Голландия: Эредивизие 2021-2022
Херенвен
1:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Абе Ленстра
Фортуна Ситтард
1:0
5' ГолВерман Хенк
20
Верман
Йоэй
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
-
-
-
-
-
39 Toshio Lake
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верман Хенк
|4 (1)
|0.8
|2.
|Халилович Тибор
|3
|0.6
|3.
|Верман Йоэй
|0
|0
|4.
|Стеванович Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сёнтьенс Матс
|3
|0.75
|2.
|Toshio Lake
|1
|0.25
|3.
|Samy Baghdadi
|1
|0.25
|4.
|Теки Тесфальдет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|2.
|Халилович Тибор
|1
|0
|3.
|Мадсен Николас
|1
|0
|4.
|Стеванович Филип
|1
|0
|5.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|2.
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|0
|3.
|Дуарте Дерой
|1
|0
|4.
|Флемминг Зиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Херенвен
|50% (3)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|0
|Фортуна Ситтард
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Гронинген 1:1 Херенвен Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар Херенвен 3:2 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен
Херенвен 1:1 Лечче ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен Херенвен 3:2 Осс Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте Виллем II 3:1 Херенвен
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +6 =5 -9Спарта Роттердам 3:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард
Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Дордрехт 0:0 Фортуна Ситтард Штрален 3:4 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 Витесс АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 Твенте АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Фортуна Ситтард: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|13 - 1
|10
|3.
|Херенвен
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|5.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|6.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Камбюр
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|9.
|Витесс
|4
|2
|0
|2
|3 - 9
|6
|10.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|12.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Фортуна Ситтард
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Фортуна Ситтард
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|Гронинген
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Витесс
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|3.
|Виллем II
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Херенвен
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|7.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|10.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Фортуна Ситтард
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|4
|0
|1
|2.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
|3.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|1
|4.
|Камбюр
|Якобс Ями
|3
|0
|1
|5.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|3.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|1
|4.
|Спарта Роттердам
|Пинту Мика
|1
|1
|5.
|Хераклес
|Бакыш Синан
|1
|1