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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 3 (1) 0.75
2. Мане Садио 2 0.5
3. Жота Диогу 2 0.5
4. Фабиньо Энрике 1 0.25
5. Фирмино Роберто 1 0.25
6. Александер-Арнольд Трент 0 0
7. Алькантара Тьяго 0 0
8. Цимикас Костас 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галлахер Конор 2 0.5
2. Эдуар Одсонн 2 0.5
3. Заха Уилфрид 1 (1) 0.25
4. Бентеке Кристиан 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 1 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Уорд Джоэл 1 0
2. Бентеке Кристиан 1 0
3. Заха Уилфрид 1 0
4. Андерсен Йоаким 1 0
5. Галлахер Конор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 0 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Кристал Пэлас 0 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Ливерпуль 3:2 Милан Лидс 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли
Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд
Челси 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 13
Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:4 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Кубок Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Эвертон Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
7. Манчестер Сити Заявка 4 3 0 1 11 - 1 9
8. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Астон Вилла Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 3 3
14. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Заявка 4 1 0 3 1 - 9 3
16. Саутгемптон Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
17. Лидс Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Норвич Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 3 1 2
4. Челси Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Эвертон Грэй Демарай 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2021, осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.

    Главный судья: Andrew Madley

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Ливерпуль 100% (37)
    X 0% (0)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.26
    7.14
    6.77
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Ливерпуль - Кристал Пэлас онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Ливерпуль
    100% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (20)
    Меньше
    44.44% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (18)
    Нет
    50% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    40.5% (15)
    2:1 Ливерпуль
    24.3% (9)
    3:1 Ливерпуль
    18.9% (7)
    3:0 Ливерпуль
    5.4% (2)
    4:1 Ливерпуль
    5.4% (2)
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