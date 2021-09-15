Англия: Премьер-лига 2021-2022
Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Эвертон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|2 (1)
|0.5
|2.
|Макгинн Джон
|1
|0.25
|3.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.25
|4.
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.25
|5.
|Мингс Тайрон
|0
|0
|6.
|Бэйли Леон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грэй Демарай
|3
|0.75
|2.
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.75
|3.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.25
|4.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.25
|5.
|Ришарлисон
|1
|0.25
|6.
|Кин Майкл
|1
|0.25
|7.
|Аллан Маркес
|0
|0
|8.
|Айуоби Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|2
|0
|2.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|3.
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|4.
|Макгинн Джон
|1
|0
|5.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|6.
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|7.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|8.
|Кэш Мэтти
|1
|0
|9.
|Соарес Дуглас
|1
|0
|10.
|Рамси Джакоб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|2.
|Ришарлисон
|2
|0
|3.
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|4.
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|5.
|Динь Люка
|1
|0
|6.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|7.
|Мина Йерри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Эвертон
|0
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =3 -8Челси 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Брентфорд Барроу 0:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Уотфорд 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эвертон 3:1 Бёрнли Брайтон 0:2 Эвертон Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон Лидс 2:2 Эвертон
Эвертон 3:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Астон Вилла Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 1
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 3
|3
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|3
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|1
|2
|4.
|Челси
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|5.
|Эвертон
|Грэй Демарай
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Астон Вилла - Эвертон
Исход игры
Астон Вилла
42.9% (15)
Ничья
28.6% (10)
Эвертон
28.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (20)
Меньше
41.18% (14)
Обе команды забьют
Да
88.24% (30)
Нет
11.76% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (10)
1:2 Эвертон
25.7% (9)
2:1 Астон Вилла
25.7% (9)
1:0 Астон Вилла
8.6% (3)
3:1 Астон Вилла
5.7% (2)
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