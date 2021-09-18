  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
1:0
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
1:0
12' Гол
Зволински Лукаш
86' Желтая карточка
Жуковски Матеуш
90'+6
1
Аломерович
Златан
17
Жуковски
Матеуш
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
22
Сисей
Йозеф
28
Пайшау
Флавиу
99
Дурмуш
Илкай
9
Зволински
Лукаш
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
2
Мосур
Ариэль
5
Гук
Томаш
22
Моква
Томаш
18
Соколовски
Патрик
92
Кадзиор
Дамиан
17
Липски
Патрик
6
Храпек
Михал
16
Стечик
Доминик
9
Alberto
Toril
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Пяст
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 3 0.38
2. Гаёс Мацей 2 0.25
3. Жуковски Матеуш 2 0.25
4. Кубицки Ярослав 1 0.13
5. Дурмуш Илкай 1 0.13
6. Маковский Томаш 1 0.13
7. Сисей Йозеф 0 0
8. Малоча Марио 0 0
9. Петшак Рафаль 0 0
10. Мусолитин Николай 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вида Кристофер 3 0.38
2. Соколовски Патрик 2 0.25
3. Пырка Аркадиуш 1 0.13
4. Храпек Михал 1 0.13
5. Червински Якуб 1 0.13
6. Alberto Toril 1 0.13
7. Кадзиор Дамиан 0 0
8. Липски Патрик 0 0
9. Кончковски Мартин 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Малоча Марио 3 0
2. Конрадо 3 0
3. Кубицки Ярослав 3 0
4. Куцяк Душан 2 0
5. Жуковски Матеуш 2 0
6. Kacper Sezonienko 2 0
7. Гаёс Мацей 1 0
8. Зволински Лукаш 1 0
9. Дурмуш Илкай 1 0
10. Налепа Михал 1 0
11. Кристерс Тоберс 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Храпек Михал 3 0
2. Червински Якуб 1 0
3. Гук Томаш 1 0
4. Моква Томаш 1 0
5. Соколовски Патрик 1 0
6. Alberto Toril 1 0
7. Стечик Доминик 1 0
8. Пырка Аркадиуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 20% (2) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 0 30% (3)
 Пяст 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 33.33% (3) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Висла Краков 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:0 Краковия
Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже
Пяст Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Пяст 0:1 Заглембе Любин Гурник Забже 0:1 Пяст Пяст 1:1 Шлёнск Пяст 4:3 Висла Плоцк
Погонь Щецин 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:2 Пяст Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лехия Гданьск 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Пяст Кубок
Лехия Гданьск 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Суперкубок Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 5 3 0 18 - 5 18
2. Шлёнск 8 3 5 0 11 - 7 14
3. Погонь Щецин 8 3 4 1 11 - 7 13
4. Лехия Гданьск 8 3 4 1 11 - 8 13
5. Заглембе Любин 7 4 0 3 9 - 12 12
6. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
7. Радомьяк Радом 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
9. Висла Плоцк 8 3 1 4 14 - 10 10
10. Краковия 8 2 3 3 9 - 13 9
11. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 11 9
12. Ракув 5 2 2 1 8 - 9 8
13. Сталь Мелец 7 2 2 3 7 - 10 8
14. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
16. Легия 5 2 0 3 4 - 5 6
17. Гурник Ленчна 7 1 2 4 6 - 15 5
18. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
2. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Гурник Ленчна 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
2. Лех 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
5. Краковия 5 1 2 2 4 - 8 5
6. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
7. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
9. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
11. Лехия Гданьск 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
3. Висла Плоцк Damian Warchol 4 0 0
4. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
5. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 2 1
3. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
4. Висла Краков Шота Серафин 2 1
5. Ягеллония Августин Блажей 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Сисей Йозеф уходит с поля. Конрадо выходит вместо него
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Зволински Лукаш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лехия Гданьск 1:0 Пяст онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 