Украина: Премьер-лига 2021-2022
Ингулец
0:2
Конец матча
Стадион: Звезда (Кропивницкий)
Колос Ковалёвка
0:0
6' Не забитый пенальтиПетров Кирилл
0:1
25' ГолЧерноморец Александр
38' Желтая карточкаОпанасенко Евгений
44' Желтая карточкаЛысенко Владимир
45' Желтая карточкаБогданов Андрей
73' Желтая карточкаЗолотов Николай
90' Желтая карточкаКоробенко Андрей
17
Ситало
Артём
72
Фесюн
Кирилл
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
19
Ренан
Соарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
6'
0:0
25'
44'
45'
73'
90'
90'
90'
90'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситало Артём
|2
|0.25
|2.
|Шарай Владислав
|2
|0.25
|3.
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0.25
|4.
|Коваленко Илья
|1
|0.13
|5.
|Козак Александр
|1
|0.13
|6.
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|7.
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|8.
|Полегенько Павел
|0
|0
|9.
|Запорожец Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лысенко Владимир
|1
|0.14
|2.
|Новак Евгений
|1
|0.14
|3.
|Черноморец Александр
|1
|0.14
|4.
|Костишин Денис
|1
|0.14
|5.
|Богданов Андрей
|0
|0
|6.
|Ильин Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Опанасенко Евгений
|3
|0
|2.
|Салем Мохамед
|2
|0
|3.
|Ситало Артём
|2
|0
|4.
|Бартулович Младен
|1
|0
|5.
|Павлов Виталий
|1
|0
|6.
|Шишка Михаил
|1
|0
|7.
|Козак Александр
|1
|0
|8.
|Коробенко Андрей
|1
|0
|9.
|Головкин Иван
|1
|0
|10.
|Запорожец Евгений
|1
|0
|11.
|Шарай Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ром Матия
|2
|1
|2.
|Кариока Силва
|3
|0
|3.
|Сичинава Ника
|3
|0
|4.
|Лысенко Владимир
|2
|0
|5.
|Богданов Андрей
|2
|0
|6.
|Золотов Николай
|2
|0
|7.
|Костишин Денис
|2
|0
|8.
|Данфа Мамаду
|2
|0
|9.
|Нгамба Альваро
|2
|0
|10.
|Милько Вадим
|1
|0
|11.
|Гавриш Виталий
|1
|0
|12.
|Петров Кирилл
|1
|0
|13.
|Павловец Александр
|1
|0
|14.
|Черноморец Александр
|1
|0
|15.
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|16.
|Ильин Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|0
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Колос Ковалёвка
|0
|25% (1)
|0
|0
|75% (3)
|0
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: +6 =4 -10Александрия 1:0 Ингулец Ингулец 3:0 Мариуполь Львов 1:2 Ингулец Ингулец 1:1 Динамо Киев
Десна 2:0 Ингулец Ингулец 1:5 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +6 =7 -7Колос Ковалёвка 1:3 Мариуполь Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов
Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов
Последние игры между собой
Ингулец: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|3.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|4.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|7.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Верес
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 18
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|10.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|17.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|2.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|5
|2
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|3.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|4.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0
|5.
|Десна
|Селин Евгений
|4
|0
Прогнозы на матч Ингулец 0:2 Колос Ковалёвка
Исход игры
Ингулец
58.4% (80)
Ничья
29.2% (40)
Колос Ковалёвка
12.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
22.79% (31)
Меньше
77.21% (105)
Обе команды забьют
Да
45.59% (62)
Нет
54.41% (74)
Популярный счёт
1:0 Ингулец
35.8% (49)
1:1 Ничья
24.8% (34)
2:1 Ингулец
15.3% (21)
2:0 Ингулец
5.8% (8)
0:1 Колос Ковалёвка
5.1% (7)
1:2 Колос Ковалёвка
4.4% (6)
0:0 Ничья
4.4% (6)
3:0 Ингулец
1.5% (2)
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