 9 5 2 2 20 - 8 17
8. Лиллестрём Заявка 9 5 1 3 13 - 10 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Одд Заявка 8 4 2 2 16 - 11 14
11. Волеренга Заявка 9 3 5 1 17 - 11 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 3 4 2 11 - 6 13
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё 0:0 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Будё-Глимт Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
3. Тромсё 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
4. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
5. Мольде Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
6. Русенборг 0:0 Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
10. Одд Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5
16. Бранн Заявка 9 1 1 7 9 - 21 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 15 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 12 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 5 0
4. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
5. Сарпсборг-08 Салетрос Антон 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Тромсё
1.63
4.23
5.70
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Где смотреть матч Русенборг 0:0 Тромсё онлайн




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