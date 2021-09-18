Польша: Экстракласса 2021-2022
Погонь Щецин
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Краковия
9' Желтая карточкаКухарчик Михал
16' Желтая карточкаКозловски Кацпер
1:0
24' ГолКозловски Кацпер
43' Желтая карточкаБурштын Якуб
70' Желтая карточкаЛусюш Сильвестер
1:1
79' Гол в свои воротаКужава Рафал
90' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
90' Желтая карточкаПестка Камил
90' Желтая карточкаДабровски Дамьян
90' Желтая карточкаТриантафиллопулос Константинос
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
45 Балай ФилипНападающий
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
16'
24'
1:0
43'
70'
79'
1:1
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.38
|2.
|Козловски Кацпер
|2
|0.25
|3.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.13
|4.
|Кухарчик Михал
|1
|0.13
|5.
|Захович Лука
|1
|0.13
|6.
|Пажишек Пётр
|1
|0.13
|7.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.13
|8.
|Мата Луиш
|0
|0
|9.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|10.
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|11.
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4 (1)
|0.5
|2.
|Родин Матай
|2
|0.25
|3.
|Альварес Маркос
|1
|0.13
|4.
|Ханка Серджу
|1
|0.13
|5.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|6.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|7.
|Пестка Камил
|0
|0
|8.
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Дрыгас Камил
|2
|0
|3.
|Кухарчик Михал
|2
|0
|4.
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|5.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|6.
|Кужава Рафал
|1
|0
|7.
|Мата Луиш
|1
|0
|8.
|Бурштын Якуб
|1
|0
|9.
|Козловски Кацпер
|1
|0
|10.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|11.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|2.
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|3.
|Сиплак Михал
|2
|0
|4.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|5.
|Родин Матай
|2
|0
|6.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|7.
|Альварес Маркос
|1
|0
|8.
|Какабадзе Отар
|1
|0
|9.
|Югас Якуб
|1
|0
|10.
|Ханка Серджу
|1
|0
|11.
|Пестка Камил
|1
|0
|12.
|Лусюш Сильвестер
|1
|0
|13.
|Зауха Патрик
|1
|0
|14.
|Karol Knap
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|Краковия
|0
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|50% (4)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =6 -6Радомьяк Радом 1:1 Погонь Щецин Лех 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Пяст Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех
Краковия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Краковия 2:2 Гурник Забже Брук-Бет Термалица 1:2 Краковия Краковия 2:1 Ягеллония Лехия Гданьск 3:0 Краковия
Лех 2:0 Краковия Краковия 1:2 Шлёнск Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Краковия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:3 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|5
|3
|0
|18 - 5
|18
|2.
|Шлёнск
|0:0
|8
|3
|5
|0
|10 - 6
|14
|3.
|Погонь Щецин
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Заглембе Любин
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|5.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Радомьяк Радом
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|8.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|14 - 10
|10
|10.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|Ракув
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|13.
|Сталь Мелец
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|2.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Радомьяк Радом
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Шлёнск
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Гурник Ленчна
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|6.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Damian Warchol
|4
|0
|0
|3.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|4.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|5.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|3.
|Висла Краков
|Шота Серафин
|2
|1
|4.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0