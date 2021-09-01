Россия: Премьер-лига 2021-2022
Уфа
Позже
Стадион: BetBoom Арена
Химки
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агаларов Гамид
|6 (1)
|0.86
|2.
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.29
|3.
|Йокич Боян
|0
|0
|4.
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|5.
|Голубев Артём
|0
|0
|6.
|Касинтура Эгаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Глушаков Денис
|4 (2)
|0.57
|2.
|Кухарчук Илья
|2
|0.29
|3.
|Сабович Бесард
|0
|0
|4.
|Адеми Кемаль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фищенко Руслан
|2
|1
|2.
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|3.
|Журавлёв Юрий
|1
|1
|4.
|Мрзляк Филип
|2
|0
|5.
|Камилов Владислав
|2
|0
|6.
|Агаларов Гамид
|2
|0
|7.
|Иванов Олег
|1
|0
|8.
|Кротов Вячеслав
|1
|0
|9.
|Бауэр Мориц
|1
|0
|10.
|Голубев Артём
|1
|0
|11.
|Милетич Неманья
|1
|0
|12.
|Плиев Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тихий Дмитрий
|3
|0
|2.
|Камышев Илья
|1
|1
|3.
|Себаи Сенин
|2
|0
|4.
|Дагерстол Филип
|2
|0
|5.
|Стойинович Душан
|2
|0
|6.
|Глушаков Денис
|1
|0
|7.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|8.
|Трошечкин Александр
|1
|0
|9.
|Сабович Бесард
|1
|0
|10.
|Соколов Артём
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|0
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|25% (2)
|Химки
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сочи 3:1 Уфа Уфа 1:2 Крылья Советов Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа
Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа
Химки Последние 20 матчей: +5 =4 -11Спартак Москва 3:1 Химки Химки 1:1 Нижний Новгород Химки 1:1 Рубин Сочи 3:0 Химки
Последние игры между собой
Уфа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Химки: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 5
|15
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|4.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Ростов
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|16.
|Урал
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ахмат
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|2.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|6
|1
|0
|3.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|4.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
|5.
|Зенит
|Азмун Сердар
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
|4.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|5.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Химки
Исход игры
Уфа
51.2% (21)
Ничья
34.1% (14)
Химки
14.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
22.5% (9)
Меньше
77.5% (31)
Обе команды забьют
Да
55% (22)
Нет
45% (18)
Популярный счёт
1:0 Уфа
34.1% (14)
1:1 Ничья
31.7% (13)
2:1 Уфа
17.1% (7)
1:2 Химки
4.9% (2)
0:1 Химки
4.9% (2)
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