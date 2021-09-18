Польша: Экстракласса 2021-2022
Радомьяк Радом
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Stadion Broni Radom
Шлёнск
9
Леандро
55
Meik
Karwot
20
Машаду
Луиш
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
11 Michal Kaput
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
24 Кинтана КайеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.29
|2.
|Рондон Марио
|1
|0.14
|3.
|Леандро
|1
|0.14
|4.
|Машаду Луиш
|1
|0.14
|5.
|Радецки Матеуш
|1
|0.14
|6.
|Dominik Sokol
|1
|0.14
|7.
|Meik Karwot
|0
|0
|8.
|Нашименту Филипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экспозито Эрик
|4
|0.5
|2.
|Пих Роберт
|2 (1)
|0.25
|3.
|Штиглец Дино
|1
|0.13
|4.
|Гарсия Виктор III
|1
|0.13
|5.
|Пясецки Фабиан
|1
|0.13
|6.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.13
|7.
|Маковски Рафал
|0
|0
|8.
|Голла Войцех
|0
|0
|9.
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|10.
|Вердаска Диогу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Радецки Матеуш
|3
|0
|2.
|Нашименту Филипе
|1
|1
|3.
|Damian Jakubik
|2
|0
|4.
|Машаду Луиш
|2
|0
|5.
|Рондон Марио
|1
|0
|6.
|Meik Karwot
|1
|0
|7.
|Бранко Рафаэл
|1
|0
|8.
|Абрамович Давид
|1
|0
|9.
|Michal Kaput
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Шварц Петр
|1
|1
|3.
|Вердаска Диогу
|2
|0
|4.
|Экспозито Эрик
|2
|0
|5.
|Тамаш Марк
|0
|1
|6.
|Штиглец Дино
|1
|0
|7.
|Мончиньски Кжиштоф
|1
|0
|8.
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|9.
|Маковски Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|Шлёнск
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
Предыдущие игры
Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +13 =4 -3Радомьяк Радом 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом
Радомьяк Радом 3:1 Легия Лех 0:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом Пуща Неполомице 0:4 Радомьяк Радом Медзь 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна
Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =9 -2Шлёнск 1:0 Легия Заглембе Любин 1:3 Шлёнск Пяст 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна
Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|5
|3
|0
|18 - 5
|18
|2.
|Шлёнск
|0:0
|8
|3
|5
|0
|10 - 6
|14
|3.
|Погонь Щецин
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Заглембе Любин
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|5.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Радомьяк Радом
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|8.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|14 - 10
|10
|10.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|Ракув
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|13.
|Сталь Мелец
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|2.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Радомьяк Радом
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Шлёнск
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Гурник Ленчна
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|6.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Damian Warchol
|4
|0
|0
|3.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|4.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|5.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|3.
|Висла Краков
|Шота Серафин
|2
|1
|4.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0