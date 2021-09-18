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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Мариуполь
0:5
Второй тайм: 86'

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
0:1
18' Гол
Сикан Даниил
0:2
20' Гол
Мудрик Михаил
0:3
53' Гол
Тете
0:4
77' Гол
Судаков Георгий
0:5
80' Гол
Судаков Георгий
86'
31
Кудрик
Олег
5
Клименко
Владислав
26
Paolo
Nedes
3
Микицей
Станислав
24
Illia
Tsariuk
23
Кошкош
Иван
39
Mykita
Kozytsky
27
Oleg
Kozishkurt
91
Петерман
Никита
38
Nikita
Makhinya
22
Плакса
Родион
30
Пятов
Андрей
26
Конопля
Ефим
5
Марлон
3
Витао
44
Корниенко
Виктор
6
Степаненко
Тарас
14
Тете
15
Бондаренко
Артём
21
Патрик
Алан
20
Мудрик
Михаил
45
Сикан
Даниил
Мариуполь
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 5 0.63
2. Топалов Дмитрий 2 0.25
3. Вьюнник Богдан 1 0.13
4. Микитишин Артур 1 0.13
5. Denys Svityukha 1 0.13
6. Мишнёв Дмитрий 1 (1) 0.13
7. Стасюк Пётр 0 0
8. Кащук Алексей 0 0
9. Мампаси Марк 0 0
10. Хромей Михаил 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 5 (1) 0.63
2. Судаков Георгий 3 0.38
3. Патрик Алан 2 0.25
4. Мудрик Михаил 1 0.13
5. Степаненко Тарас 1 0.13
6. Манор Соломон 1 0.13
7. Дентиньо 1 0.13
8. Сикан Даниил 1 0.13
9. Корниенко Виктор 1 0.13
10. Фернандо Педро 1 0.13
11. Педриньо II 1 0.13
12. Тете 1 0.13
13. Конопля Ефим 0 0
14. Кривцов Сергей 0 0
15. Исмаили Гонсалвес 0 0
16. Марлос Ромеро 0 0
17. Матвиенко Николай 0 0
18. Додо Домилсон 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Мампаси Марк 4 0
2. Мишнёв Дмитрий 3 0
3. Шостак Денис 3 0
4. Кащук Алексей 1 1
5. Драмбаев Aлександр 1 1
6. Чоботенко Сергей 2 0
7. Клименко Владислав 2 0
8. Кулаков Андрей 2 0
9. Вьюнник Богдан 2 0
10. Микицей Станислав 1 0
11. Стасюк Пётр 1 0
12. Чех Максим 1 0
13. Микитишин Артур 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Марлон 2 1
2. Тете 2 0
3. Додо Домилсон 0 1
4. Антонио Маркос 1 0
5. Кривцов Сергей 1 0
6. Марлос Ромеро 1 0
7. Майкон Барберан 1 0
8. Корниенко Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 18.18% (2) 18.18% (2) 0 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)
 Шахтёр Донецк 21.43% (3) 0 28.57% (4) 7.14% (1) 7.14% (1) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Колос Ковалёвка 1:3 Мариуполь Ингулец 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:4 Заря Мариуполь 2:3 Черноморец Од
Днепр-1 2:1 Мариуполь Мариуполь 1:2 Десна Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Шериф 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако
Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 18
Шахтёр Донецк: победы: 18, ничьи: 2, поражения: 0
Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Премьер-лига
Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Кубок Шахтёр Донецк 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:6 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Мариуполь Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Кубок Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Мариуполь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 22 - 2 19
2. Шахтёр Донецк 5:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 4 19
3. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
4. Днепр-1 1:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
5. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
6. Ворскла Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
7. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Верес 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Рух Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
11. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
12. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
13. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Мариуполь 0:5 Заявка 8 1 1 6 11 - 21 4
16. Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Ворскла Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Шахтёр Донецк 5:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Днепр-1 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Верес 0:1 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
8. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь 0:5 Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк 5:0 Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Черноморец Од Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Мариуполь 0:5 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
10. Верес 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 5 0 1
2. Динамо Киев Цыганков Виктор 5 2 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
4. Заря Вернидуб Виталий 4 0
5. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Мудрик Михаил бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Сикан Даниил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мариуполь
Ничья
Шахтёр Донецк
44.00
12.50
1.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мариуполь 0:5 Шахтёр Донецк онлайн




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