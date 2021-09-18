Так хочу
Владимир77 #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|3 (1)
|0.43
|2.
|Чернов Никита
|1
|0.14
|3.
|Сарвели Владислав
|1
|0.14
|4.
|Глушенков Максим
|1
|0.14
|5.
|Зиньковский Антон
|0
|0
|6.
|Ежов Роман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.29
|2.
|Хасимото Кэнто
|1
|0.14
|3.
|Глебов Данил
|1
|0.14
|4.
|Полоз Дмитрий
|1
|0.14
|5.
|Осипенко Максим
|1
|0.14
|6.
|Терентьев Денис
|0
|0
|7.
|Баштуш Бартоломеу
|0
|0
|8.
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|2.
|Пруцев Данил
|2
|0
|3.
|Ежов Роман
|0
|1
|4.
|Божин Сергей
|1
|0
|5.
|Якуба Денис
|1
|0
|6.
|Чернов Никита
|1
|0
|7.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|8.
|Ломаев Иван
|1
|0
|9.
|Горшков Юрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терентьев Денис
|2
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|3.
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|4.
|Мамаев Павел
|1
|0
|5.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|6.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|7.
|Комличенко Николай
|1
|0
|8.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|9.
|Осипенко Максим
|1
|0
|10.
|Калинин Игорь
|1
|0
|11.
|Алмквист Понтус
|1
|0
|12.
|Норманн Матиас
|1
|0
|13.
|Лангович Андрей
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
|Ростов
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 5
|15
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|4.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Ростов
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|16.
|Урал
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ахмат
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ростов
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|Ростов
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|8.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
|4.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|5.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0