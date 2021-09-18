Украина: Премьер-лига 2021-2022
Мариуполь
0:5
Второй тайм: 86'
Стадион: Stadion Kolos
Шахтёр Донецк
0:1
18' ГолСикан Даниил
0:2
20' ГолМудрик Михаил
0:3
53' ГолТете
0:4
77' ГолСудаков Георгий
0:5
80' ГолСудаков Георгий
31
Кудрик
Олег
26
Paolo
Nedes
23
Кошкош
Иван
30
Пятов
Андрей
26
Конопля
Ефим
5
Марлон
3
Витао
14
Тете
21
Патрик
Алан
45
Сикан
Даниил
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
-
26 Paolo NedesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кошкош ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Maxim Zhuk
-
29 Oleh Filonov
-
37 Danil Savin
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
-
5 МарлонЗащитник
-
3 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
18'
0:1
20'
0:2
53'
0:3
77'
80'
0:5
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулаков Андрей
|5
|0.63
|2.
|Топалов Дмитрий
|2
|0.25
|3.
|Вьюнник Богдан
|1
|0.13
|4.
|Микитишин Артур
|1
|0.13
|5.
|Denys Svityukha
|1
|0.13
|6.
|Мишнёв Дмитрий
|1 (1)
|0.13
|7.
|Стасюк Пётр
|0
|0
|8.
|Кащук Алексей
|0
|0
|9.
|Мампаси Марк
|0
|0
|10.
|Хромей Михаил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Лассина
|5 (1)
|0.63
|2.
|Судаков Георгий
|3
|0.38
|3.
|Патрик Алан
|2
|0.25
|4.
|Мудрик Михаил
|1
|0.13
|5.
|Степаненко Тарас
|1
|0.13
|6.
|Манор Соломон
|1
|0.13
|7.
|Дентиньо
|1
|0.13
|8.
|Сикан Даниил
|1
|0.13
|9.
|Корниенко Виктор
|1
|0.13
|10.
|Фернандо Педро
|1
|0.13
|11.
|Педриньо II
|1
|0.13
|12.
|Тете
|1
|0.13
|13.
|Конопля Ефим
|0
|0
|14.
|Кривцов Сергей
|0
|0
|15.
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|16.
|Марлос Ромеро
|0
|0
|17.
|Матвиенко Николай
|0
|0
|18.
|Додо Домилсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мампаси Марк
|4
|0
|2.
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|3.
|Шостак Денис
|3
|0
|4.
|Кащук Алексей
|1
|1
|5.
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
|6.
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|7.
|Клименко Владислав
|2
|0
|8.
|Кулаков Андрей
|2
|0
|9.
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|10.
|Микицей Станислав
|1
|0
|11.
|Стасюк Пётр
|1
|0
|12.
|Чех Максим
|1
|0
|13.
|Микитишин Артур
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марлон
|2
|1
|2.
|Тете
|2
|0
|3.
|Додо Домилсон
|0
|1
|4.
|Антонио Маркос
|1
|0
|5.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|6.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|7.
|Майкон Барберан
|1
|0
|8.
|Корниенко Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|Шахтёр Донецк
|21.43% (3)
|0
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +3 =5 -12Колос Ковалёвка 1:3 Мариуполь Ингулец 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:4 Заря Мариуполь 2:3 Черноморец Од
Днепр-1 2:1 Мариуполь Мариуполь 1:2 Десна Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =2 -5Шериф 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако
Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 18
Шахтёр Донецк: победы: 18, ничьи: 2, поражения: 0
Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Кубок Шахтёр Донецк 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:6 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Мариуполь Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Кубок Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|5:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 4
|19
|3.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|4.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|5.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|7.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Верес
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 18
|5
|15.
|Мариуполь
|0:5 Заявка
|8
|1
|1
|6
|11 - 21
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|5:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Верес
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|0:5 Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|5:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Мариуполь
|0:5 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|10.
|Верес
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|17.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|2.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|5
|2
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|4.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|5.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0