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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
1:3
Второй тайм: 84'

Стадион:
Уотфорд
0'
0:1
17' Гол
Деннис Эммануэль
1:1
35' Гол
Пукки Теэму
37' Желтая карточка
Каткарт Крейг
1:2
63' Гол
Сарр Исмаила
1:3
82' Гол
Сарр Исмаила
84'
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
15
Кабак
Озан
5
Хэнли
Грант
21
Уильямс
Брендон
8
Гилмор
Билли
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
24
Сарджент
Джош
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
5
Трост-Эконг
Виллиам
15
Каткарт
Крейг
3
Роуз
Дэнни
19
Сиссоко
Мусса
33
Куцка
Юрай
23
Сарр
Исмаила
8
Клеверли
Том
25
Деннис
Эммануэль
7
Кинг
Джошуа
Норвич
4-3-3
Уотфорд
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Деннис Эммануэль
(Фемения Кико)
35'
Пукки Теэму
(Норманн Матиас)
1:1
37'
 
Каткарт Крейг
59'
 
Нгакиа Джереми
Фемения Кико
63'
1:2
Сарр Исмаила
(Кинг Джошуа)
70'
Цолис Христос
Сарджент Джош
 
70'
Кантуэлл Тодд
Норманн Матиас
 
73'
 
Сема Кен
Деннис Эммануэль
82'
1:3
Сарр Исмаила

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 2 (1) 0.4
2. Норманн Матиас 0 0
Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деннис Эммануэль 2 0.4
2. Сарр Исмаила 2 0.4
3. Эрнандес Хуан 1 0.2
4. Клеверли Том 0 0
5. Кинг Джошуа 0 0
6. Фемения Кико 0 0

Карточки

Норвич
# Игрок      
1. Кантуэлл Тодд 2 0
2. Хэнли Грант 1 0
3. Лис-Мелу Пьерр 1 0
4. Ааронс Макс 1 0
Уотфорд
# Игрок      
1. Этебо Огенекаро 3 0
2. Деннис Эммануэль 2 0
3. Каткарт Крейг 1 0
4. Роуз Дэнни 1 0
5. Куцка Юрай 1 0
6. Сиссоко Мусса 1 0
7. Сема Кен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвич 0 0 100% (1) 0 0 0
 Уотфорд 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Арсенал 1:0 Норвич Норвич 1:2 Лестер Норвич 6:0 Борнмут Манчестер Сити 5:0 Норвич
Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич Шеффилд Уэнсдей 1:2 Норвич
Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 2:0 Уотфорд
Уотфорд 3:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд Уотфорд 1:0 Ноттингем Форест

Последние игры между собой

Норвич: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Уотфорд: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Норвич 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Норвич Уотфорд 2:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:2 Уотфорд Премьер-лига
Норвич 4:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Норвич Премьер-лига Уотфорд 0:3 Норвич Норвич 3:0 Уотфорд Уотфорд 2:3 Норвич Кубок лиги Уотфорд 2:2 Норвич Норвич 2:3 Уотфорд Норвич 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Норвич Уотфорд 1:1 Норвич Норвич 1:3 Уотфорд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 2:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Эвертон Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Манчестер Сити 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 1 10
6. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
8. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
10. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Уотфорд 3:1 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал 1:0 Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
13. Кристал Пэлас 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Астон Вилла Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Норвич 1:3 Заявка 5 0 0 5 2 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
2. Ливерпуль 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
4. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7. Кристал Пэлас 0:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
9. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Уотфорд 3:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич 1:3 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Уотфорд 3:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Арсенал 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Кристал Пэлас 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Бёрнли 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Норвич 1:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 4 1 2
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
4. Челси Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Ливерпуль Мане Садио 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Норвич 44.3% (62)
X 35.7% (50)
Уотфорд 20% (28)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвич
Ничья
Уотфорд
35.21
5.04
3.52
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Где смотреть матч Норвич 1:3 Уотфорд онлайн


Прогнозы на матч Норвич 1:3 Уотфорд

Исход игры
Норвич
44.3% (62)
Ничья
35.7% (50)
Уотфорд
20% (28)
Тотал 2.5
Больше
28.06% (39)
Меньше
71.94% (100)
Обе команды забьют
Да
58.27% (81)
Нет
41.73% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (42)
1:0 Норвич
27.9% (39)
2:1 Норвич
14.3% (20)
0:1 Уотфорд
10% (14)
1:2 Уотфорд
8.6% (12)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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