Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Мехелен
2:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
АХ Лёвен
2' Желтая карточкаДе Сарт Алексис
1:0
8' ГолСторм Никола
18' Желтая карточкаНгава Пьер-Айвес
27' Желтая карточкаМерсье Ксавье
39' Желтая карточкаБато Шелдон
2:0
44' ГолМрабти Керим
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
90
Ромо
Рафаэль
99
Резаи
Кавех
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Резаи КавехНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
8'
1:0
18'
27'
39'
44'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сторм Никола
|5
|0.63
|2.
|Дрёйф Ферди
|2
|0.25
|3.
|Кейперс Уго
|1
|0.13
|4.
|Кайя Онур
|1
|0.13
|5.
|Швед Марьян
|1
|0.13
|6.
|Мрабти Керим
|1
|0.13
|7.
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.13
|8.
|Хайреманс Джеффри
|0
|0
|9.
|Схоофс Роб
|0
|0
|10.
|Уолш Сэнди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|3 (1)
|0.38
|2.
|Шенгелия Леван
|2
|0.25
|3.
|Шрейверс Сьебе
|1
|0.13
|4.
|Де Сарт Алексис
|1
|0.13
|5.
|Озкаджар Дженк
|1
|0.13
|6.
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|7.
|Резаи Кавех
|0
|0
|8.
|Шакла Софьян
|0
|0
|9.
|Влитинк Тибо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Схоофс Роб
|3
|0
|2.
|Уолш Сэнди
|2
|0
|3.
|Бато Шелдон
|2
|0
|4.
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0
|5.
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|6.
|Бейкер Лукас
|1
|0
|7.
|Энгвалль Густав
|1
|0
|8.
|Швед Марьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Деваст Себастьен
|2
|1
|2.
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|3.
|Де Сарт Алексис
|2
|0
|4.
|Де Норре Каспер
|2
|0
|5.
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|6.
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|7.
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|8.
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|9.
|Мертенс Матье
|1
|0
|10.
|Малинов Кристиян
|1
|0
|11.
|Анри Тома
|1
|0
|12.
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|13.
|Патрис Луи
|1
|0
|14.
|Mandela Keita
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мехелен
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|АХ Лёвен
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Андерлехт 7:2 Мехелен Виллем II 1:4 Мехелен Кортрейк 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз
Гент 2:0 Мехелен Мехелен 1:3 Эйпен Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Мехелен 3:2 Антверпен Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +6 =7 -7АХ Лёвен 2:1 Кортрейк Антверпен 2:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:4 Эйпен Генк 4:0 АХ Лёвен
АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Фортуна 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Валансьен АХ Лёвен 4:1 Рюпель Бом АХ Лёвен 5:1 Olympia Wijgmaal АХ Лёвен 1:2 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Генк Мехелен 2:2 АХ Лёвен Эйпен 3:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Антверпен Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Стандард 1:1 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
АХ Лёвен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Мехелен 2:1 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 1:3 Мехелен Первый дивизион Б Мехелен 3:0 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 1:1 Мехелен Первый дивизион Б АХ Лёвен 4:2 Мехелен Товарищеские матчи АХ Лёвен 1:1 Мехелен Товарищеские матчи АХ Лёвен 3:1 Мехелен Лига Про Мехелен 2:1 АХ Лёвен Лига Про АХ Лёвен 0:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:5 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 0:3 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:2 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 3:1 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Эйпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|4.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|8 - 11
|13
|5.
|Шарлеруа
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|6.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|7.
|Генк
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|8.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|9.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|10.
|Синт-Трейден
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|11.
|Мехелен
|2:0
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Зульте-Варегем
|0:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|14.
|Антверпен
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|15.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|16.
|Гент
|6
|2
|1
|3
|13 - 9
|7
|17.
|АХ Лёвен
|0:2
|8
|1
|4
|3
|8 - 16
|7
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|2:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 1
|7
|5.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|7.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|10.
|АХ Лёвен
|0:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|0:0
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|2.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|3.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Зульте-Варегем
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Синт-Трейден
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|12.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|АХ Лёвен
|0:2
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|17.
|Мехелен
|2:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|8
|1
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|5
|0
|2
|5.
|Мехелен
|Сторм Никола
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|1
|2.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|3.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|1
|4.
|Стандард
|Сиссако Мусса
|3
|1
|5.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0