  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Брентфорд
0' 3'
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
5
Марсал
Фернандо
11
Тринкан
Франсишку
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
26
Баптист
Шендон
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Вулверхэмптон
3-4-2-1
Брентфорд
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хи-Чан Хван 1 0.25
Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Норгор Кристиан 1 0.25
2. Тони Айвен 1 0.25
3. Каньос Серхи 1 0.25
4. Янссон Понтус 0 0
5. Пиннок Итан 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Марсал Фернандо 2 0
2. Хименес Рауль 2 0
3. Саисс Ромен 1 0
4. Невеш Рубен 1 0
5. Гиббс-Уайт Морган 1 0
6. Килман Макс 1 0
7. Хувер Ки-Джана 1 0
Брентфорд
# Игрок      
1. Норгор Кристиан 2 0
2. Тони Айвен 1 0
3. Айер Кристоффер 1 0
4. Каньос Серхи 1 0
5. Янельт Витали 1 0
6. Мбеумо Брайан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 100% (1)
 Брентфорд 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм
Брентфорд Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Брентфорд 0:1 Брайтон Астон Вилла 1:1 Брентфорд Брентфорд 3:1 Форест Грин Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд
Брентфорд 2:0 Арсенал Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Брентфорд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Вулверхэмптон 3:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Вулверхэмптон Брентфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Брентфорд
Брентфорд 3:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Вулверхэмптон 2:1 Брентфорд Брентфорд 4:0 Вулверхэмптон Брентфорд 0:3 Вулверхэмптон Первая лига Вулверхэмптон 0:0 Брентфорд Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Эвертон Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
7. Манчестер Сити Заявка 4 3 0 1 11 - 1 9
8. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Брентфорд 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Астон Вилла Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 3 4
14. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Заявка 4 1 0 3 1 - 9 3
16. Саутгемптон Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20. Норвич Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Брентфорд 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Брентфорд 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
13. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 3 1 2
4. Челси Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Эвертон Грэй Демарай 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Са Жозе взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Каньос Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Назначен штрафной. Пострадал Каньос Серхи, его свалил Саисс Ромен.
  • 1'
    Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Брентфорд начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Вулверхэмптон 88.6% (124)
X 10.7% (15)
Брентфорд 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Брентфорд
1.91
3.45
5.33
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:0 Брентфорд онлайн


Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Брентфорд

Исход игры
Вулверхэмптон
89% (121)
Ничья
10.3% (14)
Брентфорд
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.09% (43)
Меньше
67.91% (91)
Обе команды забьют
Да
41.04% (55)
Нет
58.96% (79)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
41.9% (57)
2:1 Вулверхэмптон
27.9% (38)
2:0 Вулверхэмптон
14.7% (20)
1:1 Ничья
8.8% (12)
3:1 Вулверхэмптон
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 