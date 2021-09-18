Первый тайм

46' Это был отличный перфоманс от команды Виллем II , есть о чем петь фанатам в перерыве.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Вридт Квази выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Томаш Суслов из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Ларсен Йорген нанес удар, мяч был парирован, но Timon Wellenreuther не удержал его в руках.

44' Опасность! Йоостен Патрик из команды Гронинген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

43' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Томаш Суслов из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

42' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

40' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Каллей Яхья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Саглам Геркем нанес удар издали, а Peter Leeuwenburgh отбил его обратно в игру!

37' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Игра в одни ворота сейчас. Виллем II доминирует и владеет мячом

36' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

34' Каллей Яхья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

33' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Йоостен Патрик пробует нанести удар издали, но Timon Wellenreuther держит все под контролем

30' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

30' Отличные скиллы показывает Нгонж Сириль , обводя своих соперников

30' Опасность! Томаш Суслов из команды Гронинген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

29' Гронинген выполняет удар от ворот.

29' Отличный пас сделал Томаш Суслов из команды Гронинген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

29' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Г О О О О Л - Саддики Дрейс левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

22' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Гронинген выполняет удар от ворот.

13' Кён Деррик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Отличные скиллы показывает Кён Деррик , обводя своих соперников

12' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ларсен Йорген из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

11' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

8' Томаш Суслов мяч отрикошетил от ворот

8' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ларсен Йорген нанес удар, мяч был парирован, но Timon Wellenreuther не удержал его в руках.

8' После штрафного удара,который нанес Томаш Суслов мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

7' Саддики Дрейс получил желтую карточку от судьи

5' Г О О О О Л - Вридт Квази забивает с левой ноги!

5' Гронинген выполняет удар от ворот.

2' Каллей Яхья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Касанвирджо Нерайшо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.