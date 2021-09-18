Англия: Премьер-лига 2021-2022
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Молинью
Брентфорд
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
17
Тони
Айвен
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хи-Чан Хван
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Норгор Кристиан
|1
|0.25
|2.
|Тони Айвен
|1
|0.25
|3.
|Каньос Серхи
|1
|0.25
|4.
|Янссон Понтус
|0
|0
|5.
|Пиннок Итан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|2.
|Хименес Рауль
|2
|0
|3.
|Саисс Ромен
|1
|0
|4.
|Невеш Рубен
|1
|0
|5.
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|6.
|Килман Макс
|1
|0
|7.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норгор Кристиан
|2
|0
|2.
|Тони Айвен
|1
|0
|3.
|Айер Кристоффер
|1
|0
|4.
|Каньос Серхи
|1
|0
|5.
|Янельт Витали
|1
|0
|6.
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Брентфорд
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =2 -11Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм
Брентфорд Последние 20 матчей: +12 =5 -3Брентфорд 0:1 Брайтон Астон Вилла 1:1 Брентфорд Брентфорд 3:1 Форест Грин Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд
Брентфорд 2:0 Арсенал Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Брентфорд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 1
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 3
|4
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|3
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|1
|2
|4.
|Челси
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|5.
|Эвертон
|Грэй Демарай
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Брентфорд
Исход игры
Вулверхэмптон
89% (121)
Ничья
10.3% (14)
Брентфорд
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.09% (43)
Меньше
67.91% (91)
Обе команды забьют
Да
41.04% (55)
Нет
58.96% (79)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
41.9% (57)
2:1 Вулверхэмптон
27.9% (38)
2:0 Вулверхэмптон
14.7% (20)
1:1 Ничья
8.8% (12)
3:1 Вулверхэмптон
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!