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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
2:0
Перерыв

Стадион:
Гронинген
0'
1:0
5' Гол
Вридт Квази
7' Желтая карточка
Саддики Дрейс
19' Желтая карточка
Ван Хинтум Барт
2:0
24' Гол
Саддики Дрейс
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
3
Хееркенс
Фреек
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
9
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
15
Каллей
Яхья
11
Эль-Ханкури
Мохамед
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
14
Йоостен
Патрик
27
Нгонж
Сириль
9
Ларсен
Йорген
10
Ирандуст
Далехо
Виллем II
4-3-3
Гронинген
3-4-3

Ход матча

5'
Вридт Квази
(Саглам Геркем)
1:0
7'
Саддики Дрейс
 
19'
 
Ван Хинтум Барт
24'
Саддики Дрейс
(Вридт Квази)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вридт Квази 2 0.4
2. Саглам Геркем 1 0.2
3. Нуннели Че 1 0.2
4. Спиерингс Уэсли 1 0.2
5. Саддики Дрейс 1 0.2
6. Кёлерт Матс 0 0
7. Свенссон Макс 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгонж Сириль 3 0.6
2. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.2
3. Ларсен Йорген 1 0.2
4. Суслов Томаш 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Йенссен Ульрик 2 0
2. Бергстрём Эмиль 0 1
3. Брондел Йорн 0 1
4. Льонч Поль 1 0
5. Кёлерт Матс 1 0
6. Кабангу Элтон 1 0
7. Саддики Дрейс 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Те Вирик Мик 1 1
2. Ван Хинтум Барт 1 0
3. Дуарте Ларос 1 0
4. Матусива Азор 1 0
5. Касанвирджо Нерайшо 1 0
6. Суслов Томаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)
 Гронинген 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +12 =2 -6
НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Виллем II 1:4 Мехелен Виллем II 1:0 ПЕК Зволле Витесс 0:3 Виллем II
Виллем II 0:4 Фейеноорд Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гронинген 1:1 Херенвен ПСВ 5:2 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Камбюр 1:2 Гронинген
Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гронинген: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Виллем II 2:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Виллем II Эредивизие
Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 7:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 14 - 3 12
2. Аякс 4 3 1 0 13 - 1 10
3. Виллем II 2:0 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Херенвен 5 3 1 1 7 - 6 10
5. НЕК Неймеген 5 2 2 1 4 - 6 8
6. Утрехт 4 2 1 1 7 - 2 7
7. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
8. Камбюр 4 2 0 2 9 - 8 6
9. Витесс 4 2 0 2 3 - 9 6
10. Спарта Роттердам 5 1 2 2 5 - 9 5
11. Гронинген 0:2 5 1 2 2 5 - 9 5
12. Ваалвейк 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
15. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 4 - 8 3
17. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Виллем II 2:0 3 2 0 1 3 - 4 6
7. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
8. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Ваалвейк 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Гронинген 0:2 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Витесс 3 2 0 1 3 - 6 6
3. Виллем II 2:0 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Аякс 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
6. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
7. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
8. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Гронинген 0:2 3 1 0 2 4 - 8 3
10. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
14. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
15. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 4 0 1
2. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0 1
4. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
5. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Гронинген Те Вирик Мик 1 1
4. Спарта Роттердам Пинту Мика 1 1
5. Хераклес Бакыш Синан 1 1
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Виллем II
Ничья
Гронинген
2.23
9.65
7.01
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