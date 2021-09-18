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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Ростов
0'
6' Желтая карточка
Горшков Юрий
9'
1
Ломаев
Иван
18
Зеффан
Мехди
4
Солдатенков
Александр
2
Бегич
Сильвие
5
Горшков
Юрий
21
Иванисеня
Дмитрий
6
Якуба
Денис
11
Ежов
Роман
15
Глушенков
Максим
17
Зиньковский
Антон
33
Сергеев
Иван
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
5
Хаджикадунич
Деннис
16
Баштуш
Бартоломеу
55
Осипенко
Максим
25
Фольмер
Кирилл
10
Мамаев
Павел
15
Глебов
Данил
71
Поярков
Николай
11
Алмквист
Понтус
27
Комличенко
Николай
Крылья Советов
4-2-3-1
Ростов
5-3-2

Ход матча

6'
Горшков Юрий
 

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 3 (1) 0.43
2. Чернов Никита 1 0.14
3. Сарвели Владислав 1 0.14
4. Глушенков Максим 1 0.14
5. Зиньковский Антон 0 0
6. Ежов Роман 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комличенко Николай 2 (1) 0.29
2. Хасимото Кэнто 1 0.14
3. Глебов Данил 1 0.14
4. Полоз Дмитрий 1 0.14
5. Осипенко Максим 1 0.14
6. Терентьев Денис 0 0
7. Баштуш Бартоломеу 0 0
8. Фольмер Кирилл 0 0

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Иванисеня Дмитрий 2 0
2. Пруцев Данил 2 0
3. Ежов Роман 0 1
4. Божин Сергей 1 0
5. Якуба Денис 1 0
6. Чернов Никита 1 0
7. Солдатенков Александр 1 0
8. Ломаев Иван 1 0
9. Горшков Юрий 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Терентьев Денис 2 0
2. Хаджикадунич Деннис 2 0
3. Сухомлинов Данила 2 0
4. Мамаев Павел 1 0
5. Полоз Дмитрий 1 0
6. Байрамян Хорен 1 0
7. Комличенко Николай 1 0
8. Баштуш Бартоломеу 1 0
9. Осипенко Максим 1 0
10. Калинин Игорь 1 0
11. Алмквист Понтус 1 0
12. Норманн Матиас 1 0
13. Лангович Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 0 33.33% (2) 16.67% (1) 50% (3) 0 0
 Ростов 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Уфа 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Сочи Рубин 1:1 Крылья Советов
Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел
Ростов Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ростов 1:1 Краснодар Урал 1:1 Ростов Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва
Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ростов: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Крылья Советов 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Ростов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Сочи Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Локомотив Москва Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
4. Рубин Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Краснодар Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
8. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
10. Ахмат Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Крылья Советов 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Ростов 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
14. Химки Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
15. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
16. Урал Заявка 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
11. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Крылья Советов 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов 0:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Ростов 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Краснодар Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
4. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
5. Краснодар Черников Александр 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Зиньковский вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем Антон и Глушенков не разобрались, кто будет играть по мячу, его в итоге подальше от своих ворот выбил Глебов. 
  • Судья
    13'
    Сергеев в борьбе за верховой мяч в центре поля получил локтем по лицу от Баштуша, Игорь Панин оставил этот эпизод без внимания. 
  • Угловой
    12'
    Угловой футболисты "Ростова" разыграли неудачно, мяч был выбит игроками "Крыльев Советов" быстро и без всякого труда. 
  • 11'
    Комличенко со стандарта пробил по воротам, мяч задел Зеффана, который был у линии штрафной площади, а затем ушёл на угловой. 
  • Желтая карточка
    10'
    Фланговый защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Алмквиста. 
  • 9'
    Ежов попытался что-то придумать на правом фланге, но переиграть Осипенко Роман не смог. 
  • 8'
    Солдатенков из глубины поля выполнил слишком сильный заброс на ход Зиньковскому по левой половине поля, Антон не имел шансов зацепиться за мяч. 
  • 7'
    Около тысячи болельщиков сегодня присутствуют на трибунах в Самаре, пока их не очень хорошо слышно. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Глушенков в центре поля нарушил правила против Алмквиста. "Ростов" на этот раз достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • 5'
    Зиньковский вновь попытался пройти вперёд по левому флангу, Лангович и Глебов накрыли Антона, мяч был выбит в аут. 
  • 4'
    Зиньковский прошёл вперёд по левому флангу, в борьбе с Ланговичем у Антона не получилась подача в штрафную площадь, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Судья
    3'
    Байрамян на правом фланге на своей половине поля жёстко сыграл корпусом против Ежова, Игорь Панин показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Иванисеня в центре поля нарушил правила против Глебова. Игроки "Ростова" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Крылья Советов" и "Ростов" должны сыграть в атакующий футбол и побороться за три очка, чтобы оторваться от зоны вылета и зоны переходных матчей. "Уфа" и "Химки", которые были в подобной ситуации, совсем недавно выдали отличный матч, а поэтому хочется верить, что данный матч окажется ничуть не хуже. 
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Горшков Юрий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Крылья Советов 0:0 Ростов онлайн


Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Ростов

Исход игры
Крылья Советов
35.3% (54)
Ничья
43.8% (67)
Ростов
20.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
34.67% (52)
Меньше
65.33% (98)
Обе команды забьют
Да
78% (117)
Нет
22% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (65)
2:1 Крылья Советов
17.6% (27)
1:2 Ростов
14.4% (22)
1:0 Крылья Советов
13.1% (20)
0:1 Ростов
5.2% (8)
2:0 Крылья Советов
2.6% (4)
3:1 Крылья Советов
1.3% (2)
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