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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
1:1
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
0:1
23' Гол
Экспозито Эрик
26' Желтая карточка
Бейгер Лукаш
1:1
28' Гол
Леандро
33' Желтая карточка
Павловски Бартоломей
44' Желтая карточка
Meik Karwot
72' Желтая карточка
Нашименту Филипе
90' Желтая карточка
Поправа Конрад
90'+6
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
55
Meik
Karwot
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
7
Козак
Милош
19
Ангельски
Кароль
22
Шромник
Михал
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
2
Вердаска
Диогу
10
Павловски
Бартоломей
29
Мончиньски
Кжиштоф
17
Шварц
Петр
23
Гарсия
Виктор
III
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
8
Прашелик
Матеуш
Радомьяк Радом
4-4-2
Шлёнск
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леандро 2 0.29
2. Ангельски Кароль 2 (1) 0.29
3. Рондон Марио 1 0.14
4. Машаду Луиш 1 0.14
5. Радецки Матеуш 1 0.14
6. Dominik Sokol 1 0.14
7. Meik Karwot 0 0
8. Нашименту Филипе 0 0
9. Козак Милош 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экспозито Эрик 5 0.63
2. Пих Роберт 2 (1) 0.25
3. Прашелик Матеуш 1 0.13
4. Штиглец Дино 1 0.13
5. Гарсия Виктор III 1 0.13
6. Пясецки Фабиан 1 0.13
7. Маковски Рафал 0 0
8. Голла Войцех 0 0
9. Павловски Бартоломей 0 0
10. Вердаска Диогу 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
# Игрок      
1. Нашименту Филипе 2 1
2. Радецки Матеуш 3 0
3. Meik Karwot 2 0
4. Damian Jakubik 2 0
5. Машаду Луиш 2 0
6. Рондон Марио 1 0
7. Бранко Рафаэл 1 0
8. Абрамович Давид 1 0
9. Michal Kaput 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Левкот Шимон 4 0
2. Шварц Петр 1 1
3. Вердаска Диогу 2 0
4. Экспозито Эрик 2 0
5. Тамаш Марк 0 1
6. Штиглец Дино 1 0
7. Павловски Бартоломей 1 0
8. Мончиньски Кжиштоф 1 0
9. Пясецки Фабиан 1 0
10. Маковски Рафал 1 0
11. Бейгер Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Радомьяк Радом 0 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 57.14% (4)
 Шлёнск 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 30% (3)

Предыдущие игры

Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Радомьяк Радом 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом
Радомьяк Радом 3:1 Легия Лех 0:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом Пуща Неполомице 0:4 Радомьяк Радом Медзь 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна
Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Шлёнск 1:0 Легия Заглембе Любин 1:3 Шлёнск Пяст 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна
Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 5 3 0 18 - 5 18
2. Шлёнск 8 3 5 0 11 - 7 14
3. Погонь Щецин 8 3 4 1 11 - 7 13
4. Заглембе Любин 7 4 0 3 9 - 12 12
5. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Пяст 7 3 1 3 10 - 9 10
7. Радомьяк Радом 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Лехия Гданьск 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Висла Плоцк 8 3 1 4 14 - 10 10
10. Краковия 8 2 3 3 9 - 13 9
11. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 11 9
12. Ракув 5 2 2 1 8 - 9 8
13. Сталь Мелец 7 2 2 3 7 - 10 8
14. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
16. Легия 5 2 0 3 4 - 5 6
17. Гурник Ленчна 7 1 2 4 6 - 15 5
18. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
2. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Гурник Ленчна 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
2. Лех 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Краковия 5 1 2 2 4 - 8 5
6. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
7. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
9. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
11. Лехия Гданьск 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
3. Висла Плоцк Damian Warchol 4 0 0
4. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
5. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 2 1
3. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
4. Висла Краков Шота Серафин 2 1
5. Ягеллония Августин Блажей 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Meik Karwot получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Павловски Бартоломей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Leandro бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Бейгер Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Экспозито Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Радомьяк Радом 1:1 Шлёнск онлайн




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