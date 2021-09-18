Англия: Премьер-лига 2021-2022
Норвич
1:3
Конец матча
Стадион: Кэрроу Роуд
Уотфорд
0:1
17' ГолДеннис Эммануэль
1:1
35' ГолПукки Теэму
37' Желтая карточкаКаткарт Крейг
1:2
63' ГолСарр Исмаила
1:3
80' ГолСарр Исмаила
90' Желтая карточкаУильямс Брендон
1
Крул
Тим
15
Кабак
Озан
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
21
Фемения
Кико
33
Куцка
Юрай
23
Сарр
Исмаила
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
17 Рашица МилотНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Айда АдамНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
-
17 Флетчер ЭшлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
0:1
35'
1:1
37'
63'
1:2
80'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|2 (1)
|0.4
|2.
|Норманн Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарр Исмаила
|3
|0.6
|2.
|Деннис Эммануэль
|2
|0.4
|3.
|Эрнандес Хуан
|1
|0.2
|4.
|Клеверли Том
|0
|0
|5.
|Кинг Джошуа
|0
|0
|6.
|Фемения Кико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|2.
|Хэнли Грант
|1
|0
|3.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|4.
|Уильямс Брендон
|1
|0
|5.
|Ааронс Макс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|2.
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|3.
|Каткарт Крейг
|1
|0
|4.
|Роуз Дэнни
|1
|0
|5.
|Куцка Юрай
|1
|0
|6.
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|7.
|Сема Кен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвич
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|Уотфорд
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +10 =3 -7Арсенал 1:0 Норвич Норвич 1:2 Лестер Норвич 6:0 Борнмут Манчестер Сити 5:0 Норвич
Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич Шеффилд Уэнсдей 1:2 Норвич
Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =3 -6Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 2:0 Уотфорд
Уотфорд 3:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд Уотфорд 1:0 Ноттингем Форест
Последние игры между собой
Норвич: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Уотфорд: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 1
|10
|6.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|13.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|4.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4
|1
|2
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|4.
|Челси
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|5.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Норвич 1:3 Уотфорд
Исход игры
Норвич
44.3% (62)
Ничья
35.7% (50)
Уотфорд
20% (28)
Тотал 2.5
Больше
28.06% (39)
Меньше
71.94% (100)
Обе команды забьют
Да
58.27% (81)
Нет
41.73% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (42)
1:0 Норвич
27.9% (39)
2:1 Норвич
14.3% (20)
0:1 Уотфорд
10% (14)
1:2 Уотфорд
8.6% (12)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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