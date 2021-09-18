Польша: Экстракласса 2021-2022
Висла Плоцк
0:0
Перерыв
Стадион: Казимеж Гурски
Ягеллония
45' Желтая карточкаKacper Tabis
14
Швох
Матеуш
20
Kacper
Tabis
16
Жиро
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
11 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Kacper TabisПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Жиро МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
-
24 Сурзын МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
35 Eryk Matus
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Damian Warchol
|3
|0.38
|2.
|Секульски Лукаш
|2
|0.25
|3.
|Вольски Рафал
|1
|0.13
|4.
|Швох Матеуш
|1 (1)
|0.13
|5.
|Колар Марко
|1
|0.13
|6.
|Расак Дамиан
|1
|0.13
|7.
|Кривоцюк Антон
|1
|0.13
|8.
|Томасик Пётр
|0
|0
|9.
|Валло Кристиан
|0
|0
|10.
|Целеменцки Радослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|3
|0.38
|2.
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.25
|3.
|Романчук Тарас
|2
|0.25
|4.
|Черных Фёдор
|1
|0.13
|5.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.13
|6.
|Поспишил Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|2
|0
|2.
|Секульски Лукаш
|2
|0
|3.
|Фурман Доминик
|0
|1
|4.
|Томасик Пётр
|1
|0
|5.
|Вольски Рафал
|1
|0
|6.
|Лесняк Филип
|1
|0
|7.
|Damian Warchol
|1
|0
|8.
|Лагатор Душан
|1
|0
|9.
|Расак Дамиан
|1
|0
|10.
|Кривоцюк Антон
|1
|0
|11.
|Михальски Дамян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Августин Блажей
|3
|0
|2.
|Черных Фёдор
|2
|0
|3.
|Имас Хесус
|2
|0
|4.
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|5.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|6.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|7.
|Квецень Бартош
|1
|0
|8.
|Романчук Тарас
|1
|0
|9.
|Kacper Tabis
|1
|0
|10.
|Струски Кароль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|Ягеллония
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +4 =6 -10Гурник Ленчна 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Ракув Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Пяст 4:3 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Легия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков
Ягеллония Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ягеллония 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 1:1 Ягеллония Краковия 2:1 Ягеллония Ягеллония 1:3 Гурник Забже
Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Ягеллония 3:0 Ракув Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 3:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Ракув Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Ягеллония 1:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Ягеллония Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Ягеллония Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|5
|3
|0
|18 - 5
|18
|2.
|Шлёнск
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|3.
|Заглембе Любин
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|4.
|Погонь Щецин
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Ягеллония
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|Ракув
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|11.
|Сталь Мелец
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|12.
|Краковия
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Висла Плоцк
|0:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 10
|8
|14.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|2.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Висла Плоцк
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Ягеллония
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Гурник Ленчна
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|8.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Висла Плоцк
|0:0
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|3.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
|5.
|Лех
|Амарал Жоау
|3
|0
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|3.
|Висла Краков
|Шота Серафин
|2
|1
|4.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0