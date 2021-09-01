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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
 
Позже

Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 3 (1) 0.43
2. Чернов Никита 1 0.14
3. Сарвели Владислав 1 0.14
4. Глушенков Максим 1 0.14
5. Зиньковский Антон 0 0
6. Ежов Роман 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комличенко Николай 2 (1) 0.29
2. Хасимото Кэнто 1 0.14
3. Глебов Данил 1 0.14
4. Полоз Дмитрий 1 0.14
5. Осипенко Максим 1 0.14
6. Терентьев Денис 0 0
7. Баштуш Бартоломеу 0 0
8. Фольмер Кирилл 0 0

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Иванисеня Дмитрий 2 0
2. Пруцев Данил 2 0
3. Ежов Роман 0 1
4. Божин Сергей 1 0
5. Якуба Денис 1 0
6. Чернов Никита 1 0
7. Солдатенков Александр 1 0
8. Ломаев Иван 1 0
9. Горшков Юрий 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Терентьев Денис 2 0
2. Хаджикадунич Деннис 2 0
3. Сухомлинов Данила 2 0
4. Мамаев Павел 1 0
5. Полоз Дмитрий 1 0
6. Байрамян Хорен 1 0
7. Комличенко Николай 1 0
8. Баштуш Бартоломеу 1 0
9. Осипенко Максим 1 0
10. Калинин Игорь 1 0
11. Алмквист Понтус 1 0
12. Норманн Матиас 1 0
13. Лангович Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 0 33.33% (2) 16.67% (1) 50% (3) 0 0
 Ростов 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Уфа 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Сочи Рубин 1:1 Крылья Советов
Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел
Ростов Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ростов 1:1 Краснодар Урал 1:1 Ростов Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва
Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ростов: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Крылья Советов 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Ростов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Сочи Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Локомотив Москва Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
4. Рубин Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Краснодар Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
8. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
10. Ахмат Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Ростов Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Уфа Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
16. Урал Заявка 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Краснодар Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Химки Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Уфа Агаларов Гамид 6 1 0
3. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
4. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
5. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
4. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
5. Краснодар Черников Александр 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2021, осталось 2 дня 11 часов 3 минуты.



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    • Прогнозы 42
    Крылья Советов 40.5% (17)
    X 40.5% (17)
    Ростов 19% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Ростов
    2.34
    3.51
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Крылья Советов - Ростов онлайн


    Прогнозы на матч Крылья Советов - Ростов

    Исход игры
    Крылья Советов
    40.5% (17)
    Ничья
    40.5% (17)
    Ростов
    19% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (17)
    Меньше
    58.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.1% (16)
    2:1 Крылья Советов
    23.8% (10)
    1:2 Ростов
    14.3% (6)
    1:0 Крылья Советов
    9.5% (4)
    0:1 Ростов
    4.8% (2)
    2:0 Крылья Советов
    4.8% (2)
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