Прорвался к штрафной соперника Таргетт и прострелил вдоль ворот, но от ноги Дукуре мяч отправился на угловой.

С угла поля навесил Таргетт на ближнюю штангу, но здесь головой Годфри вернул мяч обратно на фланг.

С левого фланга Дуглас вырезал на дальнюю штангу, но здесь немного не дотянулся до мяча головой Уоткинс.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Голов пока мы так и не увидели!

45' Мягко забросил Аллан в штрафную, куда врывался Таунсенд, но первым на мяче оказался вышедший из ворот Мартинес.

45' Две минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

44' После паса от Грэя пробивал метров с двадцати трех Таунсенд, но мяч стал легкой добычей для голкипера.

43' Со штрафного навесил Таргетт на дальнюю штангу, но тут после серии рикошетов сферу вынес на фланг Дукуре.

42' Перед чужой штрафной грамотно подставился Уоткинс и заработал для своей команды опасный стандарт.

41' Вынужденная замена в составе "Астон Виллы". Вместо Джона Макгинна игру продолжать будет Марвелус Накамба.

40' Похоже, не сможет продолжить игру Макгинн, снова он покинул пределы поля в сопровождении медиков.

39' Протащил мяч к штрафной соперника Рамси и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался Кин в подкате.

38' С углового навесил Грэй на дальнюю штангу, где пробил головой Мина, но мяч полетел немного неточно.

37' Протащил мяч по флангу Айуоби и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Дугласа полетел на угловой.

36' Красивым финтом Кэш убрал защитника перед штрафной и пробил низом в ближний угол, но не попал в створ ворот.

35' С фланга навесил Айуоби в центр штрафной на Рондона, который упал на газон в борьбе с защитником, но арбитр зафиксировал офсайд.

34' Пауза в нашей игре очередная. Таргетт присел на газон на ровном месте. Без помощи медиков здесь не обойтись.

33' Очередная подача с фланга от Айуоби завершилась ничем. На дальней штанге мяч головой снова выбил подальше Мингс.

32' С правого фланга удалось подать в центр штрафной Таунсенду, но здесь спокойно вынес мяч головой Мингс.

31' С правого фланга на скорости сместился в центр Грэй и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

30' Убежал по флангу Уоткинс и мяч послал на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.

29' Прорвался к штрафной Таргетт и отдал поперек на Макгинна, который пробил вторым касанием, но мяч полетел рядом со штангой.

28' Отдал Динь в штрафную пас на ход Айуоби, но не удалось тому догнать мяч в пределах поля.

27' Сместился с фланга Таунсенд в штрафную и пробил по воротам, но мяч от ноги Мингса оказался в руках Мартинеса.

26' Убежал по флангу Кэш, но напоролся на Диня, который грамотно поставил корпус и вынудил оппонента нарушить правила.

25' Мягко забросил Мина на чужую половину поля, куда забегал Грэй, но пробить ему не позволил в подкате Мингс.

24' Успокоилась игра в последние минуты, вся борьба проходит в центре поля, но без опасных моментов у ворот.

23' Ушел от опеки по флангу Динь и прострелил в штрафную, но здесь Конса вынес мяч за боковую линию.

22' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Макгинн. Потребуется ему помощь медиков.

21' С фланга удалось низом прострелить Макгинну в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Аллан и вынес его в центр поля.

20' Долго катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.

19' Убежал Грэй в штрафную на скорости и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча в падении Рондон.

18' Зацепился за мяч в штрафной Ингс и прострелил вторым касанием вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.

17' Навесил с углового на дальнюю штангу Динь. Здесь головой пробил по воротам Кин, но мяч прошел мимо ворот.

16' Догнал мяч у лицевой линии Динь и тут же навесил на дальнюю штангу, но здесь Конса вынес мяч на угловой.

15' С фланга навесил Конса в центр штрафной на Мингса, который головой сбросил на Ингса, но тот зарядил выше перекладины.

14' В центре поля получил Кэш по ногам от Дукуре. Штрафной удар исполнять будут игроки "Астон Виллы".

13' Диагональным пасом Соарес запустил по флангу Кэша, но тот выпустил мяч в аут в борьбе с защитником.

13' Снова последовал навес с фланга от Макгинна, но прочитал эпизод Бегович и перехватил этот пас.

12' С левого фланга Таргетт навесил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

11' Убежал по флангу Кэш и навесил в штрафную, но мяч в полете пересек лицевую линию. Будет удар от ворот.

10' По флангу Таргетт теперь уже забрасывал на ход Уоткинсу, но тому не удалось догнать мяч до боковой линии.

9' Диагональ исполнял Дуглас на левый фланг, куда забегал Таргетт, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

8' Отличным пасом Таунсенд выводил в штрафную Грэя, но тот напоролся на Таргетта, который в чистом подкате отобрал мяч.

7' С углового навесил Дуглас на ближнюю штангу, где пробил головой Мингс, но Бегович в красивом прыжке отбил перед собой, а дальше подстраховали защитники.

6' Убежал по флангу Таргетт и прострелил низом в штрафную, но здесь Аллан перехватил без труда мяч.

5' Пробивал головой с угла вратарской Рондон после навеса с угла поля, но мяч полетел выше перекладины.

4' Догнал мяч на фланге Айуоби и прострелил в центр штрафной, где пробил в падении Рондон, но мяч ногой отбил на угловой Мартинес.

3' Мягко забросил в штрафную соперника Соарес на ход Ингсу, но вышел из ворот Бегович и забрал мяч в руки.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-бело-голубых цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.