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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
1
Алиссон
Бекер
7
Милнер
Джеймс
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
8
Куйяте
Шейку
18
Макартур
Джеймс
9
Айю
Джордан
20
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
Ливерпуль
4-3-3
Кристал Пэлас
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 3 (1) 0.75
2. Мане Садио 2 0.5
3. Жота Диогу 2 0.5
4. Фабиньо Энрике 1 0.25
5. Фирмино Роберто 1 0.25
6. Александер-Арнольд Трент 0 0
7. Алькантара Тьяго 0 0
8. Цимикас Костас 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галлахер Конор 2 0.5
2. Эдуар Одсонн 2 0.5
3. Заха Уилфрид 1 (1) 0.25
4. Бентеке Кристиан 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 1 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Уорд Джоэл 1 0
2. Бентеке Кристиан 1 0
3. Заха Уилфрид 1 0
4. Андерсен Йоаким 1 0
5. Галлахер Конор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 0 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Кристал Пэлас 0 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Ливерпуль 3:2 Милан Лидс 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли
Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд
Челси 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 13
Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:4 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Кубок Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Эвертон Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
7. Манчестер Сити Заявка 4 3 0 1 11 - 1 9
8. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
10. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Астон Вилла Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Арсенал Заявка 4 1 0 3 1 - 9 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20. Норвич Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
13. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 3 1 2
4. Челси Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Эвертон Грэй Демарай 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2021, осталось 17 минут.

    Главный судья: Andrew Madley

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 139
    Ливерпуль 100% (139)
    X 0% (0)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.30
    6.71
    6.78
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Кристал Пэлас онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Ливерпуль
    100% (139)
    Ничья
    0% (0)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.28% (68)
    Меньше
    50.72% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    37.68% (52)
    Нет
    62.32% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    46.8% (65)
    2:1 Ливерпуль
    17.3% (24)
    3:1 Ливерпуль
    16.5% (23)
    3:0 Ливерпуль
    10.8% (15)
    1:0 Ливерпуль
    3.6% (5)
    4:1 Ливерпуль
    2.2% (3)
    3:2 Ливерпуль
    1.4% (2)
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