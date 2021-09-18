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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ружомберок
1:2
Конец матча

Стадион:
ДАК
0'
0:1
13' Гол
Андзуана Иоан
0:2
64' Гол
Ламкель Зе Дидье
1:2
67' Гол
Масло Ян
78' Желтая карточка
Блэкмэн Сезар
90'+4
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Oliver
Luteran
11
Кочан
Матей
31
Рымаренко
Мартин
8
Такач
Далибор
9
Регали
Мартин
15
Герец
Штефан
36
Едличка
Мартин
82
Блэкмэн
Сезар
16
Брунетти
Матеус
3
Бескоровайный
Данил
31
Дэвис
Эрик
17
Андзуана
Иоан
26
Шефер
Андраш
8
Димун
Милан
11
Ламкель
Зе
Дидье
9
Хахн
Янош
7
Шарани
Зуберу
Ружомберок
4-2-3-1
ДАК
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бренкус Адам 2 (1) 0.29
2. Регали Мартин 1 0.14
3. Масло Ян 1 0.14
4. Такач Далибор 1 0.14
5. Допатер Михал 1 0.14
6. Герец Штефан 0 0
ДАК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шефер Андраш 3 0.38
2. Шарани Зуберу 3 0.38
3. Тайво Абдулрахман 2 0.25
4. Ламкель Зе Дидье 1 0.13
5. Андзуана Иоан 1 0.13
6. Димун Милан 1 0.13
7. Бескоровайный Данил 1 0.13
8. Дивкович Марко 0 0
9. Дэвис Эрик 0 0
10. Цыганик Андрей 0 0
11. Фабри Андрей 0 0

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Мадленяк Матей 2 0
2. Регали Мартин 1 0
3. Костадинов Тихомир 1 0
4. Фабиш Лукаш 1 0
5. Жигмунд Марек 1 0
6. Танцик Якуб 1 0
7. Oliver Luteran 1 0
ДАК
# Игрок      
1. Бескоровайный Данил 3 0
2. Балич Андрия 2 0
3. Кружляк Доминик 1 0
4. Димун Милан 1 0
5. Шефер Андраш 1 0
6. Дивкович Марко 1 0
7. Блэкмэн Сезар 1 0
8. Дэвис Эрик 1 0
9. Шарани Зуберу 1 0
10. Нджие Сейни 1 0
11. Брунетти Матеус 1 0
12. Lucian Vera 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 0 0 33.33% (2) 33.33% (2) 33.33% (2) 0
 ДАК 16.67% (2) 0 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Злате Моравце 2:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Тренчин 1:1 Ружомберок
Середь 2:3 Ружомберок Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок
ДАК Последние 20 матчей: +8 =6 -6
ДАК 1:1 Слован Братислава Погронье 0:3 ДАК ДАК 1:1 Тренчин Сеница 1:1 ДАК
Середь 1:0 ДАК ДАК 3:1 Татран Липтовски-Микулаш ДАК 0:2 Партизан Земплин 4:1 ДАК Партизан 1:0 ДАК Ред Булл Зальцбург 3:1 ДАК ДАК 2:0 Спартак Трнава Тренчин 1:1 ДАК Слован Братислава 0:1 ДАК ДАК 2:1 Жилина Злате Моравце 0:1 ДАК ДАК 2:0 Тренчин Дукла Банска-Бистрица 3:2 ДАК ДАК 2:2 Слован Братислава Ружомберок 1:3 ДАК Жилина 3:3 ДАК

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
ДАК: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Ружомберок 1:3 ДАК Кубок Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 3:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига
Ружомберок 3:0 ДАК Кубок ДАК 1:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:0 ДАК Суперлига ДАК 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига ДАК 2:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:4 ДАК Суперлига ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 8 5 2 1 14 - 4 17
2. Слован Братислава 6 5 1 0 15 - 4 16
3. Сеница 8 3 4 1 10 - 10 13
4. Тренчин 8 3 4 1 14 - 9 13
5. Жилина 7 4 1 2 13 - 7 13
6. ДАК 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Земплин 8 3 1 4 11 - 12 10
8. Ружомберок 7 1 5 1 7 - 7 8
9. Середь 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Татран Липтовски-Микулаш 8 2 0 6 11 - 19 6
11. Злате Моравце 8 1 2 5 6 - 16 5
12. Погронье 8 1 1 6 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Слован Братислава 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Жилина 4 3 0 1 10 - 4 9
4. Земплин 5 3 0 2 10 - 7 9
5. Сеница 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Середь 4 2 0 2 5 - 4 6
7. Татран Липтовски-Микулаш 4 2 0 2 9 - 8 6
8. Тренчин 4 1 3 0 8 - 4 6
9. ДАК 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Злате Моравце 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Погронье 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Ружомберок 4 0 3 1 1 - 2 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Тренчин 4 2 1 1 6 - 5 7
3. ДАК 5 2 1 2 7 - 7 7
4. Сеница 5 1 3 1 6 - 8 6
5. Ружомберок 3 1 2 0 6 - 5 5
6. Жилина 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Спартак Трнава 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Середь 4 0 2 2 1 - 6 2
9. Земплин 3 0 1 2 1 - 5 1
10. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 0 4 2 - 11 0
11. Злате Моравце 4 0 0 4 2 - 12 0
12. Погронье 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 5 0 2
2. Сеница Elvis Mashike Sukisa 5 2 1
3. Слован Братислава Змрхаль Яромир 3 0 1
4. ДАК Шефер Андраш 3 0 1
5. Жилина Мыслович Патрик 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
3. Погронье Лачны Милош 4 0
4. Злате Моравце Мених Йозеф 4 0
5. Сеница Tomas Egert 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Андзуана Иоан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ружомберок 1:2 ДАК онлайн




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