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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
0:0
Перерыв

Стадион:
Александрия
0'
42' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
43' Желтая карточка
Буяльский Виталий
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
13
Шабанов
Артём
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
18
Андриевский
Александр
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
14
Де
Пена
Карлос
73
Шкурин
Илья
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
2
Мельник
Александр
90
Дубра
Каспар
29
Цуриков
Андрей
16
Дришлюк
Кирилл
8
Калюжный
Иван
6
Ковалец
Кирилл
23
Одарюк
Владимир
7
Гринь
Сергей
10
Третьяков
Максим
Динамо Киев
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 5 (2) 0.63
2. Буяльский Виталий 5 0.63
3. Де Пена Карлос 2 0.25
4. Гармаш Денис 2 0.25
5. Шапаренко Николай 1 0.13
6. Тымчик Александр 1 0.13
7. Рамирес Эрик 1 0.13
8. Кедзёра Томаш 1 0.13
9. Попов Денис II 1 0.13
10. Сирота Александр 1 0.13
11. Караваев Александр 0 0
12. Шкурин Илья 0 0
13. Миколенко Виталий 0 0
14. Андриевский Александр 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Третьяков Максим 2 0.25
2. Калюжный Иван 1 0.13
3. Бабогло Владислав 1 0.13
4. Ковалец Кирилл 1 0.13
5. Гринь Сергей 1 0.13
6. Спинелли Клаудио 1 0.13
7. Устименко Денис 1 0.13
8. Цуриков Андрей 0 0
9. Рыбалка Сергей 0 0
10. Мустафаев Эмиль 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 4 0
2. Буяльский Виталий 3 0
3. Сидорчук Сергей 2 0
4. Забарный Илья 2 0
5. Гармаш Денис 1 0
6. Бущан Георгий 1 0
7. Тымчик Александр 1 0
8. Супряга Владислав 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Бабогло Владислав 4 0
2. Ковалец Кирилл 2 0
3. Рыбалка Сергей 1 0
4. Третьяков Максим 1 0
5. Одарюк Владимир 1 0
6. Дубра Каспар 1 0
7. Калюжный Иван 1 0
8. Дришлюк Кирилл 1 0
9. Шастал Дмитрий 1 0
10. Билык Олег 1 0
11. Демченко Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 20% (4) 15% (3) 35% (7) 15% (3) 5% (1) 10% (2)
 Александрия 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Динамо Киев 0:0 Бенфика Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна
Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев
Александрия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Александрия 1:0 Ингулец Черноморец Од 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Львов 1:1 Александрия
Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Минай 1:0 Александрия Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Александрия 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Александрия Премьер-лига
Динамо Киев 1:0 Александрия Кубок Александрия 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 2:3 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 6:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 0:1 Александрия Кубок Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 8 6 2 0 22 - 2 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 1 1 19 - 4 19
3. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
4. Днепр-1 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
5. Александрия 0:0 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
6. Ворскла Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
7. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Верес Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Рух Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
11. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
12. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
13. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Мариуполь Заявка 8 1 1 6 11 - 21 4
16. Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 5 4 1 0 17 - 0 13
2. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Ворскла Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Днепр-1 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
8. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Александрия 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия 0:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Черноморец Од Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
10. Верес Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 5 0 1
2. Динамо Киев Цыганков Виктор 5 2 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
4. Заря Вернидуб Виталий 4 0
5. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая трансляция еще не началась.
    • Прогнозы 146
    Динамо Киев 97.3% (142)
    X 2.1% (3)
    Александрия 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Александрия
    1.53
    6.60
    9.80
    Все Коэффициенты
    • Второй тайм
    • 46'
      Илья Шкурин уходит с поля. Гармаш Денис выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Буяльский Виталий получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Ковалец Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Динамо Киев 0:0 Александрия онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Александрия

    Исход игры
    Динамо Киев
    97.3% (142)
    Ничья
    2.1% (3)
    Александрия
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.26% (59)
    Меньше
    58.74% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    34.97% (50)
    Нет
    65.03% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Киев
    46.6% (68)
    2:1 Динамо Киев
    21.9% (32)
    3:1 Динамо Киев
    8.9% (13)
    1:0 Динамо Киев
    8.9% (13)
    3:0 Динамо Киев
    7.5% (11)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
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