Англия: Премьер-лига 2021-2022
Вулверхэмптон
0:2
Конец матча
Стадион: Молинью
Брентфорд
27' Желтая карточкаСа Жозе
0:1
28' ПенальтиТони Айвен
0:2
34' ГолМбеумо Брайан
38' Желтая карточкаСаисс Ромен
46' Желтая карточкаГенри Рико
58' Желтая карточкаНевеш Рубен
59' Желтая карточкаБаптист Шендон
64' Вторая желтая карточкаБаптист Шендон
74' Желтая карточкаЯнссон Понтус
80' Желтая карточкаТомас Франк
90' Желтая карточкаКоди Конор
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
17
Тони
Айвен
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
28'
0:1
34'
0:2
38'
46'
58'
59'
64'
74'
80'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
9 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хи-Чан Хван
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тони Айвен
|2 (1)
|0.4
|2.
|Норгор Кристиан
|1
|0.2
|3.
|Каньос Серхи
|1
|0.2
|4.
|Мбеумо Брайан
|1
|0.2
|5.
|Янссон Понтус
|0
|0
|6.
|Пиннок Итан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|2.
|Саисс Ромен
|2
|0
|3.
|Хименес Рауль
|2
|0
|4.
|Невеш Рубен
|2
|0
|5.
|Коди Конор
|1
|0
|6.
|Са Жозе
|1
|0
|7.
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|8.
|Килман Макс
|1
|0
|9.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баптист Шендон
|1
|1
|2.
|Норгор Кристиан
|2
|0
|3.
|Янссон Понтус
|1
|0
|4.
|Тони Айвен
|1
|0
|5.
|Генри Рико
|1
|0
|6.
|Айер Кристоффер
|1
|0
|7.
|Каньос Серхи
|1
|0
|8.
|Янельт Витали
|1
|0
|9.
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|10.
|Томас Франк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Брентфорд
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =2 -11Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм
Брентфорд Последние 20 матчей: +12 =5 -3Брентфорд 0:1 Брайтон Астон Вилла 1:1 Брентфорд Брентфорд 3:1 Форест Грин Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд
Брентфорд 2:0 Арсенал Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Брентфорд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 1
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|1
|2
|4.
|Челси
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|5.
|Эвертон
|Грэй Демарай
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд
Исход игры
Вулверхэмптон
88.6% (124)
Ничья
10.7% (15)
Брентфорд
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.16% (43)
Меньше
68.84% (95)
Обе команды забьют
Да
40.58% (56)
Нет
59.42% (82)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
42.1% (59)
2:1 Вулверхэмптон
27.1% (38)
2:0 Вулверхэмптон
15% (21)
1:1 Ничья
9.3% (13)
3:1 Вулверхэмптон
2.1% (3)
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