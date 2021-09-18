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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ингулец
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Колос Ковалёвка
21
Гальчук
Евгений
34
Асмелаш
Хеннос
55
Ковалёв
Максим
4
Салем
Мохамед
39
Опанасенко
Евгений
5
Запорожец
Евгений
11
Бартулович
Младен
8
Полегенько
Павел
13
Коваленко
Илья
7
Шарай
Владислав
17
Ситало
Артём
72
Фесюн
Кирилл
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
15
Черноморец
Александр
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
35
Золотов
Николай
20
Чурко
Вячеслав
7
Лысенко
Владимир
19
Ренан
Соарес
Ингулец
Колос Ковалёвка

Ход матча

26'
0:1
Черноморец Александр

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситало Артём 2 0.25
2. Шарай Владислав 2 0.25
3. Гопей Стефен Майкл 2 0.25
4. Коваленко Илья 1 0.13
5. Козак Александр 1 0.13
6. Опанасенко Евгений 0 0
7. Асмелаш Хеннос 0 0
8. Полегенько Павел 0 0
9. Запорожец Евгений 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лысенко Владимир 1 0.14
2. Новак Евгений 1 0.14
3. Черноморец Александр 1 0.14
4. Костишин Денис 1 0.14
5. Ильин Олег 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Опанасенко Евгений 2 0
2. Салем Мохамед 2 0
3. Ситало Артём 2 0
4. Бартулович Младен 1 0
5. Павлов Виталий 1 0
6. Шишка Михаил 1 0
7. Козак Александр 1 0
8. Головкин Иван 1 0
9. Запорожец Евгений 1 0
10. Шарай Владислав 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Ром Матия 2 1
2. Кариока Силва 3 0
3. Сичинава Ника 3 0
4. Костишин Денис 2 0
5. Данфа Мамаду 2 0
6. Нгамба Альваро 2 0
7. Лысенко Владимир 1 0
8. Милько Вадим 1 0
9. Богданов Андрей 1 0
10. Гавриш Виталий 1 0
11. Петров Кирилл 1 0
12. Золотов Николай 1 0
13. Павловец Александр 1 0
14. Черноморец Александр 1 0
15. Нуриев Анатолий 1 0
16. Ильин Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 0 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Колос Ковалёвка 0 0 0 0 100% (3) 0

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Александрия 1:0 Ингулец Ингулец 3:0 Мариуполь Львов 1:2 Ингулец Ингулец 1:1 Динамо Киев
Десна 2:0 Ингулец Ингулец 1:5 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Колос Ковалёвка 1:3 Мариуполь Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов
Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Премьер-лига Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Первый дивизион Ингулец 1:0 Колос Ковалёвка Кубок
Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Первый дивизион Ингулец 4:0 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 1:0 Ингулец Первый дивизион Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 2:2 Ингулец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 22 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
3. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
4. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Днепр-1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Ворскла Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
7. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Верес Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Рух Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 7 2 2 3 4 - 12 8
11. Ингулец 0:1 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
12. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
13. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Мариуполь Заявка 7 1 1 5 11 - 16 4
16. Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Ворскла Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
6. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Ингулец 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Черноморец Од Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 7 4
10. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Ингулец 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 5 0 1
2. Динамо Киев Цыганков Виктор 5 2 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
3. Заря Вернидуб Виталий 4 0
4. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
5. Десна Селин Евгений 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Черноморец Александр бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    ОН ПРОМАЗАЛ - [player1] пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 137
Ингулец 58.4% (80)
X 29.2% (40)
Колос Ковалёвка 12.4% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Колос Ковалёвка
2.70
3.34
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка онлайн


Прогнозы на матч Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка

Исход игры
Ингулец
58.5% (79)
Ничья
28.9% (39)
Колос Ковалёвка
12.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
23.13% (31)
Меньше
76.87% (103)
Обе команды забьют
Да
46.27% (62)
Нет
53.73% (72)
Популярный счёт
1:0 Ингулец
35.6% (48)
1:1 Ничья
25.2% (34)
2:1 Ингулец
15.6% (21)
2:0 Ингулец
5.9% (8)
0:1 Колос Ковалёвка
5.2% (7)
1:2 Колос Ковалёвка
4.4% (6)
0:0 Ничья
3.7% (5)
3:0 Ингулец
1.5% (2)
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