Словакия: Суперлига 2021-2022
Ружомберок
1:2
Конец матча
Стадион: Ружомберок
ДАК
0:1
13' ГолАндзуана Иоан
0:2
64' ГолЛамкель Зе Дидье
1:2
67' ГолМасло Ян
78' Желтая карточкаБлэкмэн Сезар
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
31
Дэвис
Эрик
26
Шефер
Андраш
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
-
17 Танцик ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
99 Jakub Luka
-
Главный тренер: Гаспра Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
26 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Сендреи АкошНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Antal Nemeth
Ход матча
13'
64'
0:2
67'
1:2
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бренкус Адам
|2 (1)
|0.29
|2.
|Регали Мартин
|1
|0.14
|3.
|Масло Ян
|1
|0.14
|4.
|Такач Далибор
|1
|0.14
|5.
|Допатер Михал
|1
|0.14
|6.
|Герец Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шефер Андраш
|3
|0.38
|2.
|Шарани Зуберу
|3
|0.38
|3.
|Тайво Абдулрахман
|2
|0.25
|4.
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.13
|5.
|Андзуана Иоан
|1
|0.13
|6.
|Димун Милан
|1
|0.13
|7.
|Бескоровайный Данил
|1
|0.13
|8.
|Дивкович Марко
|0
|0
|9.
|Дэвис Эрик
|0
|0
|10.
|Цыганик Андрей
|0
|0
|11.
|Фабри Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мадленяк Матей
|2
|0
|2.
|Регали Мартин
|1
|0
|3.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|4.
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|5.
|Жигмунд Марек
|1
|0
|6.
|Танцик Якуб
|1
|0
|7.
|Oliver Luteran
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|2.
|Балич Андрия
|2
|0
|3.
|Кружляк Доминик
|1
|0
|4.
|Димун Милан
|1
|0
|5.
|Шефер Андраш
|1
|0
|6.
|Дивкович Марко
|1
|0
|7.
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|8.
|Дэвис Эрик
|1
|0
|9.
|Шарани Зуберу
|1
|0
|10.
|Нджие Сейни
|1
|0
|11.
|Брунетти Матеус
|1
|0
|12.
|Lucian Vera
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|ДАК
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =6 -8Злате Моравце 2:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Тренчин 1:1 Ружомберок
Середь 2:3 Ружомберок Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок
ДАК Последние 20 матчей: +8 =6 -6ДАК 1:1 Слован Братислава Погронье 0:3 ДАК ДАК 1:1 Тренчин Сеница 1:1 ДАК
Середь 1:0 ДАК ДАК 3:1 Татран Липтовски-Микулаш ДАК 0:2 Партизан Земплин 4:1 ДАК Партизан 1:0 ДАК Ред Булл Зальцбург 3:1 ДАК ДАК 2:0 Спартак Трнава Тренчин 1:1 ДАК Слован Братислава 0:1 ДАК ДАК 2:1 Жилина Злате Моравце 0:1 ДАК ДАК 2:0 Тренчин Дукла Банска-Бистрица 3:2 ДАК ДАК 2:2 Слован Братислава Ружомберок 1:3 ДАК Жилина 3:3 ДАК
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
ДАК: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Ружомберок 3:0 ДАК Кубок ДАК 1:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:0 ДАК Суперлига ДАК 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига ДАК 2:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:4 ДАК Суперлига ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|2.
|Слован Братислава
|6
|5
|1
|0
|15 - 4
|16
|3.
|Сеница
|8
|3
|4
|1
|10 - 10
|13
|4.
|Тренчин
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|5.
|Жилина
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|ДАК
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Земплин
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|8.
|Ружомберок
|7
|1
|5
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Середь
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|2
|0
|6
|11 - 19
|6
|11.
|Злате Моравце
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|12.
|Погронье
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Жилина
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|4.
|Земплин
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|Сеница
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Середь
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|8.
|Тренчин
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|9.
|ДАК
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Злате Моравце
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Погронье
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Ружомберок
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|ДАК
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|4.
|Сеница
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|Жилина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Середь
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|9.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|11.
|Злате Моравце
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|12.
|Погронье
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|2
|2.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|5
|2
|1
|3.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|3
|0
|1
|4.
|ДАК
|Шефер Андраш
|3
|0
|1
|5.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|4.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|4
|0
|5.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1