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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Днепр-1
1:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Верес
0'
26' Желтая карточка
Сваток Александр
43' Желтая карточка
Довбик Артём
61' Желтая карточка
Джурасек Невен
75' Красная карточка
Сергийчук Михаил
1:0
78' Гол
Чуже Марио
80' Желтая карточка
Адамюк Владимир
83'
12
Кожокару
Валентин
11
Кравченко
Никита
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
4
Дубинчак
Владислав
97
Игнатенко
Даниил
76
Пихалёнок
Александр
29
Назаренко
Александр
30
Джурасек
Невен
9
Гуцуляк
Алексей
7
Довбик
Артём
47
Когут
Богдан
4
Солдат
Игорь
33
Мирошник
Роман
8
Гончаренко
Роман
23
Немчанинов
Дмитрий
48
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
42
Пасич
Евгений
21
Панасенко
Сергей
17
Пасич
Геннадий
7
Сергийчук
Михаил
Днепр-1
Верес

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Довбик Артём 4 0.5
2. Назаренко Александр 2 0.25
3. Чуже Марио 2 (1) 0.25
4. Адамюк Владимир 1 0.13
5. Гуцуляк Алексей 1 0.13
6. Игнатенко Даниил 1 0.13
7. Пихалёнок Александр 1 0.13
8. Лучкевич Валерий 0 0
9. Кравченко Никита 0 0
Верес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гегедош Роберт 1 0.13
2. Немчанинов Дмитрий 1 0.13
3. Сергийчук Михаил 1 0.13
4. Солдат Игорь 1 0.13
5. Кучеров Валерий 1 0.13
6. Пасич Геннадий 1 0.13
7. Шестаков Михаил 1 0.13
8. Клёц Дмитрий 1 (1) 0.13
9. Пасич Евгений 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Ди Франко Франсиско 3 1
2. Логинов Сергей 2 1
3. Пихалёнок Александр 1 1
4. Сваток Александр 2 0
5. Довбик Артём 2 0
6. Дубинчак Владислав 2 0
7. Назаренко Александр 2 0
8. Джурасек Невен 2 0
9. Адамюк Владимир 1 0
10. Игнатенко Даниил 1 0
11. Кравченко Никита 1 0
12. Когут Игорь 1 0
13. Батагов Арсений 1 0
Верес
# Игрок      
1. Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Кучеров Валерий 3 0
3. Пасич Геннадий 3 0
4. Сергийчук Михаил 1 1
5. Полулях Никита 2 0
6. Дахновский Виталий 0 1
7. Клёц Дмитрий 1 0
8. Шестаков Михаил 1 0
9. Гечев Михаил 1 0
10. Махнев Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Верес 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0 0

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Рух Львов Десна 2:1 Днепр-1
Днепр-1 2:1 Мариуполь Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1
Верес Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Верес 1:0 Львов Десна 0:4 Верес Верес 1:0 Минай Верес 1:1 Ворскла
Рух Львов 2:1 Верес Динамо Киев 4:0 Верес Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро Кремень 1:2 Верес
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 22 - 2 19
2. Шахтёр Донецк 5:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 4 19
3. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
4. Днепр-1 1:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
5. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
6. Ворскла Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
7. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Верес 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Рух Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
11. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
12. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
13. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Мариуполь 0:5 Заявка 8 1 1 6 11 - 21 4
16. Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Ворскла Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Шахтёр Донецк 5:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Днепр-1 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Верес 0:1 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
8. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь 0:5 Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк 5:0 Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Черноморец Од Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Мариуполь 0:5 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
10. Верес 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 5 0 1
2. Динамо Киев Цыганков Виктор 5 2 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
4. Заря Вернидуб Виталий 4 0
5. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Довбик Артём получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Сваток Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 138
Днепр-1 84.8% (117)
X 13% (18)
Верес 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Верес
2.72
4.05
7.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Днепр-1 1:0 Верес онлайн


Прогнозы на матч Днепр-1 1:0 Верес

Исход игры
Днепр-1
84.8% (117)
Ничья
13% (18)
Верес
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
53.28% (73)
Нет
46.72% (64)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
36.2% (50)
1:0 Днепр-1
29.7% (41)
2:0 Днепр-1
14.5% (20)
1:1 Ничья
10.9% (15)
3:1 Днепр-1
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Верес
1.4% (2)
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