Польша: Экстракласса 2021-2022
Погонь Щецин
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Краковия
9' Желтая карточкаКухарчик Михал
16' Желтая карточкаКозловски Кацпер
1:0
24' ГолКозловски Кацпер
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
45 Балай ФилипНападающий
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
16'
24'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.38
|2.
|Козловски Кацпер
|2
|0.25
|3.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.13
|4.
|Кухарчик Михал
|1
|0.13
|5.
|Захович Лука
|1
|0.13
|6.
|Пажишек Пётр
|1
|0.13
|7.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.13
|8.
|Мата Луиш
|0
|0
|9.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|10.
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|11.
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4 (1)
|0.5
|2.
|Родин Матай
|2
|0.25
|3.
|Альварес Маркос
|1
|0.13
|4.
|Ханка Серджу
|1
|0.13
|5.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|6.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|7.
|Пестка Камил
|0
|0
|8.
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Дрыгас Камил
|2
|0
|3.
|Кухарчик Михал
|2
|0
|4.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|5.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|6.
|Кужава Рафал
|1
|0
|7.
|Мата Луиш
|1
|0
|8.
|Козловски Кацпер
|1
|0
|9.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|2.
|Сиплак Михал
|2
|0
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2
|0
|4.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|5.
|Родин Матай
|2
|0
|6.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|7.
|Альварес Маркос
|1
|0
|8.
|Какабадзе Отар
|1
|0
|9.
|Югас Якуб
|1
|0
|10.
|Ханка Серджу
|1
|0
|11.
|Зауха Патрик
|1
|0
|12.
|Karol Knap
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Краковия
|0
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|50% (4)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =6 -6Радомьяк Радом 1:1 Погонь Щецин Лех 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Пяст Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех
Краковия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Краковия 2:2 Гурник Забже Брук-Бет Термалица 1:2 Краковия Краковия 2:1 Ягеллония Лехия Гданьск 3:0 Краковия
Лех 2:0 Краковия Краковия 1:2 Шлёнск Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Краковия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:3 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|5
|3
|0
|18 - 5
|18
|2.
|Погонь Щецин
|1:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|3.
|Шлёнск
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|4.
|Заглембе Любин
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|5.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|14 - 10
|10
|9.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Ракув
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|12.
|Сталь Мелец
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|13.
|Краковия
|0:1
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|14.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Краковия
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Гурник Ленчна
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|8.
|Краковия
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Погонь Щецин
|1:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Damian Warchol
|4
|0
|1
|3.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|4.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|5.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|3.
|Висла Краков
|Шота Серафин
|2
|1
|4.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0