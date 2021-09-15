Англия: Премьер-лига 2021-2022
Ливерпуль
Позже
Стадион: Энфилд
Кристал Пэлас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|3 (1)
|0.75
|2.
|Мане Садио
|2
|0.5
|3.
|Жота Диогу
|2
|0.5
|4.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.25
|5.
|Фирмино Роберто
|1
|0.25
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|7.
|Алькантара Тьяго
|0
|0
|8.
|Цимикас Костас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галлахер Конор
|2
|0.5
|2.
|Эдуар Одсонн
|2
|0.5
|3.
|Заха Уилфрид
|1 (1)
|0.25
|4.
|Бентеке Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уорд Джоэл
|1
|0
|2.
|Бентеке Кристиан
|1
|0
|3.
|Заха Уилфрид
|1
|0
|4.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|5.
|Галлахер Конор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|60% (3)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =6 -1Ливерпуль 3:2 Милан Лидс 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли
Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =4 -9Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд
Челси 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 13
Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:4 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Кубок Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 1
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 3
|3
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|3
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|1
|2
|4.
|Челси
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|5.
|Эвертон
|Грэй Демарай
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Ливерпуль - Кристал Пэлас
Исход игры
Ливерпуль
100% (37)
Ничья
0% (0)
Кристал Пэлас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (20)
Меньше
44.44% (16)
Обе команды забьют
Да
50% (18)
Нет
50% (18)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
40.5% (15)
2:1 Ливерпуль
24.3% (9)
3:1 Ливерпуль
18.9% (7)
3:0 Ливерпуль
5.4% (2)
4:1 Ливерпуль
5.4% (2)
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