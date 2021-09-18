Второй тайм

96' Сарр Исмаила из команды Уотфорд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Уотфорд заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Брэндон Уильямс получил желтую карточку от судьи

94' Удар от ворот произведет Уотфорд

94' Отличный пас сделал Христос Цолис из команды Норвич . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

93' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Брэндон Уильямс из команды Норвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

92' Удар от ворот произведет Уотфорд

92' Отличный пас сделал Кантуэлл Тодд из команды Норвич . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Должен был быть гол! Сарр Исмаила имел отличный шанс, но Тим Крул не дал голу состоятся!

90' Опасность! Кинг Джошуа из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

90' Уотфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

87' Отличные скиллы показывает Сема Кен , обводя своих соперников

87' Уотфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Норвич выполняет удар от ворот.

83' Джереми Нгакия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Уотфорд будет все-таки засчитан.

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

80' Г О О О О Л - Сарр Исмаила первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

80' Кинг Джошуа нанес удар, мяч был парирован, но Тим Крул не удержал его в руках.

80' Опасность! Клеверли Том из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

80' Рашица Милот нанес удар головой, но Бен Фостер спокойно отбил мяч.

79' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Брэндон Уильямс из команды Норвич отправил кросс в штрафную...

76' Христос Цолис из команды Норвич в офсайде

76' Рашица Милот нанес удар, мяч был парирован, но Бен Фостер не удержал его в руках.

76' Христос Цолис из команды Норвич сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

75' Норвич выполняет удар от ворот.

74' Маклин Кенни пробует нанести удар издали, но Бен Фостер держит все под контролем

72' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Сарр Исмаила из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

70' Тактическая замена. Сарджент Джош уходит с поля и его заменяет Христос Цолис

69' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Уотфорд

67' Как он промахнулся? Пукки Теэму имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

67' Гилмор Билли разрезает оборону соперника отличным пасом

67' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Брэндон Уильямс из команды Норвич отправил кросс в штрафную...

63' Г О О О О Л - Сарр Исмаила забивает с правой ноги!

63' Опасность! Джереми Нгакия из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

63' Брэндон Уильямс из команды Норвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

62' Опасность! Ааронс Макс из команды Норвич отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

61' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Гилмор Билли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Кабак Озан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Норманн Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Джереми Нгакия из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

59' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Матч возобновлен

59' Фемения Кико получил травму и заменен. Джереми Нгакия выходит на поле.

58' Фемения Кико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Норвич вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Уотфорд

47' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Гилмор Билли из команды Норвич направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.