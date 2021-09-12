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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Русенборг
3:2
Конец матча

Стадион:
Тромсё
0'
1:0
21' Гол
Хольм Ноа
2:0
25' Гол
Сейде Эмиль Конрадсен
2:1
36' Гол
Тотлэнд Томас
40' Желтая карточка
Тетти Александер
2:2
51' Гол
Ондрашек Зденек
74' Желтая карточка
Йенсен Рубен
81' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
84' Желтая карточка
Эйолфссон Холмар Эрн
3:2
90' Гол
Веккья Стефано
90'+5
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
16
Ховланд
Эвен
25
Андерссон
Адам
20
Тагсет
Эдвард
6
Тетти
Александер
8
Конрадсен
Андрес
21
Скарсем
Олаус
18
Хольм
Ноа
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
1
Карлстрём
Якоб
16
Тотлэнд
Томас
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
17
Бернтсен
Даниэль
11
Йенсен
Рубен
22
Опсал
Сакариас
21
Китолано
Эрик
9
Эспейор
Рунар
Русенборг
4-3-3
Тромсё
5-3-2

Ход матча

21'
Хольм Ноа
(Рейтан Эрленд Даль)
1:0
25'
Сейде Эмиль Конрадсен
2:0
28'
 
Ондрашек Зденек
Бернтсен Даниэль
36'
2:1
Тотлэнд Томас
(Ондрашек Зденек)
40'
Тетти Александер
 
51'
2:2
Ондрашек Зденек
(Эспейор Рунар)
57'
Веккья Стефано
Скарсем Олаус
 
66'
Шелбред Пер-Сильян
Тетти Александер
 
66'
Хольсе Карло
Тагсет Эдвард
 
74'
 
Йенсен Рубен
81'
 
Гундерсен Йостейн
84'
Эйолфссон Холмар Эрн
 
85'
 
Амундсен Исак
Псише Кристоф
90'
 
Эспейор Рунар
90'
Веккья Стефано
(Хольсе Карло)
3:2
90'
 
Эйванн Каспер

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 8 0.44
2. Веккья Стефано 4 0.22
3. Хольсе Карло 3 0.17
4. Исламович Дино 3 0.17
5. Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.17
6. Сейде Эмиль Конрадсен 3 0.17
7. Молинс Гильермо 2 0.11
8. Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.11
9. Хольм Ноа 2 0.11
10. Рейтан Эрленд Даль 1 0.06
11. Ховланд Эвен 1 0.06
12. Скарсем Олаус 1 0.06
13. Тагсет Эдвард 1 0.06
14. Хенриксен Маркус 1 0.06
15. Конрадсен Андрес 1 0.06
16. Шербечич Бесим 1 0.06
17. Хофф Вебьёрн 0 0
18. Андерссон Адам 0 0
19. Шелбред Пер-Сильян 0 0
20. Аугустинссон Йонатан 0 0
Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эбийе Мозес 6 0.33
2. Тотлэнд Томас 5 0.28
3. Китолано Эрик 3 0.17
4. Миккельсен Эугуст 3 0.17
5. Ондрашек Зденек 1 0.06
6. Антонсен Кент-Аре 1 0.06
7. Енссен Андерс 1 0.06
8. Амундсен Исак 1 0.06
9. Йенсен Рубен 0 0
10. Эспейор Рунар 0 0
11. Арнарсон Адам 0 0
12. Карлстрём Якоб 0 0
13. Вестерлунн Никлас 0 0
14. Опсал Сакариас 0 0

Карточки

Русенборг
# Игрок      
1. Захариассен Кристоффер 4 0
2. Эйолфссон Холмар Эрн 4 0
3. Хофф Вебьёрн 3 0
4. Шелбред Пер-Сильян 2 0
5. Тетти Александер 2 0
6. Исламович Дино 2 0
7. Аугустинссон Йонатан 2 0
8. Андерссон Адам 2 0
9. Рейтан Эрленд Даль 2 0
10. Тагсет Эдвард 2 0
11. Молинс Гильермо 1 0
12. Ховланд Эвен 1 0
13. Шербечич Бесим 1 0
14. Вагич Павле 1 0
Тромсё
# Игрок      
1. Гундерсен Йостейн 6 0
2. Енссен Андерс 2 1
3. Йенсен Рубен 3 0
4. Антонсен Кент-Аре 2 0
5. Нильсен Лассе III 2 0
6. Тотлэнд Томас 2 0
7. Бернтсен Даниэль 2 0
8. Миккельсен Эугуст 2 0
9. Амундсен Исак 2 0
10. Арнарсон Адам 1 0
11. Китолано Эрик 1 0
12. Карлстрём Якоб 1 0
13. Опсал Сакариас 1 0
14. Винтер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Русенборг 16.22% (6) 13.51% (5) 21.62% (8) 10.81% (4) 13.51% (5) 24.32% (9)
 Тромсё 14.29% (3) 23.81% (5) 14.29% (3) 23.81% (5) 14.29% (3) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Викинг 2:1 Русенборг Русенборг 1:3 Ренн Русенборг 5:0 Одд Ренн 2:0 Русенборг
Мьёндален 1:2 Русенборг Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек Саннефьёрд 1:2 Русенборг
Тромсё Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Тромсё 2:3 Будё-Глимт Саннефьёрд 1:1 Тромсё Тромсё 1:1 Волеренга Мьёндален 2:3 Тромсё
Альта 3:1 Тромсё Скаанланд 0:11 Тромсё Тромсё 1:3 Русенборг Бранн 1:1 Тромсё Хёугесунн 3:0 Тромсё Тромсё 0:0 Кристиансунд Одд 3:0 Тромсё Тромсё 1:2 Лиллестрём Стабек 0:3 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Тромсё 1:3 Саннефьёрд Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Тромсё: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Тромсё 1:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Тромсё Товарищеские матчи Русенборг 5:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Русенборг Типпелиген
Русенборг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Русенборг Типпелиген Тромсё 0:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Кубок Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Русенборг Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Тромсё Кубок НМ Русенборг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 18 11 3 4 45 - 22 36
2. Будё-Глимт Заявка 18 10 5 3 37 - 18 35
3. Кристиансунд Заявка 18 10 2 6 24 - 20 32
4. Викинг Заявка 18 9 4 5 36 - 34 31
5. Лиллестрём Заявка 18 9 4 5 28 - 22 31
6. Русенборг Заявка 18 9 4 5 37 - 24 31
7. Хёугесунн Заявка 18 8 4 6 29 - 26 28
8. Волеренга Заявка 18 6 8 4 30 - 26 26
9. Стрёмсгодсет Заявка 18 7 4 7 26 - 27 25
10. Саннефьёрд Заявка 18 7 3 8 25 - 31 24
11. Одд Заявка 18 6 5 7 25 - 33 23
12. Сарпсборг-08 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
13. Тромсё Заявка 18 3 6 9 21 - 34 15
14. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
15. Мьёндален Заявка 18 2 7 9 20 - 27 13
16. Бранн Заявка 18 3 4 11 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
2. Хёугесунн Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
3. Кристиансунд Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
4. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
5. Стрёмсгодсет Заявка 9 6 2 1 20 - 8 20
6. Викинг Заявка 9 6 2 1 21 - 13 20
7. Русенборг Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
8. Лиллестрём Заявка 9 5 1 3 13 - 10 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Одд Заявка 8 4 2 2 16 - 11 14
11. Волеренга Заявка 9 3 5 1 17 - 11 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 3 4 2 11 - 6 13
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Будё-Глимт Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
3. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
4. Мольде Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
5. Русенборг Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
6. Тромсё Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
10. Одд Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5
16. Бранн Заявка 9 1 1 7 9 - 21 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 15 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 12 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
4. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
5. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
Весь список
Где смотреть матч Русенборг 3:2 Тромсё онлайн




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