Голландия: Эредивизие 2021-2022
Виллем II
2:0
Перерыв
Стадион: Конинг Виллем II
Гронинген
1:0
5' ГолВридт Квази
7' Желтая карточкаСаддики Дрейс
19' Желтая карточкаВан Хинтум Барт
2:0
24' ГолСаддики Дрейс
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
40 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
5'
1:0
19'
24'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вридт Квази
|2
|0.4
|2.
|Саглам Геркем
|1
|0.2
|3.
|Нуннели Че
|1
|0.2
|4.
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.2
|5.
|Саддики Дрейс
|1
|0.2
|6.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|7.
|Свенссон Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгонж Сириль
|3
|0.6
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.2
|3.
|Ларсен Йорген
|1
|0.2
|4.
|Суслов Томаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|2.
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|3.
|Брондел Йорн
|0
|1
|4.
|Льонч Поль
|1
|0
|5.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|6.
|Кабангу Элтон
|1
|0
|7.
|Саддики Дрейс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Те Вирик Мик
|1
|1
|2.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|3.
|Дуарте Ларос
|1
|0
|4.
|Матусива Азор
|1
|0
|5.
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|6.
|Суслов Томаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Гронинген
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +12 =2 -6НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Виллем II 1:4 Мехелен Виллем II 1:0 ПЕК Зволле Витесс 0:3 Виллем II
Виллем II 0:4 Фейеноорд Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гронинген 1:1 Херенвен ПСВ 5:2 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Камбюр 1:2 Гронинген
Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гронинген: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 7:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|13 - 1
|10
|3.
|Виллем II
|2:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Херенвен
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|6.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|7.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Камбюр
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|9.
|Витесс
|4
|2
|0
|2
|3 - 9
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|Гронинген
|0:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|12.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Виллем II
|2:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Гронинген
|0:2
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Витесс
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|3.
|Виллем II
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|7.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Гронинген
|0:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|10.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|4
|0
|1
|2.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
|3.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|1
|4.
|Камбюр
|Якобс Ями
|3
|0
|1
|5.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|3.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|1
|4.
|Спарта Роттердам
|Пинту Мика
|1
|1
|5.
|Хераклес
|Бакыш Синан
|1
|1