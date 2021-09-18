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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Химки
0'
9' Желтая карточка
Трошечкин Александр
32'
Опасная атака хозяев
Мирзов попадает в перекладину
Момент Кухарчука
31
Беленов
Александр
3
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
5
Йокич
Боян
33
Сухов
Александр
29
Камилов
Владислав
19
Иванов
Олег
23
Касинтура
Эгаш
57
Кротов
Вячеслав
24
Мрзляк
Филип
9
Агаларов
Гамид
22
Лантратов
Илья
33
Стойинович
Душан
15
Данилкин
Егор
25
Филин
Александр
87
Боженов
Кирилл
8
Глушаков
Денис
5
Трошечкин
Александр
4
Идову
Брайн
44
Кухарчук
Илья
77
Мирзов
Резиуан
18
Соколов
Артём
Уфа
3-4-2-1
Химки
3-4-2-1

Ход матча

9'
 
Трошечкин Александр

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агаларов Гамид 6 (1) 0.75
2. Иванов Олег 2 (2) 0.25
3. Йокич Боян 0 0
4. Кротов Вячеслав 0 0
5. Голубев Артём 0 0
6. Касинтура Эгаш 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Глушаков Денис 4 (2) 0.5
2. Кухарчук Илья 2 0.25
3. Сабович Бесард 0 0
4. Адеми Кемаль 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Фищенко Руслан 2 1
2. Касинтура Эгаш 3 0
3. Журавлёв Юрий 1 1
4. Мрзляк Филип 2 0
5. Камилов Владислав 2 0
6. Агаларов Гамид 2 0
7. Иванов Олег 1 0
8. Кротов Вячеслав 1 0
9. Бауэр Мориц 1 0
10. Голубев Артём 1 0
11. Милетич Неманья 1 0
12. Плиев Константин 1 0
Химки
# Игрок      
1. Тихий Дмитрий 3 0
2. Камышев Илья 1 1
3. Трошечкин Александр 2 0
4. Себаи Сенин 2 0
5. Дагерстол Филип 2 0
6. Стойинович Душан 2 0
7. Глушаков Денис 1 0
8. Кухарчук Илья 1 0
9. Сабович Бесард 1 0
10. Соколов Артём 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 0 0 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 25% (2)
 Химки 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сочи 3:1 Уфа Уфа 1:2 Крылья Советов Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа
Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа
Химки Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Спартак Москва 3:1 Химки Химки 1:1 Нижний Новгород Химки 1:1 Рубин Сочи 3:0 Химки
Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки

Последние игры между собой

Уфа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Химки: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Химки 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Химки Премьер-лига Химки 0:0 Уфа Товарищеские матчи Химки 0:1 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Уфа 3:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Сочи Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Локомотив Москва Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
4. Рубин Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Краснодар Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
8. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
10. Ахмат Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Химки 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
13. Ростов Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
14. Уфа 0:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
15. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
16. Урал Заявка 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Химки 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа 0:0 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Краснодар Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Химки 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13. Уфа 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Уфа Агаларов Гамид 6 1 0
3. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
4. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
5. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
4. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
5. Краснодар Черников Александр 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Соколов со стандарта выполнил заброс на правый угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Плиев на левом фланге нарушил правила против Трошечкина. "Химки" заработали достаточно неплохой стандарт. 
  • 33'
    Камилов из глубины поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Кротову, Лантратов вышел за пределы штрафной и выбил мяч обратно на половину поля "Уфы". 
  • 32'
    Боженов сместился в центр с правого фланга, затем Кирилл выполнил передачу в центр штрафной площади, Соколов передержал мяч и в итоге упустил момент для удара по воротам, мяч из-под ног Артёма выбил Иванов. 
  • 31'
    Йокич выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Мрзляк головой сбросил мяч в центр штрафной на Агаларова, Филин опередил форварда "Уфы" и перехватил мяч. 
  • 30'
    Кротов зацепился за мяч в центре поля и затем выполнил передачу на ход Агаларову по левому флангу, Стойинович за счёт грамотной позиции перехватил мяч и выбил его в аут. 
  • 29'
    Кухарчук получил мяч в центре штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Иванова, далее Илья сыграл на добивании, но под давлением Никитина форвард "Химок" не смог попасть в правый угол ворот. 
  • 28'
    Мрзляк с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кротов головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 27'
    Кротов при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Йокичем, Боян выполнил хорошую ответную передачу к линии вратарской, совсем немного не хватило Вячеславу, чтобы пробить по воротам. 
  • Офсайд
    26'
    Иванов прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил передачу на ход Мрзляку к левому углу штрафной площади, Филип также забрался в офсайд. 
  • Офсайд
    25'
    Мрзляк разогнал атаку по центру и затем выполнил заброс на ход Агаларову по правому флангу, Агаларов в очередной раз оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Агаларов в центре поля нарушил правила против Филина. Игроки "Химок" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 23'
    Филин из центра поля выполнил передачу на ход Мирзову по левому флангу, Сухов прочитал момент и спокойно перехватил мяч. 
  • 22'
    Иванов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Данилкин удачно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 21'
    Касинтура под давлением соперника выполнил неудачную передачу на ход Мрзляку по левому флангу, мяч в итоге ушёл в аут. 
  • Офсайд
    20'
    Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади на Агаларова, форвард "Уфы" оказался в небольшом офсайде. 
  • 19'
    Стойинович из центра поля выполнил потенциально неплохую передачу на правый угол штрафной площади на ход Кухарчуку, Беленов прочитал момент и вовремя вышел из ворот, за счёт этого Александр смог перехватить мяч. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Боженов на правом фланге у штрафной площади "Уфы" нарушил правила против Касинтуры. 
  • Штанга
    17'
    Мирзов со стандарта пробил в правый угол ворот, перекладина спасла "Уфу" от пропущенного мяча, а затем мяч головой за пределы штрафной площади выбил Сухов. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Камилов у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Мирзова. "Химки" заработали крайне опасный стандарт. 
  • 15'
    Болельщиков "Уфы" из-за ограничений на стадионе сегодня не так много, плюс и "Салават Юлаев" играет параллельно, но всё равно домашнюю команду активно гонят вперёд. 
  • 14'
    Всё нормально с Агаларовым, поднялся Гамид и показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    13'
    Досталось Агаларову в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Уфы", пауза в игре. 
  • Желтая карточка
    12'
    Полузащитник "Химок" Александр Трошечкин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Агаларова. 
  • 11'
    Стойинович с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Соколов подработал мяч, а затем выполнил передачу на правый угол вратарской, Кухарчук не понял задумку Артёма не и не пошёл за мячом. 
  • 10'
    Идову выполнил передачу из центра поля на ход Соколову как раз по центру, Артём сыграл не очень удачно, он попал под давление защитника "Уфы", но после борьбы мяч отскочил к Кухарчуку, Илья вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 9'
    Йокич с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, вновь никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Камилов слишком рьяно боролся за мяч на половине поля "Химок", правила были нарушены против Мирзова. 
  • 7'
    Агаларов получил мяч на левом фланге и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Филин за счёт более грамотной позиции перехватил мяч. 
  • 6'
    Иванов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    5'
    Мрзляк с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никого из игроков "Уфы" там не оказалось, все сбились в центре штрафной площади. 
  • Опасный момент
    4'
    Йокич на своей половине поля перехватил мяч у Сколова, а затем Боян разогнал контратаку. Капитан "Уфы" пробежал вперёд по центру и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Агаларов подработал мяч и сильно пробил в ближний угол ворот, Лантратов успел сложиться и перевести мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Агаларов перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Химок", правила были нарушены против Трошечкина. 
  • 2'
    Сегодня "Химки" остались перед матчем без главного тренера Игоря Черевченко, который заболел перед игрой, а поэтому подмосковному клубу битва за очки в Уфе предстоит ещё более трудной. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно хороший бой. "Уфа" и "Химки" уже достаточно давно не побеждали, обе команды нуждаются в очках, чтобы уйти от зоны вылета и зоны переходных матчей, а поэтому сегодня наверняка оба клуба будут стремиться идти вперёд. 
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Где смотреть матч Уфа 0:0 Химки онлайн


Прогнозы на матч Уфа 0:0 Химки

Исход игры
Уфа
49.3% (71)
Ничья
40.3% (58)
Химки
10.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
29.58% (42)
Меньше
70.42% (100)
Обе команды забьют
Да
65.49% (93)
Нет
34.51% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (51)
1:0 Уфа
26.4% (38)
2:1 Уфа
19.4% (28)
1:2 Химки
6.9% (10)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:1 Химки
2.1% (3)
2:0 Уфа
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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