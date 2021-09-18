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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ингулец
0:2
Конец матча

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Петров Кирилл
0:1
25' Гол
Черноморец Александр
38' Желтая карточка
Опанасенко Евгений
44' Желтая карточка
Лысенко Владимир
45' Желтая карточка
Богданов Андрей
73' Желтая карточка
Золотов Николай
90' Желтая карточка
Коробенко Андрей
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
0:2
90' Гол
 90'+7
21
Гальчук
Евгений
34
Асмелаш
Хеннос
55
Ковалёв
Максим
4
Салем
Мохамед
39
Опанасенко
Евгений
5
Запорожец
Евгений
11
Бартулович
Младен
8
Полегенько
Павел
13
Коваленко
Илья
7
Шарай
Владислав
17
Ситало
Артём
72
Фесюн
Кирилл
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
15
Черноморец
Александр
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
35
Золотов
Николай
20
Чурко
Вячеслав
7
Лысенко
Владимир
19
Ренан
Соарес
Ингулец
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситало Артём 2 0.25
2. Шарай Владислав 2 0.25
3. Гопей Стефен Майкл 2 0.25
4. Коваленко Илья 1 0.13
5. Козак Александр 1 0.13
6. Опанасенко Евгений 0 0
7. Асмелаш Хеннос 0 0
8. Полегенько Павел 0 0
9. Запорожец Евгений 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лысенко Владимир 1 0.14
2. Новак Евгений 1 0.14
3. Черноморец Александр 1 0.14
4. Костишин Денис 1 0.14
5. Богданов Андрей 0 0
6. Ильин Олег 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Опанасенко Евгений 3 0
2. Салем Мохамед 2 0
3. Ситало Артём 2 0
4. Бартулович Младен 1 0
5. Павлов Виталий 1 0
6. Шишка Михаил 1 0
7. Козак Александр 1 0
8. Коробенко Андрей 1 0
9. Головкин Иван 1 0
10. Запорожец Евгений 1 0
11. Шарай Владислав 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Ром Матия 2 1
2. Кариока Силва 3 0
3. Сичинава Ника 3 0
4. Лысенко Владимир 2 0
5. Богданов Андрей 2 0
6. Золотов Николай 2 0
7. Костишин Денис 2 0
8. Данфа Мамаду 2 0
9. Нгамба Альваро 2 0
10. Милько Вадим 1 0
11. Гавриш Виталий 1 0
12. Петров Кирилл 1 0
13. Павловец Александр 1 0
14. Черноморец Александр 1 0
15. Нуриев Анатолий 1 0
16. Ильин Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 0 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Колос Ковалёвка 0 25% (1) 0 0 75% (3) 0

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Александрия 1:0 Ингулец Ингулец 3:0 Мариуполь Львов 1:2 Ингулец Ингулец 1:1 Динамо Киев
Десна 2:0 Ингулец Ингулец 1:5 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Колос Ковалёвка 1:3 Мариуполь Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов
Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Премьер-лига Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Первый дивизион Ингулец 1:0 Колос Ковалёвка Кубок
Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Первый дивизион Ингулец 4:0 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 1:0 Ингулец Первый дивизион Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 2:2 Ингулец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 22 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
3. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
4. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Днепр-1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Ворскла Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
7. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Верес Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Рух Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
11. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
12. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
13. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Мариуполь Заявка 7 1 1 5 11 - 16 4
16. Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Ворскла Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
6. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Черноморец Од Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
10. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 5 0 1
2. Динамо Киев Цыганков Виктор 5 2 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
3. Заря Вернидуб Виталий 4 0
4. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
5. Десна Селин Евгений 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Богданов Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Лысенко Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Опанасенко Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Черноморец Александр бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Петров Кирилл пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    6'
    ОН ПРОМАЗАЛ - [player1] пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 137
Ингулец 58.4% (80)
X 29.2% (40)
Колос Ковалёвка 12.4% (17)
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Где смотреть матч Ингулец 0:2 Колос Ковалёвка онлайн


Прогнозы на матч Ингулец 0:2 Колос Ковалёвка

Исход игры
Ингулец
58.4% (80)
Ничья
29.2% (40)
Колос Ковалёвка
12.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
22.79% (31)
Меньше
77.21% (105)
Обе команды забьют
Да
45.59% (62)
Нет
54.41% (74)
Популярный счёт
1:0 Ингулец
35.8% (49)
1:1 Ничья
24.8% (34)
2:1 Ингулец
15.3% (21)
2:0 Ингулец
5.8% (8)
0:1 Колос Ковалёвка
5.1% (7)
1:2 Колос Ковалёвка
4.4% (6)
0:0 Ничья
4.4% (6)
3:0 Ингулец
1.5% (2)
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