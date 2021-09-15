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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Эвертон

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 2 (1) 0.5
2. Макгинн Джон 1 0.25
3. Буэндия Эмилиано 1 0.25
4. Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.25
5. Мингс Тайрон 0 0
6. Бэйли Леон 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грэй Демарай 3 0.75
2. Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.75
3. Дукуре Абдулай 1 0.25
4. Таунсенд Андрос 1 0.25
5. Ришарлисон 1 0.25
6. Кин Майкл 1 0.25
7. Аллан Маркес 0 0
8. Айуоби Алекс 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 2 0
2. Ингс Дэнни 1 0
3. Мартинес Эмилиано 1 0
4. Макгинн Джон 1 0
5. Эль-Гази Анвар 1 0
6. Таргетт Мэтт 1 0
7. Буэндия Эмилиано 1 0
8. Кэш Мэтти 1 0
9. Соарес Дуглас 1 0
10. Рамси Джакоб 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 2 0
2. Ришарлисон 2 0
3. Коулмэн Шеймус 1 0
4. Таунсенд Андрос 1 0
5. Динь Люка 1 0
6. Пикфорд Джордан 1 0
7. Мина Йерри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)
 Эвертон 0 10% (1) 10% (1) 40% (4) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Челси 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Брентфорд Барроу 0:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Уотфорд 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эвертон 3:1 Бёрнли Брайтон 0:2 Эвертон Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон Лидс 2:2 Эвертон
Эвертон 3:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Астон Вилла 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Эвертон Премьер-лига
Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Астон Вилла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Эвертон Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
7. Манчестер Сити Заявка 4 3 0 1 11 - 1 9
8. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Астон Вилла Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 3 3
14. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Заявка 4 1 0 3 1 - 9 3
16. Саутгемптон Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
17. Лидс Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Норвич Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 3 1 2
4. Челси Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Эвертон Грэй Демарай 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 2 минуты.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Астон Вилла 42.9% (15)
    X 28.6% (10)
    Эвертон 28.6% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Эвертон
    2.51
    3.51
    3.11
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Астон Вилла - Эвертон онлайн


    Прогнозы на матч Астон Вилла - Эвертон

    Исход игры
    Астон Вилла
    42.9% (15)
    Ничья
    28.6% (10)
    Эвертон
    28.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (20)
    Меньше
    41.18% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (30)
    Нет
    11.76% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.6% (10)
    1:2 Эвертон
    25.7% (9)
    2:1 Астон Вилла
    25.7% (9)
    1:0 Астон Вилла
    8.6% (3)
    3:1 Астон Вилла
    5.7% (2)
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