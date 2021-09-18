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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
0:2
Конец матча

Стадион:
Брентфорд
0'
27' Желтая карточка
Са Жозе
0:1
28' Пенальти
Тони Айвен
0:2
34' Гол
Мбеумо Брайан
38' Желтая карточка
Саисс Ромен
46' Желтая карточка
Генри Рико
58' Желтая карточка
Невеш Рубен
59' Желтая карточка
Баптист Шендон
64' Вторая желтая карточка
Баптист Шендон
74' Желтая карточка
Янссон Понтус
80' Желтая карточка
Томас Франк
90' Желтая карточка
Коди Конор
90'+7
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
5
Марсал
Фернандо
11
Тринкан
Франсишку
9
Хименес
Рауль
37
Траоре
Адама
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
26
Баптист
Шендон
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Вулверхэмптон
3-4-3
Брентфорд
3-5-2

Ход матча

27'
Са Жозе
 
28'
0:1
Тони Айвен
34'
0:2
Мбеумо Брайан
(Тони Айвен)
38'
Саисс Ромен
 
46'
Хи-Чан Хван
Саисс Ромен
 
46'
 
Генри Рико
58'
Невеш Рубен
 
59'
 
Баптист Шендон
64'
 
Баптист Шендон
68'
 
Ониика Фрэнк
Каньос Серхи
72'
Поденсе Даниэл
Марсал Фернандо
 
74'
 
Янссон Понтус
75'
 
Расмуссен Мадс
Генри Рико
80'
 
Томас Франк
82'
 
Йоргенсен Матиас
Янссон Понтус
82'
Силва Фабио
Семеду Нелсон
 
90'
Коди Конор
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хи-Чан Хван 1 0.2
Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тони Айвен 2 (1) 0.4
2. Норгор Кристиан 1 0.2
3. Каньос Серхи 1 0.2
4. Мбеумо Брайан 1 0.2
5. Янссон Понтус 0 0
6. Пиннок Итан 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Марсал Фернандо 2 0
2. Саисс Ромен 2 0
3. Хименес Рауль 2 0
4. Невеш Рубен 2 0
5. Коди Конор 1 0
6. Са Жозе 1 0
7. Гиббс-Уайт Морган 1 0
8. Килман Макс 1 0
9. Хувер Ки-Джана 1 0
Брентфорд
# Игрок      
1. Баптист Шендон 1 1
2. Норгор Кристиан 2 0
3. Янссон Понтус 1 0
4. Тони Айвен 1 0
5. Генри Рико 1 0
6. Айер Кристоффер 1 0
7. Каньос Серхи 1 0
8. Янельт Витали 1 0
9. Мбеумо Брайан 1 0
10. Томас Франк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 100% (1)
 Брентфорд 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм
Брентфорд Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Брентфорд 0:1 Брайтон Астон Вилла 1:1 Брентфорд Брентфорд 3:1 Форест Грин Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд
Брентфорд 2:0 Арсенал Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Брентфорд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Вулверхэмптон 3:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Вулверхэмптон Брентфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Брентфорд
Брентфорд 3:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Вулверхэмптон 2:1 Брентфорд Брентфорд 4:0 Вулверхэмптон Брентфорд 0:3 Вулверхэмптон Первая лига Вулверхэмптон 0:0 Брентфорд Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Эвертон Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
7. Манчестер Сити Заявка 4 3 0 1 11 - 1 9
8. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
10. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Астон Вилла Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Арсенал Заявка 4 1 0 3 1 - 9 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20. Норвич Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
13. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 3 1 2
4. Челси Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Эвертон Грэй Демарай 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Вулверхэмптон 88.6% (124)
X 10.7% (15)
Брентфорд 0.7% (1)
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Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд онлайн


Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд

Исход игры
Вулверхэмптон
88.6% (124)
Ничья
10.7% (15)
Брентфорд
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.16% (43)
Меньше
68.84% (95)
Обе команды забьют
Да
40.58% (56)
Нет
59.42% (82)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
42.1% (59)
2:1 Вулверхэмптон
27.1% (38)
2:0 Вулверхэмптон
15% (21)
1:1 Ничья
9.3% (13)
3:1 Вулверхэмптон
2.1% (3)
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