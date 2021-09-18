Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Гилмор Билли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Должен был быть гол! Сарр Исмаила имел отличный шанс, но Тим Крул не дал голу состоятся!

46' ШАНС! Сарр Исмаила вышел один на один с голкипером...

46' Роуз Дэнни разрезает оборону соперника отличным пасом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Удар от ворот произведет Уотфорд

45' Пукки Теэму оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Плохо сыграл Крул Тим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Клеверли Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Сарр Исмаила имел все шансы забить, но Тим Крул сделал отличный сейв!

41' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

39' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

38' Гилмор Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Каткарт Крейг получил желтую карточку от судьи

37' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Г О О О О Л - Пукки Теэму забивает с правой ноги!

35' ШАНС! Пукки Теэму вышел один на один с голкипером...

35' Норманн Матиас разрезает оборону соперника отличным пасом

35' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Брэндон Уильямс из команды Норвич хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

33' Опасность! Сарр Исмаила из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

32' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Роуз Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Игрок из команды Норвич вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Игрок из команды Норвич вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' О, нет. Из многообещающей позиции Сарджент Джош из команды Норвич наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

26' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Матч возобновится спорным мячом

25' Ох, нехорошо это выглядит. Ааронс Макс получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Ааронс Макс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Норвич выполняет удар от ворот.

21' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Уотфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Норвич выполняет удар от ворот.

13' Норманн Матиас бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

12' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Ааронс Макс из команды Норвич делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

11' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Уотфорд

10' Игрок Сарджент Джош из команды Норвич неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

9' Хорошую попытку сделал Деннис Эммануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Гилмор Билли из команды Норвич навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

6' Пукки Теэму из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Кабак Озан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Отличные скиллы показывает Деннис Эммануэль , обводя своих соперников

3' Рашица Милот из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Роуз Дэнни из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Хэнли Грант предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норвич начинает с центра поля