Украина: Премьер-лига 2021-2022
Динамо Киев
0:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Киев)
Александрия
42' Желтая карточкаКовалец Кирилл
43' Желтая карточкаБуяльский Виталий
73
Шкурин
Илья
31
Билык
Олег
90
Дубра
Каспар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бухал ГлебЗащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Yury Gura
Ход матча
42'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|5 (2)
|0.63
|2.
|Буяльский Виталий
|5
|0.63
|3.
|Де Пена Карлос
|2
|0.25
|4.
|Гармаш Денис
|2
|0.25
|5.
|Шапаренко Николай
|1
|0.13
|6.
|Тымчик Александр
|1
|0.13
|7.
|Рамирес Эрик
|1
|0.13
|8.
|Кедзёра Томаш
|1
|0.13
|9.
|Попов Денис II
|1
|0.13
|10.
|Сирота Александр
|1
|0.13
|11.
|Караваев Александр
|0
|0
|12.
|Шкурин Илья
|0
|0
|13.
|Миколенко Виталий
|0
|0
|14.
|Андриевский Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Третьяков Максим
|2
|0.25
|2.
|Калюжный Иван
|1
|0.13
|3.
|Бабогло Владислав
|1
|0.13
|4.
|Ковалец Кирилл
|1
|0.13
|5.
|Гринь Сергей
|1
|0.13
|6.
|Спинелли Клаудио
|1
|0.13
|7.
|Устименко Денис
|1
|0.13
|8.
|Цуриков Андрей
|0
|0
|9.
|Рыбалка Сергей
|0
|0
|10.
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шапаренко Николай
|4
|0
|2.
|Буяльский Виталий
|3
|0
|3.
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|4.
|Забарный Илья
|2
|0
|5.
|Гармаш Денис
|1
|0
|6.
|Бущан Георгий
|1
|0
|7.
|Тымчик Александр
|1
|0
|8.
|Супряга Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бабогло Владислав
|4
|0
|2.
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|3.
|Рыбалка Сергей
|1
|0
|4.
|Третьяков Максим
|1
|0
|5.
|Одарюк Владимир
|1
|0
|6.
|Дубра Каспар
|1
|0
|7.
|Калюжный Иван
|1
|0
|8.
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|9.
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|10.
|Билык Олег
|1
|0
|11.
|Демченко Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|20% (4)
|15% (3)
|35% (7)
|15% (3)
|5% (1)
|10% (2)
|Александрия
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3Динамо Киев 0:0 Бенфика Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна
Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев
Александрия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Александрия 1:0 Ингулец Черноморец Од 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Львов 1:1 Александрия
Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Минай 1:0 Александрия Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Динамо Киев 1:0 Александрия Кубок Александрия 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 2:3 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 6:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 0:1 Александрия Кубок Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|22 - 2
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 4
|19
|3.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|5.
|Александрия
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|7.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Верес
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 18
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|11 - 21
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 0
|13
|2.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Александрия
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|10.
|Верес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|17.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|2.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|5
|2
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|4.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|5.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Александрия
Исход игры
Динамо Киев
97.3% (142)
Ничья
2.1% (3)
Александрия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.26% (59)
Меньше
58.74% (84)
Обе команды забьют
Да
34.97% (50)
Нет
65.03% (93)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
46.6% (68)
2:1 Динамо Киев
21.9% (32)
3:1 Динамо Киев
8.9% (13)
1:0 Динамо Киев
8.9% (13)
3:0 Динамо Киев
7.5% (11)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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