Фланговый защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Алмквиста.

Комличенко со стандарта пробил по воротам, мяч задел Зеффана, который был у линии штрафной площади, а затем ушёл на угловой.

Угловой футболисты "Ростова" разыграли неудачно, мяч был выбит игроками "Крыльев Советов" быстро и без всякого труда.

Сергеев в борьбе за верховой мяч в центре поля получил локтем по лицу от Баштуша, Игорь Панин оставил этот эпизод без внимания.

Зиньковский вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем Антон и Глушенков не разобрались, кто будет играть по мячу, его в итоге подальше от своих ворот выбил Глебов.

9' Ежов попытался что-то придумать на правом фланге, но переиграть Осипенко Роман не смог.

8' Солдатенков из глубины поля выполнил слишком сильный заброс на ход Зиньковскому по левой половине поля, Антон не имел шансов зацепиться за мяч.

7' Около тысячи болельщиков сегодня присутствуют на трибунах в Самаре, пока их не очень хорошо слышно.

6' Глушенков в центре поля нарушил правила против Алмквиста. "Ростов" на этот раз достаточно быстро разыграл стандарт.

5' Зиньковский вновь попытался пройти вперёд по левому флангу, Лангович и Глебов накрыли Антона, мяч был выбит в аут.

4' Зиньковский прошёл вперёд по левому флангу, в борьбе с Ланговичем у Антона не получилась подача в штрафную площадь, мяч ушёл за лицевую линию поля.

3' Байрамян на правом фланге на своей половине поля жёстко сыграл корпусом против Ежова, Игорь Панин показал, что нужно играть дальше.

2' Иванисеня в центре поля нарушил правила против Глебова. Игроки "Ростова" не стали торопиться при розыгрыше мяча.