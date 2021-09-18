Англия: Премьер-лига 2021-2022
Астон Вилла
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Вилла Парк
Эвертон
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
20
Ингс
Дэнни
22
Годфри
Бен
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
20 Ингс ДэнниНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
-
30 Хаус КортниЗащитник
-
18 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Симмс ЭллисНападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|2 (1)
|0.4
|2.
|Макгинн Джон
|1
|0.2
|3.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.2
|4.
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.2
|5.
|Мингс Тайрон
|0
|0
|6.
|Бэйли Леон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грэй Демарай
|3
|0.6
|2.
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.6
|3.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.2
|4.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.2
|5.
|Ришарлисон
|1
|0.2
|6.
|Кин Майкл
|1
|0.2
|7.
|Аллан Маркес
|0
|0
|8.
|Айуоби Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|2
|0
|2.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|3.
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|4.
|Макгинн Джон
|1
|0
|5.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|6.
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|7.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|8.
|Кэш Мэтти
|1
|0
|9.
|Соарес Дуглас
|1
|0
|10.
|Рамси Джакоб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|2.
|Ришарлисон
|2
|0
|3.
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|4.
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|5.
|Динь Люка
|1
|0
|6.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|7.
|Мина Йерри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Эвертон
|0
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =3 -8Челси 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Брентфорд Барроу 0:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Уотфорд 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эвертон 3:1 Бёрнли Брайтон 0:2 Эвертон Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон Лидс 2:2 Эвертон
Эвертон 3:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Астон Вилла Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 1
|10
|6.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|13.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|4.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4
|1
|2
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|4.
|Челси
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|5.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Эвертон
Исход игры
Астон Вилла
24.8% (35)
Ничья
38.3% (54)
Эвертон
36.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
56.83% (79)
Меньше
43.17% (60)
Обе команды забьют
Да
89.21% (124)
Нет
10.79% (15)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
33.3% (47)
1:1 Ничья
31.9% (45)
2:1 Астон Вилла
15.6% (22)
1:0 Астон Вилла
6.4% (9)
2:2 Ничья
5% (7)
0:1 Эвертон
2.1% (3)
3:1 Астон Вилла
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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