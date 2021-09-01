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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
 
Позже

Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агаларов Гамид 6 (1) 0.86
2. Иванов Олег 2 (2) 0.29
3. Йокич Боян 0 0
4. Кротов Вячеслав 0 0
5. Голубев Артём 0 0
6. Касинтура Эгаш 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Глушаков Денис 4 (2) 0.57
2. Кухарчук Илья 2 0.29
3. Сабович Бесард 0 0
4. Адеми Кемаль 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Фищенко Руслан 2 1
2. Касинтура Эгаш 3 0
3. Журавлёв Юрий 1 1
4. Мрзляк Филип 2 0
5. Камилов Владислав 2 0
6. Агаларов Гамид 2 0
7. Иванов Олег 1 0
8. Кротов Вячеслав 1 0
9. Бауэр Мориц 1 0
10. Голубев Артём 1 0
11. Милетич Неманья 1 0
12. Плиев Константин 1 0
Химки
# Игрок      
1. Тихий Дмитрий 3 0
2. Камышев Илья 1 1
3. Себаи Сенин 2 0
4. Дагерстол Филип 2 0
5. Стойинович Душан 2 0
6. Глушаков Денис 1 0
7. Кухарчук Илья 1 0
8. Трошечкин Александр 1 0
9. Сабович Бесард 1 0
10. Соколов Артём 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 0 0 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 25% (2)
 Химки 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сочи 3:1 Уфа Уфа 1:2 Крылья Советов Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа
Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа
Химки Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Спартак Москва 3:1 Химки Химки 1:1 Нижний Новгород Химки 1:1 Рубин Сочи 3:0 Химки
Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки

Последние игры между собой

Уфа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Химки: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Химки 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Химки Премьер-лига Химки 0:0 Уфа Товарищеские матчи Химки 0:1 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Уфа 3:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Сочи Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Локомотив Москва Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
4. Рубин Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Краснодар Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
8. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
10. Ахмат Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Ростов Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Уфа Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
16. Урал Заявка 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Краснодар Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Химки Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Уфа Агаларов Гамид 6 1 0
3. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
4. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
5. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
4. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
5. Краснодар Черников Александр 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2021, осталось 2 дня 8 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Уфа 51.2% (21)
    X 34.1% (14)
    Химки 14.6% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Химки
    2.48
    3.39
    3.24
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Уфа - Химки онлайн


    Прогнозы на матч Уфа - Химки

    Исход игры
    Уфа
    51.2% (21)
    Ничья
    34.1% (14)
    Химки
    14.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.5% (9)
    Меньше
    77.5% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (22)
    Нет
    45% (18)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    34.1% (14)
    1:1 Ничья
    31.7% (13)
    2:1 Уфа
    17.1% (7)
    1:2 Химки
    4.9% (2)
    0:1 Химки
    4.9% (2)
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