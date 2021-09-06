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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
 
Позже

Стадион:
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 5 (2) 0.71
2. Буяльский Виталий 5 0.71
3. Де Пена Карлос 2 0.29
4. Гармаш Денис 2 0.29
5. Шапаренко Николай 1 0.14
6. Тымчик Александр 1 0.14
7. Рамирес Эрик 1 0.14
8. Кедзёра Томаш 1 0.14
9. Попов Денис II 1 0.14
10. Сирота Александр 1 0.14
11. Караваев Александр 0 0
12. Шкурин Илья 0 0
13. Миколенко Виталий 0 0
14. Андриевский Александр 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Третьяков Максим 2 0.29
2. Калюжный Иван 1 0.14
3. Бабогло Владислав 1 0.14
4. Ковалец Кирилл 1 0.14
5. Гринь Сергей 1 0.14
6. Спинелли Клаудио 1 0.14
7. Устименко Денис 1 0.14
8. Цуриков Андрей 0 0
9. Рыбалка Сергей 0 0
10. Мустафаев Эмиль 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 4 0
2. Сидорчук Сергей 2 0
3. Буяльский Виталий 2 0
4. Забарный Илья 2 0
5. Гармаш Денис 1 0
6. Бущан Георгий 1 0
7. Тымчик Александр 1 0
8. Супряга Владислав 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Бабогло Владислав 4 0
2. Рыбалка Сергей 1 0
3. Ковалец Кирилл 1 0
4. Третьяков Максим 1 0
5. Одарюк Владимир 1 0
6. Дубра Каспар 1 0
7. Калюжный Иван 1 0
8. Дришлюк Кирилл 1 0
9. Шастал Дмитрий 1 0
10. Билык Олег 1 0
11. Демченко Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 20% (4) 15% (3) 35% (7) 15% (3) 5% (1) 10% (2)
 Александрия 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Динамо Киев 0:0 Бенфика Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна
Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев
Александрия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Александрия 1:0 Ингулец Черноморец Од 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Львов 1:1 Александрия
Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Минай 1:0 Александрия Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Александрия 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Александрия Премьер-лига
Динамо Киев 1:0 Александрия Кубок Александрия 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 2:3 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 6:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 0:1 Александрия Кубок Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 22 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
3. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
4. Десна Заявка 7 4 1 2 11 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Ворскла Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
7. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Верес Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Рух Львов Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10. Ингулец Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
11. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Колос Ковалёвка Заявка 6 1 2 3 3 - 12 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Мариуполь Заявка 7 1 1 5 11 - 16 4
16. Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Десна Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
6. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Черноморец Од Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 5 0 1
2. Динамо Киев Цыганков Виктор 5 2 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
3. Заря Вернидуб Виталий 4 0
4. Десна Селин Евгений 4 0
5. Львов Ньярко Эрнест 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Александрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 39
    Динамо Киев 100% (39)
    X 0% (0)
    Александрия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Александрия
    1.34
    5.75
    8.63
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Киев - Александрия онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Киев - Александрия

    Исход игры
    Динамо Киев
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Александрия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (16)
    Меньше
    57.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    34.21% (13)
    Нет
    65.79% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Киев
    46.2% (18)
    2:1 Динамо Киев
    25.6% (10)
    1:0 Динамо Киев
    10.3% (4)
    3:0 Динамо Киев
    5.1% (2)
    3:1 Динамо Киев
    5.1% (2)
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