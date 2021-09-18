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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
1:1
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
9' Желтая карточка
Кухарчик Михал
16' Желтая карточка
Козловски Кацпер
1:0
24' Гол
Козловски Кацпер
43' Желтая карточка
Бурштын Якуб
70' Желтая карточка
Лусюш Сильвестер
1:1
79' Гол в свои ворота
Кужава Рафал
90' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
90' Желтая карточка
Пестка Камил
90' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
90' Желтая карточка
Триантафиллопулос Константинос
90'+7
1
Стипица
Данте
41
Столярски
Павел
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
14
Дрыгас
Камил
18
Кухарчик
Михал
64
Козловски
Кацпер
7
Кужава
Рафал
9
Пажишек
Пётр
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
6
Лусюш
Сильвестер
4
Ханка
Серджу
8
Хебо
Матиас
19
Садикович
Дамир
17
Kamil
Ogorzaly
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Погонь Щецин
4-2-3-1
Краковия
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрыгас Камил 3 (3) 0.38
2. Козловски Кацпер 2 0.25
3. Салес Жеан Карлос 1 0.13
4. Кухарчик Михал 1 0.13
5. Захович Лука 1 0.13
6. Пажишек Пётр 1 0.13
7. Триантафиллопулос Константинос 1 0.13
8. Мата Луиш 0 0
9. Бартковски Якуб 0 0
10. Ковальчик Себастьян 0 0
11. Смолиньски Кацпер 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 4 (1) 0.5
2. Родин Матай 2 0.25
3. Альварес Маркос 1 0.13
4. Ханка Серджу 1 0.13
5. Лосаж Флорьян 0 0
6. Рыпэ Корнел 0 0
7. Пестка Камил 0 0
8. Karol Knap 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Журавски Мачей 1 1
2. Дрыгас Камил 2 0
3. Кухарчик Михал 2 0
4. Дабровски Дамьян 2 0
5. Пажишек Пётр 1 0
6. Кужава Рафал 1 0
7. Мата Луиш 1 0
8. Бурштын Якуб 1 0
9. Козловски Кацпер 1 0
10. Смолиньски Кацпер 1 0
11. Триантафиллопулос Константинос 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
2. Грошшо Лукаш 2 0
3. Сиплак Михал 2 0
4. Лосаж Флорьян 2 0
5. Родин Матай 2 0
6. Рыпэ Корнел 1 0
7. Альварес Маркос 1 0
8. Какабадзе Отар 1 0
9. Югас Якуб 1 0
10. Ханка Серджу 1 0
11. Пестка Камил 1 0
12. Лусюш Сильвестер 1 0
13. Зауха Патрик 1 0
14. Karol Knap 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 20% (2) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 20% (2)
 Краковия 0 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 50% (4)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Радомьяк Радом 1:1 Погонь Щецин Лех 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Пяст Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех
Краковия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Краковия 2:2 Гурник Забже Брук-Бет Термалица 1:2 Краковия Краковия 2:1 Ягеллония Лехия Гданьск 3:0 Краковия
Лех 2:0 Краковия Краковия 1:2 Шлёнск Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Погонь Щецин 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Краковия Экстракласса
Краковия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:3 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 5 3 0 18 - 5 18
2. Шлёнск 0:0 8 3 5 0 10 - 6 14
3. Погонь Щецин 8 3 4 1 11 - 7 13
4. Заглембе Любин 7 4 0 3 9 - 12 12
5. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Пяст 7 3 1 3 10 - 9 10
7. Радомьяк Радом 0:0 7 2 4 1 7 - 5 10
8. Лехия Гданьск 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Висла Плоцк 8 3 1 4 14 - 10 10
10. Краковия 8 2 3 3 9 - 13 9
11. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 11 9
12. Ракув 5 2 2 1 8 - 9 8
13. Сталь Мелец 7 2 2 3 7 - 10 8
14. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
16. Легия 5 2 0 3 4 - 5 6
17. Гурник Ленчна 7 1 2 4 6 - 15 5
18. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
2. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Радомьяк Радом 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Шлёнск 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Гурник Ленчна 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
2. Лех 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Краковия 5 1 2 2 4 - 8 5
6. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
7. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
9. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
11. Лехия Гданьск 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
13. Радомьяк Радом 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Висла Плоцк Damian Warchol 4 0 0
3. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
4. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
5. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
2. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
3. Висла Краков Шота Серафин 2 1
4. Ягеллония Августин Блажей 3 0
5. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Бурштын Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Козловски Кацпер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Козловски Кацпер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Кухарчик Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погонь Щецин 1:1 Краковия онлайн




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