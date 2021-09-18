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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Краснодар
Ахмат
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уткин Даниил 3 0.43
2. Конате Мохамед II 3 0.43
3. Карапузов Владислав 1 0.14
4. Янку Габриэль 1 0.14
5. Коновалов Игорь 1 0.14
6. Бериша Бернард 0 0
7. Себаи Сенин 0 0
8. Харин Евгений 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 5 (1) 0.71
2. Де Вильена Тонни 2 0.29
3. Кабелла Реми 1 0.14
4. Ионов Алексей 1 0.14
5. Газинский Юрий 1 0.14
6. Спайич Урош 1 0.14
7. Сперцян Эдуард 1 0.14
8. Классон Виктор 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 3 0
2. Шелия Гиорги 1 1
3. Харин Евгений 1 1
4. Уциев Ризван 2 0
5. Лысцов Виталий 2 0
6. Конате Мохамед II 2 0
7. Полярус Артём 1 0
8. Швец Антон 1 0
9. Бериша Бернард 1 0
10. Уткин Даниил 1 0
11. Тодорович Дарко 1 0
12. Быстров Марат 1 0
13. Карапузов Владислав 1 0
14. Альсултанов Ислам 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Черников Александр 4 0
2. Газинский Юрий 3 0
3. Крыховяк Гжегож 1 1
4. Кабелла Реми 2 0
5. Петров Сергей 1 0
6. Классон Виктор 1 0
7. Де Вильена Тонни 1 0
8. Кордоба Джон 1 0
9. Рамирес Кристиан 1 0
10. Ильин Владимир 1 0
11. Сперцян Эдуард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 0 22.22% (2)
 Краснодар 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 0 25% (3) 25% (3)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Зенит 3:1 Ахмат Ахмат 2:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 2:1 Динамо Москва
Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула
Краснодар Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ростов 1:1 Краснодар Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин Локомотив Москва 2:1 Краснодар
Краснодар 3:2 Арсенал Тула Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Краснодар: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Краснодар 0:5 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига
Ахмат 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:3 Краснодар Премьер-лига Ахмат 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ахмат Кубок Краснодар 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Сочи Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Локомотив Москва Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
4. Рубин Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Краснодар Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
8. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
10. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Ахмат Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
14. Химки Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
15. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
16. Урал Заявка 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
7. Краснодар Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
4. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
5. Краснодар Черников Александр 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2021, осталось 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Ахмат 20.1% (29)
    X 29.2% (42)
    Краснодар 50.7% (73)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Краснодар
    3.00
    3.44
    2.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ахмат - Краснодар онлайн


    Прогнозы на матч Ахмат - Краснодар

    Исход игры
    Ахмат
    20.1% (30)
    Ничья
    28.9% (43)
    Краснодар
    51% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.64% (90)
    Меньше
    38.36% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    85.62% (125)
    Нет
    14.38% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    40.3% (60)
    1:1 Ничья
    23.5% (35)
    2:1 Ахмат
    12.1% (18)
    0:1 Краснодар
    7.4% (11)
    1:0 Ахмат
    4.7% (7)
    2:2 Ничья
    4% (6)
    3:2 Ахмат
    1.3% (2)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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