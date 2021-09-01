Россия: Премьер-лига 2021-2022
Крылья Советов
Позже
Стадион: Самара Арена
Ростов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|3 (1)
|0.43
|2.
|Чернов Никита
|1
|0.14
|3.
|Сарвели Владислав
|1
|0.14
|4.
|Глушенков Максим
|1
|0.14
|5.
|Зиньковский Антон
|0
|0
|6.
|Ежов Роман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.29
|2.
|Хасимото Кэнто
|1
|0.14
|3.
|Глебов Данил
|1
|0.14
|4.
|Полоз Дмитрий
|1
|0.14
|5.
|Осипенко Максим
|1
|0.14
|6.
|Терентьев Денис
|0
|0
|7.
|Баштуш Бартоломеу
|0
|0
|8.
|Фольмер Кирилл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|2.
|Пруцев Данил
|2
|0
|3.
|Ежов Роман
|0
|1
|4.
|Божин Сергей
|1
|0
|5.
|Якуба Денис
|1
|0
|6.
|Чернов Никита
|1
|0
|7.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|8.
|Ломаев Иван
|1
|0
|9.
|Горшков Юрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терентьев Денис
|2
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|3.
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|4.
|Мамаев Павел
|1
|0
|5.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|6.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|7.
|Комличенко Николай
|1
|0
|8.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|9.
|Осипенко Максим
|1
|0
|10.
|Калинин Игорь
|1
|0
|11.
|Алмквист Понтус
|1
|0
|12.
|Норманн Матиас
|1
|0
|13.
|Лангович Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
|Ростов
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =2 -7Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Уфа 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Сочи Рубин 1:1 Крылья Советов
Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел
Ростов Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ростов 1:1 Краснодар Урал 1:1 Ростов Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва
Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ростов: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Крылья Советов 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Ростов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 5
|15
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|4.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Ростов
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|16.
|Урал
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ахмат
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|2.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|6
|1
|0
|3.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|4.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
|5.
|Зенит
|Азмун Сердар
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
|4.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|5.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Ростов
Исход игры
Крылья Советов
40.5% (17)
Ничья
40.5% (17)
Ростов
19% (8)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (17)
Меньше
58.54% (24)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (16)
2:1 Крылья Советов
23.8% (10)
1:2 Ростов
14.3% (6)
1:0 Крылья Советов
9.5% (4)
0:1 Ростов
4.8% (2)
2:0 Крылья Советов
4.8% (2)
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