Второй тайм

97' Брентфорд заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Коди Конор получил желтую карточку от судьи

96' Айер Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Расмуссен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Удар от ворот произведет Брентфорд

94' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

93' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Янельт Витали оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Удар от ворот произведет Брентфорд

90' Отличные скиллы показывает Поденсе Даниэл , обводя своих соперников

90' Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

90' ПЕРЕКЛАДИНА! Мбеумо Брайан упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

89' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

88' Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удар от ворот произведет Брентфорд

87' Какой промах! Хименес Рауль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

86' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

86' Тони Айвен из команды Брентфорд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

86' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Удар от ворот произведет Брентфорд

85' Тринкан Франсишку решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Удар от ворот произведет Брентфорд

82' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Янссон Понтус получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Рефери не любит споров - именно за это Томас Франк сейчас получил желтую

80' Янссон Понтус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Норгор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

78' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

78' Матч возобновится спорным мячом

76' Коди Конор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Мбеумо Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Рефери не любит споров - именно за это Янссон Понтус сейчас получил желтую

74' Янссон Понтус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Норгор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Хи-Чан Хван имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

68' Матч возобновится спорным мячом

68' Ох, нехорошо это выглядит. Янссон Понтус получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Янссон Понтус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Баптист Шендон получает вторую желтую карточку

64' Невеш Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Баптист Шендон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

60' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Баптист Шендон получил желтую карточку от судьи

59' Невеш Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Каньос Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Невеш Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Игра в одни ворота сейчас. Вулверхэмптон доминирует и владеет мячом

57' Брентфорд выполняет удар от ворот.

56' Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

56' Отличные скиллы показывает Хи-Чан Хван , обводя своих соперников

55' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

55' Опасность! Каньос Серхи из команды Брентфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

54' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена из-за технических проблем.

51' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

50' Айер Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Тони Айвен из команды Брентфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Ох, нехорошо это выглядит. Айер Кристоффер получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Айер Кристоффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

47' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Генри Рико получил желтую карточку от судьи

46' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

46' Мбеумо Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.