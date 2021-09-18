Украина: Премьер-лига 2021-2022
Днепр-1
1:0
Второй тайм: 83'
Стадион: Днепр-Арена
Верес
26' Желтая карточкаСваток Александр
43' Желтая карточкаДовбик Артём
61' Желтая карточкаДжурасек Невен
75' Красная карточкаСергийчук Михаил
1:0
78' ГолЧуже Марио
80' Желтая карточкаАдамюк Владимир
47
Когут
Богдан
48
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Гечев МихаилНападающий
-
24 Igor Guk
-
Главный тренер: Вирт Юрий
Ход матча
26'
43'
61'
75'
78'
1:0
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Довбик Артём
|4
|0.5
|2.
|Назаренко Александр
|2
|0.25
|3.
|Чуже Марио
|2 (1)
|0.25
|4.
|Адамюк Владимир
|1
|0.13
|5.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0.13
|6.
|Игнатенко Даниил
|1
|0.13
|7.
|Пихалёнок Александр
|1
|0.13
|8.
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|9.
|Кравченко Никита
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гегедош Роберт
|1
|0.13
|2.
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.13
|3.
|Сергийчук Михаил
|1
|0.13
|4.
|Солдат Игорь
|1
|0.13
|5.
|Кучеров Валерий
|1
|0.13
|6.
|Пасич Геннадий
|1
|0.13
|7.
|Шестаков Михаил
|1
|0.13
|8.
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.13
|9.
|Пасич Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Логинов Сергей
|2
|1
|3.
|Пихалёнок Александр
|1
|1
|4.
|Сваток Александр
|2
|0
|5.
|Довбик Артём
|2
|0
|6.
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|7.
|Назаренко Александр
|2
|0
|8.
|Джурасек Невен
|2
|0
|9.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|10.
|Игнатенко Даниил
|1
|0
|11.
|Кравченко Никита
|1
|0
|12.
|Когут Игорь
|1
|0
|13.
|Батагов Арсений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Кучеров Валерий
|3
|0
|3.
|Пасич Геннадий
|3
|0
|4.
|Сергийчук Михаил
|1
|1
|5.
|Полулях Никита
|2
|0
|6.
|Дахновский Виталий
|0
|1
|7.
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|8.
|Шестаков Михаил
|1
|0
|9.
|Гечев Михаил
|1
|0
|10.
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|Верес
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +9 =5 -6Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Рух Львов Десна 2:1 Днепр-1
Днепр-1 2:1 Мариуполь Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1
Верес Последние 20 матчей: +12 =4 -4Верес 1:0 Львов Десна 0:4 Верес Верес 1:0 Минай Верес 1:1 Ворскла
Рух Львов 2:1 Верес Динамо Киев 4:0 Верес Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро Кремень 1:2 Верес
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|5:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 4
|19
|3.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|4.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|5.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|7.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Верес
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 18
|5
|15.
|Мариуполь
|0:5 Заявка
|8
|1
|1
|6
|11 - 21
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|5:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Верес
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|0:5 Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|5:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Мариуполь
|0:5 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|10.
|Верес
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|17.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|2.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|5
|2
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|4.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|5.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0
Прогнозы на матч Днепр-1 1:0 Верес
Исход игры
Днепр-1
84.8% (117)
Ничья
13% (18)
Верес
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
53.28% (73)
Нет
46.72% (64)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
36.2% (50)
1:0 Днепр-1
29.7% (41)
2:0 Днепр-1
14.5% (20)
1:1 Ничья
10.9% (15)
3:1 Днепр-1
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Верес
1.4% (2)
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