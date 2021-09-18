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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
1:0
5' Гол
Верман Хенк
55'
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
29
Мадсен
Николас
20
Верман
Йоэй
8
Беньямин
Нюгрен
10
Халилович
Тибор
6
Де
Йонг
Сим
9
Верман
Хенк
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
4
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
11
Ханссон
Эмиль
45
Самбу
Бассала
10
Сёнтьенс
Матс
Херенвен
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-3-3

Ход матча

5'
Верман Хенк
(Верман Йоэй)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Хенк 4 (1) 0.8
2. Халилович Тибор 3 0.6
3. Верман Йоэй 0 0
4. Стеванович Филип 0 0
Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сёнтьенс Матс 3 0.75
2. Toshio Lake 1 0.25
3. Samy Baghdadi 1 0.25
4. Теки Тесфальдет 0 0

Карточки

Херенвен
# Игрок      
1. Вауденберг Лукас 1 0
2. Халилович Тибор 1 0
3. Мадсен Николас 1 0
4. Стеванович Филип 1 0
5. Ван Эвейк Милан 1 0
Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Сёнтьенс Матс 1 0
2. Анга-Лётшер Мартин 1 0
3. Дуарте Дерой 1 0
4. Флемминг Зиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Херенвен 50% (3) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 0
 Фортуна Ситтард 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Гронинген 1:1 Херенвен Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар Херенвен 3:2 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен
Херенвен 1:1 Лечче ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен Херенвен 3:2 Осс Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте Виллем II 3:1 Херенвен
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Спарта Роттердам 3:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард
Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Дордрехт 0:0 Фортуна Ситтард Штрален 3:4 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 Витесс АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 Твенте АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Фортуна Ситтард: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Эредивизие Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Эредивизие
Фортуна Ситтард 2:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Фортуна Ситтард Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 14 - 3 12
2. Аякс 4 3 1 0 13 - 1 10
3. Херенвен 1:0 5 3 1 1 7 - 6 10
4. НЕК Неймеген 5 2 2 1 4 - 6 8
5. Утрехт 4 2 1 1 7 - 2 7
6. Виллем II 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
8. Камбюр 4 2 0 2 9 - 8 6
9. Витесс 4 2 0 2 3 - 9 6
10. Гронинген 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Спарта Роттердам 5 1 2 2 5 - 9 5
12. Ваалвейк 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Фортуна Ситтард 0:1 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
15. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 4 - 8 3
17. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 1:0 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
7. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Фортуна Ситтард 0:1 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Ваалвейк 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
14. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Витесс 3 2 0 1 3 - 6 6
3. Виллем II 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Аякс 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Херенвен 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
7. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
8. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Гронинген 2 1 0 1 4 - 6 3
10. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Фортуна Ситтард 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
16. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 4 0 1
2. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0 1
4. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
5. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Гронинген Те Вирик Мик 1 1
4. Спарта Роттердам Пинту Мика 1 1
5. Хераклес Бакыш Синан 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Фортуна Ситтард
1.76
5.70
4.58
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