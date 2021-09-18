Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Дрешевич Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Тирпан Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Верман Йоэй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Анга-Лётшер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Тирпан Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Тирпан Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Тирпан Микаэль из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

31' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Дрешевич Ибрахим из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

29' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

26' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Малдер Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Дрешевич Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Дуарте Дерой пробует нанести удар издали, но Эрвин Мулдер держит все под контролем

18' Верман Йоэй из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Херенвен выполняет удар от ворот.

12' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Дуарте Дерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Тирпан Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Кокс Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Херенвен выполняет удар от ворот.

5' Yanick van Osch отбил мяч на угловой после удара Халилович Тибор из штрафной площади.

4' Хорошую попытку сделал Теки Тесфальдет . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Малдер Эрвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола