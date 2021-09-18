Россия: Премьер-лига 2021-2022
Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Краснодар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Уциев РизванПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Себаи СенинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уткин Даниил
|3
|0.43
|2.
|Конате Мохамед II
|3
|0.43
|3.
|Карапузов Владислав
|1
|0.14
|4.
|Янку Габриэль
|1
|0.14
|5.
|Коновалов Игорь
|1
|0.14
|6.
|Бериша Бернард
|0
|0
|7.
|Себаи Сенин
|0
|0
|8.
|Харин Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|5 (1)
|0.71
|2.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.29
|3.
|Кабелла Реми
|1
|0.14
|4.
|Ионов Алексей
|1
|0.14
|5.
|Газинский Юрий
|1
|0.14
|6.
|Спайич Урош
|1
|0.14
|7.
|Сперцян Эдуард
|1
|0.14
|8.
|Классон Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нижич Зоран
|3
|0
|2.
|Шелия Гиорги
|1
|1
|3.
|Харин Евгений
|1
|1
|4.
|Уциев Ризван
|2
|0
|5.
|Лысцов Виталий
|2
|0
|6.
|Конате Мохамед II
|2
|0
|7.
|Полярус Артём
|1
|0
|8.
|Швец Антон
|1
|0
|9.
|Бериша Бернард
|1
|0
|10.
|Уткин Даниил
|1
|0
|11.
|Тодорович Дарко
|1
|0
|12.
|Быстров Марат
|1
|0
|13.
|Карапузов Владислав
|1
|0
|14.
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Черников Александр
|4
|0
|2.
|Газинский Юрий
|3
|0
|3.
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|4.
|Кабелла Реми
|2
|0
|5.
|Петров Сергей
|1
|0
|6.
|Классон Виктор
|1
|0
|7.
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|8.
|Кордоба Джон
|1
|0
|9.
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|10.
|Ильин Владимир
|1
|0
|11.
|Сперцян Эдуард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|Краснодар
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =3 -9Зенит 3:1 Ахмат Ахмат 2:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 2:1 Динамо Москва
Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула
Краснодар Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ростов 1:1 Краснодар Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин Локомотив Москва 2:1 Краснодар
Краснодар 3:2 Арсенал Тула Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Краснодар: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Ахмат 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:3 Краснодар Премьер-лига Ахмат 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ахмат Кубок Краснодар 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 5
|15
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|4.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Ростов
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|16.
|Урал
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ахмат
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
|4.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|5.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Краснодар
Исход игры
Ахмат
20.1% (30)
Ничья
28.9% (43)
Краснодар
51% (76)
Тотал 2.5
Больше
61.64% (90)
Меньше
38.36% (56)
Обе команды забьют
Да
85.62% (125)
Нет
14.38% (21)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
40.3% (60)
1:1 Ничья
23.5% (35)
2:1 Ахмат
12.1% (18)
0:1 Краснодар
7.4% (11)
1:0 Ахмат
4.7% (7)
2:2 Ничья
4% (6)
3:2 Ахмат
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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