Украина: Премьер-лига 2021-2022
Ингулец
0:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Звезда (Кропивницкий)
Колос Ковалёвка
0:1
26' ГолЧерноморец Александр
17
Ситало
Артём
72
Фесюн
Кирилл
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
19
Ренан
Соарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
26'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситало Артём
|2
|0.25
|2.
|Шарай Владислав
|2
|0.25
|3.
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0.25
|4.
|Коваленко Илья
|1
|0.13
|5.
|Козак Александр
|1
|0.13
|6.
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|7.
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|8.
|Полегенько Павел
|0
|0
|9.
|Запорожец Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лысенко Владимир
|1
|0.14
|2.
|Новак Евгений
|1
|0.14
|3.
|Черноморец Александр
|1
|0.14
|4.
|Костишин Денис
|1
|0.14
|5.
|Ильин Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Опанасенко Евгений
|2
|0
|2.
|Салем Мохамед
|2
|0
|3.
|Ситало Артём
|2
|0
|4.
|Бартулович Младен
|1
|0
|5.
|Павлов Виталий
|1
|0
|6.
|Шишка Михаил
|1
|0
|7.
|Козак Александр
|1
|0
|8.
|Головкин Иван
|1
|0
|9.
|Запорожец Евгений
|1
|0
|10.
|Шарай Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ром Матия
|2
|1
|2.
|Кариока Силва
|3
|0
|3.
|Сичинава Ника
|3
|0
|4.
|Костишин Денис
|2
|0
|5.
|Данфа Мамаду
|2
|0
|6.
|Нгамба Альваро
|2
|0
|7.
|Лысенко Владимир
|1
|0
|8.
|Милько Вадим
|1
|0
|9.
|Богданов Андрей
|1
|0
|10.
|Гавриш Виталий
|1
|0
|11.
|Петров Кирилл
|1
|0
|12.
|Золотов Николай
|1
|0
|13.
|Павловец Александр
|1
|0
|14.
|Черноморец Александр
|1
|0
|15.
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|16.
|Ильин Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|0
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|0
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: +6 =4 -10Александрия 1:0 Ингулец Ингулец 3:0 Мариуполь Львов 1:2 Ингулец Ингулец 1:1 Динамо Киев
Десна 2:0 Ингулец Ингулец 1:5 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +6 =7 -7Колос Ковалёвка 1:3 Мариуполь Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов
Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов
Последние игры между собой
Ингулец: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|3.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|4.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|7.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Верес
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 12
|8
|11.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 18
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 7
|4
|10.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|17.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|2.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|5
|2
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|3.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|4.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0
|5.
|Десна
|Селин Евгений
|4
|0
Прогнозы на матч Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка
Исход игры
Ингулец
58.5% (79)
Ничья
28.9% (39)
Колос Ковалёвка
12.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
23.13% (31)
Меньше
76.87% (103)
Обе команды забьют
Да
46.27% (62)
Нет
53.73% (72)
Популярный счёт
1:0 Ингулец
35.6% (48)
1:1 Ничья
25.2% (34)
2:1 Ингулец
15.6% (21)
2:0 Ингулец
5.9% (8)
0:1 Колос Ковалёвка
5.2% (7)
1:2 Колос Ковалёвка
4.4% (6)
0:0 Ничья
3.7% (5)
3:0 Ингулец
1.5% (2)
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