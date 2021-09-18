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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
2:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
АХ Лёвен
0'
2' Желтая карточка
Де Сарт Алексис
1:0
8' Гол
Сторм Никола
18' Желтая карточка
Нгава Пьер-Айвес
27' Желтая карточка
Мерсье Ксавье
39' Желтая карточка
Бато Шелдон
2:0
44' Гол
Мрабти Керим
52'
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
13
Ван
Дамме
Йоахим
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
90
Ромо
Рафаэль
5
Нгава
Пьер-Айвес
3
Шакла
Софьян
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
4
Малинов
Кристиян
21
Де
Сарт
Алексис
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
99
Резаи
Кавех
33
Мертенс
Матье
Мехелен
4-2-3-1
АХ Лёвен
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сторм Никола 5 0.63
2. Дрёйф Ферди 2 0.25
3. Кейперс Уго 1 0.13
4. Кайя Онур 1 0.13
5. Швед Марьян 1 0.13
6. Мрабти Керим 1 0.13
7. Vinicius de Souza Costa 1 0.13
8. Хайреманс Джеффри 0 0
9. Схоофс Роб 0 0
10. Уолш Сэнди 0 0
АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 3 (1) 0.38
2. Шенгелия Леван 2 0.25
3. Шрейверс Сьебе 1 0.13
4. Де Сарт Алексис 1 0.13
5. Озкаджар Дженк 1 0.13
6. Мерсье Ксавье 0 0
7. Резаи Кавех 0 0
8. Шакла Софьян 0 0
9. Влитинк Тибо 0 0

Карточки

Мехелен
# Игрок      
1. Схоофс Роб 3 0
2. Уолш Сэнди 2 0
3. Бато Шелдон 2 0
4. Vinicius de Souza Costa 2 0
5. Хайреманс Джеффри 1 0
6. Бейкер Лукас 1 0
7. Энгвалль Густав 1 0
8. Швед Марьян 1 0
АХ Лёвен
# Игрок      
1. Деваст Себастьен 2 1
2. Нгава Пьер-Айвес 3 0
3. Де Сарт Алексис 2 0
4. Де Норре Каспер 2 0
5. Аль-Тамари Мусса 2 0
6. Ромо Рафаэль 1 0
7. Мерсье Ксавье 1 0
8. Шрейверс Сьебе 1 0
9. Мертенс Матье 1 0
10. Малинов Кристиян 1 0
11. Анри Тома 1 0
12. Озкаджар Дженк 1 0
13. Патрис Луи 1 0
14. Mandela Keita 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мехелен 20% (2) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 20% (2)
 АХ Лёвен 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Андерлехт 7:2 Мехелен Виллем II 1:4 Мехелен Кортрейк 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз
Гент 2:0 Мехелен Мехелен 1:3 Эйпен Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Мехелен 3:2 Антверпен Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +6 =7 -7
АХ Лёвен 2:1 Кортрейк Антверпен 2:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:4 Эйпен Генк 4:0 АХ Лёвен
АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Фортуна 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Валансьен АХ Лёвен 4:1 Рюпель Бом АХ Лёвен 5:1 Olympia Wijgmaal АХ Лёвен 1:2 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Генк Мехелен 2:2 АХ Лёвен Эйпен 3:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Антверпен Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Стандард 1:1 АХ Лёвен

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
АХ Лёвен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Мехелен 2:2 АХ Лёвен Первый дивизион А АХ Лёвен 1:2 Мехелен Первый дивизион А АХ Лёвен 3:0 Мехелен Товарищеские матчи АХ Лёвен 4:4 Мехелен Товарищеские матчи
Мехелен 2:1 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 1:3 Мехелен Первый дивизион Б Мехелен 3:0 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 1:1 Мехелен Первый дивизион Б АХ Лёвен 4:2 Мехелен Товарищеские матчи АХ Лёвен 1:1 Мехелен Товарищеские матчи АХ Лёвен 3:1 Мехелен Лига Про Мехелен 2:1 АХ Лёвен Лига Про АХ Лёвен 0:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:5 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 0:3 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:2 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 3:1 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 7 4 2 1 15 - 11 14
2. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Эйпен 8 4 2 2 15 - 10 14
4. Стандард 7 4 1 2 8 - 11 13
5. Шарлеруа 7 3 4 0 15 - 8 13
6. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
7. Генк 6 3 2 1 12 - 7 11
8. Андерлехт 6 3 1 2 14 - 8 10
9. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 8 10
10. Синт-Трейден 7 3 1 3 6 - 8 10
11. Мехелен 2:0 8 3 1 4 13 - 18 10
12. Серен Юнайтед 7 3 0 4 7 - 11 9
13. Зульте-Варегем 0:0 8 2 3 3 11 - 14 9
14. Антверпен 6 2 2 2 11 - 9 8
15. Серкль Брюгге 8 2 2 4 11 - 11 8
16. Гент 6 2 1 3 13 - 9 7
17. АХ Лёвен 0:2 8 1 4 3 8 - 16 7
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 2:0 4 3 0 1 9 - 6 9
2. Брюгге 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Гент 4 2 1 1 12 - 6 7
4. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 4 2 1 1 6 - 1 7
5. Генк 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Андерлехт 3 2 0 1 11 - 5 6
7. Остенде 4 2 0 2 4 - 6 6
8. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
10. АХ Лёвен 0:2 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Синт-Трейден 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Антверпен 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
17. Зульте-Варегем 0:0 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Беерсхот-Вильрейк 4 0 0 4 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 4 3 1 0 11 - 5 10
2. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
3. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Зульте-Варегем 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Синт-Трейден 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Брюгге 3 2 0 1 6 - 6 6
10. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
12. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Андерлехт 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Серен Юнайтед 3 1 0 2 2 - 6 3
15. АХ Лёвен 0:2 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
17. Мехелен 2:0 4 0 1 3 4 - 12 1
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 8 1 0
2. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
4. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 5 0 2
5. Мехелен Сторм Никола 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 1
2. Шарлеруа Голизадех Али 3 1
3. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 1
4. Стандард Сиссако Мусса 3 1
5. Антверпен Верстрате Биргер 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Кейперс Уго получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
АХ Лёвен
1.79
9.20
4.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мехелен 2:0 АХ Лёвен онлайн




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