Польша: Экстракласса 2021-2022
Лехия Гданьск
1:0
Конец матча
Стадион: Энерга Гданьск
Пяст
1:0
12' ГолЗволински Лукаш
86' Желтая карточкаЖуковски Матеуш
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
22
Сисей
Йозеф
99
Дурмуш
Илкай
22
Моква
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
12'
1:0
41'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зволински Лукаш
|3
|0.38
|2.
|Гаёс Мацей
|2
|0.25
|3.
|Жуковски Матеуш
|2
|0.25
|4.
|Кубицки Ярослав
|1
|0.13
|5.
|Дурмуш Илкай
|1
|0.13
|6.
|Маковский Томаш
|1
|0.13
|7.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|8.
|Малоча Марио
|0
|0
|9.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|10.
|Мусолитин Николай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вида Кристофер
|3
|0.38
|2.
|Соколовски Патрик
|2
|0.25
|3.
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.13
|4.
|Храпек Михал
|1
|0.13
|5.
|Червински Якуб
|1
|0.13
|6.
|Alberto Toril
|1
|0.13
|7.
|Кадзиор Дамиан
|0
|0
|8.
|Липски Патрик
|0
|0
|9.
|Кончковски Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малоча Марио
|3
|0
|2.
|Конрадо
|3
|0
|3.
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|4.
|Куцяк Душан
|2
|0
|5.
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|6.
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|7.
|Гаёс Мацей
|1
|0
|8.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|9.
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|10.
|Налепа Михал
|1
|0
|11.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Храпек Михал
|3
|0
|2.
|Червински Якуб
|1
|0
|3.
|Гук Томаш
|1
|0
|4.
|Моква Томаш
|1
|0
|5.
|Соколовски Патрик
|1
|0
|6.
|Alberto Toril
|1
|0
|7.
|Стечик Доминик
|1
|0
|8.
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|Пяст
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +7 =8 -5Висла Краков 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:0 Краковия
Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже
Пяст Последние 20 матчей: +9 =4 -7Пяст 0:1 Заглембе Любин Гурник Забже 0:1 Пяст Пяст 1:1 Шлёнск Пяст 4:3 Висла Плоцк
Погонь Щецин 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:2 Пяст Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лехия Гданьск 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Суперкубок Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|5
|3
|0
|18 - 5
|18
|2.
|Шлёнск
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Заглембе Любин
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|6.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|7.
|Радомьяк Радом
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|9.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|14 - 10
|10
|10.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|Ракув
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|13.
|Сталь Мелец
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|2.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Гурник Ленчна
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|2.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|5.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|6.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|3.
|Висла Плоцк
|Damian Warchol
|4
|0
|0
|4.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|5.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|2
|1
|3.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|4.
|Висла Краков
|Шота Серафин
|2
|1
|5.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0