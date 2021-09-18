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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
1:3
Конец матча

Стадион:
Уотфорд
0'
0:1
17' Гол
Деннис Эммануэль
1:1
35' Гол
Пукки Теэму
37' Желтая карточка
Каткарт Крейг
1:2
63' Гол
Сарр Исмаила
1:3
80' Гол
Сарр Исмаила
90' Желтая карточка
Уильямс Брендон
90'+6
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
15
Кабак
Озан
5
Хэнли
Грант
21
Уильямс
Брендон
8
Гилмор
Билли
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
24
Сарджент
Джош
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
5
Трост-Эконг
Виллиам
15
Каткарт
Крейг
3
Роуз
Дэнни
19
Сиссоко
Мусса
33
Куцка
Юрай
23
Сарр
Исмаила
8
Клеверли
Том
25
Деннис
Эммануэль
7
Кинг
Джошуа
Норвич
4-3-3
Уотфорд
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Деннис Эммануэль
(Фемения Кико)
35'
Пукки Теэму
(Норманн Матиас)
1:1
37'
 
Каткарт Крейг
59'
 
Нгакиа Джереми
Фемения Кико
63'
1:2
Сарр Исмаила
(Кинг Джошуа)
70'
Цолис Христос
Сарджент Джош
 
70'
Кантуэлл Тодд
Норманн Матиас
 
73'
 
Сема Кен
Деннис Эммануэль
80'
1:3
Сарр Исмаила
82'
 
Этебо Огенекаро
Клеверли Том
88'
Айда Адам
Рашица Милот
 
90'
Уильямс Брендон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 2 (1) 0.4
2. Норманн Матиас 0 0
Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарр Исмаила 3 0.6
2. Деннис Эммануэль 2 0.4
3. Эрнандес Хуан 1 0.2
4. Клеверли Том 0 0
5. Кинг Джошуа 0 0
6. Фемения Кико 0 0

Карточки

Норвич
# Игрок      
1. Кантуэлл Тодд 2 0
2. Хэнли Грант 1 0
3. Лис-Мелу Пьерр 1 0
4. Уильямс Брендон 1 0
5. Ааронс Макс 1 0
Уотфорд
# Игрок      
1. Этебо Огенекаро 3 0
2. Деннис Эммануэль 2 0
3. Каткарт Крейг 1 0
4. Роуз Дэнни 1 0
5. Куцка Юрай 1 0
6. Сиссоко Мусса 1 0
7. Сема Кен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвич 0 0 100% (2) 0 0 0
 Уотфорд 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Арсенал 1:0 Норвич Норвич 1:2 Лестер Норвич 6:0 Борнмут Манчестер Сити 5:0 Норвич
Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич Шеффилд Уэнсдей 1:2 Норвич
Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 2:0 Уотфорд
Уотфорд 3:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд Уотфорд 1:0 Ноттингем Форест

Последние игры между собой

Норвич: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Уотфорд: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Норвич 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Норвич Уотфорд 2:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:2 Уотфорд Премьер-лига
Норвич 4:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Норвич Премьер-лига Уотфорд 0:3 Норвич Норвич 3:0 Уотфорд Уотфорд 2:3 Норвич Кубок лиги Уотфорд 2:2 Норвич Норвич 2:3 Уотфорд Норвич 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Норвич Уотфорд 1:1 Норвич Норвич 1:3 Уотфорд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Эвертон 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 1 10
6. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
8. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
10. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
13. Астон Вилла 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 5 0 0 5 2 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
4. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Эвертон 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7. Астон Вилла 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
9. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Эвертон 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 4 1 2
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
4. Челси Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Ливерпуль Мане Садио 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Сарр Исмаила из команды Уотфорд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Уотфорд заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Норвич: 47%, Уотфорд: 53%.
  • Желтая карточка
    95'
    Брэндон Уильямс получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Брэндон Уильямс из команды Норвич поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
  • 94'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 94'
    Отличный пас сделал Христос Цолис из команды Норвич. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 94'
    Норвич пытается что-то создать.
  • 93'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 92'
    Брэндон Уильямс из команды Норвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 92'
    Отличный пас сделал Кантуэлл Тодд из команды Норвич. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 91'
    Норвич начинает контратаку
  • Угловой
    91'
    Сема Кен из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Должен был быть гол! Сарр Исмаила имел отличный шанс, но Тим Крул не дал голу состоятся!
  • 90'
    Опасность! Кинг Джошуа из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 90'
    Уотфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 90'
    Контроль мяча: Норвич: 48%, Уотфорд: 52%.
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Маклин Кенни
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Кабак Озан из команды Норвич поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
  • 88'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 88'
    Тактическая замена. Рашица Милот уходит с поля и его заменяет Айда Адам
  • Фол, нарушение
    88'
    Сема Кен наказан за толчок Ааронс Макс
  • 87'
    Крул Тим взял и забрал мяч на выходе
  • 87'
    Отличные скиллы показывает Сема Кен, обводя своих соперников
  • 87'
    Уотфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 87'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 87'
    Роуз Дэнни из команды Уотфорд четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 86'
    Норвич контролирует мяч.
  • 86'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 85'
    Контроль мяча: Норвич: 47%, Уотфорд: 53%.
  • 85'
    Норвич пытается что-то создать.
  • 85'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 84'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Норвич контролирует мяч.
  • 84'
    Норвич выполняет удар от ворот.
  • 83'
    Джереми Нгакия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 83'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Сарр Исмаила из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 83'
    Сарр Исмаила из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
  • 83'
    Уотфорд пытается что-то создать.
  • 83'
    Норвич контролирует мяч.
  • 82'
    Тактическая замена. Клеверли Том уходит с поля и его заменяет Этебо Огенекаро
  • 82'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Уотфорд будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    81'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    80'
    Г О О О О Л - Сарр Исмаила первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 80'
    Кинг Джошуа нанес удар, мяч был парирован, но Тим Крул не удержал его в руках.
  • 80'
    Опасность! Клеверли Том из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 80'
    Маклин Кенни ошибается в защите.
  • 80'
    Рашица Милот нанес удар головой, но Бен Фостер спокойно отбил мяч.
  • 80'
    Ааронс Макс из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Норвич пытается что-то создать.
  • 80'
    Контроль мяча: Норвич: 46%, Уотфорд: 54%.
  • 79'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Норвич контролирует мяч.
  • 78'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 77'
    Норвич пытается что-то создать.
  • 77'
    Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Брэндон Уильямс из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Норвич контролирует мяч.
  • 76'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Офсайд
    76'
    Христос Цолис из команды Норвич в офсайде
  • 76'
    Рашица Милот нанес удар, мяч был парирован, но Бен Фостер не удержал его в руках.
  • 76'
    Христос Цолис из команды Норвич сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 75'
    Норвич пытается что-то создать.
  • 75'
    Норвич выполняет удар от ворот.
  • 75'
    Контроль мяча: Норвич: 44%, Уотфорд: 56%.
  • 74'
    Маклин Кенни пробует нанести удар издали, но Бен Фостер держит все под контролем
  • 74'
    Норвич пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    74'
    Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Кабак Озан
  • 73'
    Тактическая замена. Деннис Эммануэль уходит с поля и его заменяет Сема Кен
  • 72'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Норвич контролирует мяч.
  • 71'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Сарр Исмаила из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 71'
    Уотфорд пытается что-то создать.
  • 70'
    Тактическая замена. Норманн Матиас уходит с поля и его заменяет Кантуэлл Тодд
  • 70'
    Тактическая замена. Сарджент Джош уходит с поля и его заменяет Христос Цолис
  • 70'
    Контроль мяча: Норвич: 43%, Уотфорд: 57%.
  • Фол, нарушение
    70'
    Кинг Джошуа из команды Уотфорд заходит слишком далеко, он валит Кабак Озан.
  • 69'
    Норвич контролирует мяч.
  • 69'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Деннис Эммануэль из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Ааронс Макс
  • 68'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 67'
    Как он промахнулся? Пукки Теэму имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 67'
    Гилмор Билли разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 67'
    Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 67'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 66'
    Норвич контролирует мяч.
  • 66'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 65'
    Контроль мяча: Норвич: 44%, Уотфорд: 56%.
  • 65'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Брэндон Уильямс из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Норвич контролирует мяч.
  • 63'
    Кинг Джошуа сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    63'
    Г О О О О Л - Сарр Исмаила забивает с правой ноги!
  • 63'
    Кинг Джошуа из команды Уотфорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
  • 63'
    Опасность! Джереми Нгакия из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 63'
    Уотфорд пытается что-то создать.
  • 63'
    Норманн Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 63'
    Брэндон Уильямс из команды Норвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    63'
    Гилмор Билли из команды Норвич подал угловой справа.
  • 62'
    Сарджент Джош из команды Норвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 62'
    Опасность! Ааронс Макс из команды Норвич отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 62'
    Норвич контролирует мяч.
  • 62'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 61'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Гилмор Билли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    61'
    Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой справа.
  • 61'
    Кабак Озан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    61'
    Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой справа.
  • 60'
    Норманн Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 60'
    Джереми Нгакия из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Контроль мяча: Норвич: 43%, Уотфорд: 57%.
  • 59'
    Уотфорд пытается что-то создать.
  • 59'
    Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    59'
    Рашица Милот из команды Норвич подал угловой слева.
  • 59'
    Матч возобновлен
  • 59'
    Фемения Кико получил травму и заменен. Джереми Нгакия выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    58'
    Фемения Кико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 58'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 58'
    Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 57'
    Сарджент Джош из команды Норвич сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 57'
    Норвич контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    57'
    Роуз Дэнни из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Пукки Теэму пострадал.
  • 56'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: Норвич: 45%, Уотфорд: 55%.
  • 55'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Сарр Исмаила из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 54'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    54'
    Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой слева.
  • 54'
    Сарр Исмаила из команды Уотфорд делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 53'
    Уотфорд пытается что-то создать.
  • 53'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    52'
    Рашица Милот задерживает мяч рукой
  • 51'
    Гилмор Билли из команды Норвич сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 51'
    Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 51'
    Маклин Кенни нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    51'
    Гилмор Билли из команды Норвич подал угловой справа.
  • 51'
    Гилмор Билли из команды Норвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 50'
    Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Игрок из команды Норвич вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 50'
    Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Сарджент Джош из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Контроль мяча: Норвич: 42%, Уотфорд: 58%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Ааронс Макс из команды Норвич заходит слишком далеко, он валит Роуз Дэнни.
  • 49'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Норвич пытается что-то создать.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 48'
    Рашица Милот из команды Норвич навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 48'
    Норвич пытается что-то создать.
  • 48'
    Гилмор Билли нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 47'
    Гилмор Билли из команды Норвич направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 47'
    Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Норвич контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Клеверли Том из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Норманн Матиас
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Норвич 44.3% (62)
X 35.7% (50)
Уотфорд 20% (28)
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Где смотреть матч Норвич 1:3 Уотфорд онлайн


Прогнозы на матч Норвич 1:3 Уотфорд

Исход игры
Норвич
44.3% (62)
Ничья
35.7% (50)
Уотфорд
20% (28)
Тотал 2.5
Больше
28.06% (39)
Меньше
71.94% (100)
Обе команды забьют
Да
58.27% (81)
Нет
41.73% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (42)
1:0 Норвич
27.9% (39)
2:1 Норвич
14.3% (20)
0:1 Уотфорд
10% (14)
1:2 Уотфорд
8.6% (12)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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