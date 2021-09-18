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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Эвертон
0' 48'
1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
16
Туанзебе
Аксел
5
Мингс
Тайрон
2
Кэш
Мэтти
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
3
Таргетт
Мэтт
11
Уоткинс
Олли
20
Ингс
Дэнни
15
Бегович
Асмир
22
Годфри
Бен
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
14
Таунсенд
Андрос
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
33
Рондон
Саломон
Астон Вилла
3-5-2
Эвертон
4-4-1-1

Ход матча

40'
Накамба Марвелус
Макгинн Джон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 2 (1) 0.4
2. Макгинн Джон 1 0.2
3. Буэндия Эмилиано 1 0.2
4. Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.2
5. Мингс Тайрон 0 0
6. Бэйли Леон 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грэй Демарай 3 0.6
2. Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.6
3. Дукуре Абдулай 1 0.2
4. Таунсенд Андрос 1 0.2
5. Ришарлисон 1 0.2
6. Кин Майкл 1 0.2
7. Аллан Маркес 0 0
8. Айуоби Алекс 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 2 0
2. Ингс Дэнни 1 0
3. Мартинес Эмилиано 1 0
4. Макгинн Джон 1 0
5. Эль-Гази Анвар 1 0
6. Таргетт Мэтт 1 0
7. Буэндия Эмилиано 1 0
8. Кэш Мэтти 1 0
9. Соарес Дуглас 1 0
10. Рамси Джакоб 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 2 0
2. Ришарлисон 2 0
3. Коулмэн Шеймус 1 0
4. Таунсенд Андрос 1 0
5. Динь Люка 1 0
6. Пикфорд Джордан 1 0
7. Мина Йерри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)
 Эвертон 0 10% (1) 10% (1) 40% (4) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Челси 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Брентфорд Барроу 0:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Уотфорд 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эвертон 3:1 Бёрнли Брайтон 0:2 Эвертон Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон Лидс 2:2 Эвертон
Эвертон 3:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Астон Вилла 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Эвертон Премьер-лига
Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Астон Вилла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Эвертон 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 1 10
6. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
8. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
10. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
13. Астон Вилла 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 5 0 0 5 2 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
4. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Эвертон 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7. Астон Вилла 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
9. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Эвертон 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 4 1 2
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
4. Челси Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Ливерпуль Мане Садио 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    С левого фланга Дуглас вырезал на дальнюю штангу, но здесь немного не дотянулся до мяча головой Уоткинс.
  • 48'
    С угла поля навесил Таргетт на ближнюю штангу, но здесь головой Годфри вернул мяч обратно на фланг.
  • Угловой
    47'
    Прорвался к штрафной соперника Таргетт и прострелил вдоль ворот, но от ноги Дукуре мяч отправился на угловой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Голов пока мы так и не увидели!
  • 45'
    Мягко забросил Аллан в штрафную, куда врывался Таунсенд, но первым на мяче оказался вышедший из ворот Мартинес.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • 44'
    После паса от Грэя пробивал метров с двадцати трех Таунсенд, но мяч стал легкой добычей для голкипера.
  • 43'
    Со штрафного навесил Таргетт на дальнюю штангу, но тут после серии рикошетов сферу вынес на фланг Дукуре.
  • 42'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Уоткинс и заработал для своей команды опасный стандарт. 
  • Опасный момент
    41'
    Вынужденная замена в составе "Астон Виллы". Вместо Джона Макгинна игру продолжать будет Марвелус Накамба.
  • Травма, повреждение
    40'
    Похоже, не сможет продолжить игру Макгинн, снова он покинул пределы поля в сопровождении медиков.
  • 39'
    Протащил мяч к штрафной соперника Рамси и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался Кин в подкате.
  • 38'
    С углового навесил Грэй на дальнюю штангу, где пробил головой Мина, но мяч полетел немного неточно.
  • Угловой
    37'
    Протащил мяч по флангу Айуоби и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Дугласа полетел на угловой.
  • 36'
    Красивым финтом Кэш убрал защитника перед штрафной и пробил низом в ближний угол, но не попал в створ ворот.
  • Офсайд
    35'
    С фланга навесил Айуоби в центр штрафной на Рондона, который упал на газон в борьбе с защитником, но арбитр зафиксировал офсайд.
  • 34'
    Пауза в нашей игре очередная. Таргетт присел на газон на ровном месте. Без помощи медиков здесь не обойтись. 
  • 33'
    Очередная подача с фланга от Айуоби завершилась ничем. На дальней штанге мяч головой снова выбил подальше Мингс.
  • 32'
    С правого фланга удалось подать в центр штрафной Таунсенду, но здесь спокойно вынес мяч головой Мингс.
  • 31'
    С правого фланга на скорости сместился в центр Грэй и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 30'
    Убежал по флангу Уоткинс и мяч послал на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.
  • 29'
    Прорвался к штрафной Таргетт и отдал поперек на Макгинна, который пробил вторым касанием, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 28'
    Отдал Динь в штрафную пас на ход Айуоби, но не удалось тому догнать мяч в пределах поля.
  • 27'
    Сместился с фланга Таунсенд в штрафную и пробил по воротам, но мяч от ноги Мингса оказался в руках Мартинеса.
  • 26'
    Убежал по флангу Кэш, но напоролся на Диня, который грамотно поставил корпус и вынудил оппонента нарушить правила.
  • 25'
    Мягко забросил Мина на чужую половину поля, куда забегал Грэй, но пробить ему не позволил в подкате Мингс.
  • 24'
    Успокоилась игра в последние минуты, вся борьба проходит в центре поля, но без опасных моментов у ворот.
  • 23'
    Ушел от опеки по флангу Динь и прострелил в штрафную, но здесь Конса вынес мяч за боковую линию.
  • 22'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Макгинн. Потребуется ему помощь медиков.
  • 21'
    С фланга удалось низом прострелить Макгинну в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Аллан и вынес его в центр поля.
  • 20'
    Долго катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.
  • 19'
    Убежал Грэй в штрафную на скорости и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча в падении Рондон.
  • 18'
    Зацепился за мяч в штрафной Ингс и прострелил вторым касанием вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • 17'
    Навесил с углового на дальнюю штангу Динь. Здесь головой пробил по воротам Кин, но мяч прошел мимо ворот.
  • Угловой
    16'
    Догнал мяч у лицевой линии Динь и тут же навесил на дальнюю штангу, но здесь Конса вынес мяч на угловой.
  • 15'
    С фланга навесил Конса в центр штрафной на Мингса, который головой сбросил на Ингса, но тот зарядил выше перекладины.
  • 14'
    В центре поля получил Кэш по ногам от Дукуре. Штрафной удар исполнять будут игроки "Астон Виллы".
  • 13'
    Диагональным пасом Соарес запустил по флангу Кэша, но тот выпустил мяч в аут в борьбе с защитником.
  • 13'
    Снова последовал навес с фланга от Макгинна, но прочитал эпизод Бегович и перехватил этот пас.
  • 12'
    С левого фланга Таргетт навесил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 11'
    Убежал по флангу Кэш и навесил в штрафную, но мяч в полете пересек лицевую линию. Будет удар от ворот.
  • 10'
    По флангу Таргетт теперь уже забрасывал на ход Уоткинсу, но тому не удалось догнать мяч до боковой линии.
  • 9'
    Диагональ исполнял Дуглас на левый фланг, куда забегал Таргетт, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 8'
    Отличным пасом Таунсенд выводил в штрафную Грэя, но тот напоролся на Таргетта, который в чистом подкате отобрал мяч.
  • Опасный момент
    7'
    С углового навесил Дуглас на ближнюю штангу, где пробил головой Мингс, но Бегович в красивом прыжке отбил перед собой, а дальше подстраховали защитники.
  • 6'
    Убежал по флангу Таргетт и прострелил низом в штрафную, но здесь Аллан перехватил без труда мяч.
  • 5'
    Пробивал головой с угла вратарской Рондон после навеса с угла поля, но мяч полетел выше перекладины. 
  • Угловой
    4'
    Догнал мяч на фланге Айуоби и прострелил в центр штрафной, где пробил в падении Рондон, но мяч ногой отбил на угловой Мартинес.
  • 3'
    Мягко забросил в штрафную соперника Соарес на ход Ингсу, но вышел из ворот Бегович и забрал мяч в руки.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-бело-голубых цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Астон Вилла 0:0 Эвертон онлайн


Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Эвертон

Исход игры
Астон Вилла
24.8% (35)
Ничья
38.3% (54)
Эвертон
36.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
56.83% (79)
Меньше
43.17% (60)
Обе команды забьют
Да
89.21% (124)
Нет
10.79% (15)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
33.3% (47)
1:1 Ничья
31.9% (45)
2:1 Астон Вилла
15.6% (22)
1:0 Астон Вилла
6.4% (9)
2:2 Ничья
5% (7)
0:1 Эвертон
2.1% (3)
3:1 Астон Вилла
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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