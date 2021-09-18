Йокич выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Мрзляк головой сбросил мяч в центр штрафной на Агаларова, Филин опередил форварда "Уфы" и перехватил мяч.

Боженов сместился в центр с правого фланга, затем Кирилл выполнил передачу в центр штрафной площади, Соколов передержал мяч и в итоге упустил момент для удара по воротам, мяч из-под ног Артёма выбил Иванов.

Камилов из глубины поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Кротову, Лантратов вышел за пределы штрафной и выбил мяч обратно на половину поля "Уфы".

Соколов со стандарта выполнил заброс на правый угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

30' Кротов зацепился за мяч в центре поля и затем выполнил передачу на ход Агаларову по левому флангу, Стойинович за счёт грамотной позиции перехватил мяч и выбил его в аут.

29' Кухарчук получил мяч в центре штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Иванова, далее Илья сыграл на добивании, но под давлением Никитина форвард "Химок" не смог попасть в правый угол ворот.

28' Мрзляк с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кротов головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

27' Кротов при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Йокичем, Боян выполнил хорошую ответную передачу к линии вратарской, совсем немного не хватило Вячеславу, чтобы пробить по воротам.

26' Иванов прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил передачу на ход Мрзляку к левому углу штрафной площади, Филип также забрался в офсайд.

25' Мрзляк разогнал атаку по центру и затем выполнил заброс на ход Агаларову по правому флангу, Агаларов в очередной раз оказался в офсайде.

24' Агаларов в центре поля нарушил правила против Филина. Игроки "Химок" достаточно быстро разыграли стандарт.

23' Филин из центра поля выполнил передачу на ход Мирзову по левому флангу, Сухов прочитал момент и спокойно перехватил мяч.

22' Иванов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Данилкин удачно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

21' Касинтура под давлением соперника выполнил неудачную передачу на ход Мрзляку по левому флангу, мяч в итоге ушёл в аут.

20' Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади на Агаларова, форвард "Уфы" оказался в небольшом офсайде.

19' Стойинович из центра поля выполнил потенциально неплохую передачу на правый угол штрафной площади на ход Кухарчуку, Беленов прочитал момент и вовремя вышел из ворот, за счёт этого Александр смог перехватить мяч.

18' Боженов на правом фланге у штрафной площади "Уфы" нарушил правила против Касинтуры.

17' Мирзов со стандарта пробил в правый угол ворот, перекладина спасла "Уфу" от пропущенного мяча, а затем мяч головой за пределы штрафной площади выбил Сухов.

16' Камилов у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Мирзова. "Химки" заработали крайне опасный стандарт.

15' Болельщиков "Уфы" из-за ограничений на стадионе сегодня не так много, плюс и "Салават Юлаев" играет параллельно, но всё равно домашнюю команду активно гонят вперёд.

14' Всё нормально с Агаларовым, поднялся Гамид и показал, что он готов играть дальше.

13' Досталось Агаларову в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Уфы", пауза в игре.

12' Полузащитник "Химок" Александр Трошечкин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Агаларова.

11' Стойинович с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Соколов подработал мяч, а затем выполнил передачу на правый угол вратарской, Кухарчук не понял задумку Артёма не и не пошёл за мячом.

10' Идову выполнил передачу из центра поля на ход Соколову как раз по центру, Артём сыграл не очень удачно, он попал под давление защитника "Уфы", но после борьбы мяч отскочил к Кухарчуку, Илья вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

9' Йокич с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, вновь никого из партнёров по команде там не оказалось.

8' Камилов слишком рьяно боролся за мяч на половине поля "Химок", правила были нарушены против Мирзова.

7' Агаларов получил мяч на левом фланге и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Филин за счёт более грамотной позиции перехватил мяч.

6' Иванов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

5' Мрзляк с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никого из игроков "Уфы" там не оказалось, все сбились в центре штрафной площади.

4' Йокич на своей половине поля перехватил мяч у Сколова, а затем Боян разогнал контратаку. Капитан "Уфы" пробежал вперёд по центру и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Агаларов подработал мяч и сильно пробил в ближний угол ворот, Лантратов успел сложиться и перевести мяч на угловой.

3' Агаларов перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Химок", правила были нарушены против Трошечкина.

2' Сегодня "Химки" остались перед матчем без главного тренера Игоря Черевченко, который заболел перед игрой, а поэтому подмосковному клубу битва за очки в Уфе предстоит ещё более трудной.