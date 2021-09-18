Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Виллем II вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Томаш Суслов выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Касанвирджо Нерайшо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Какой промах! Нгонж Сириль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

91' Paulos Abraham из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Данкерлёй Дамил из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

90' Paulos Abraham нанес удар, мяч был парирован, но Timon Wellenreuther не удержал его в руках.

89' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Кампецис Анаргирос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

87' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Гронинген

86' Как он промахнулся? Свенссон Макс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

86' Шипперс Винсент выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Paulos Abraham из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

84' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

81' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Как он промахнулся? Де Леув Михаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

79' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Судья свистит. Льонч Поль атаковал сзади соперника. Это Томаш Суслов заработал своей команде штрафной

77' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Эль-Ханкури Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

75' Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Paulos Abraham мяч отрикошетил от ворот

74' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Игрок Томаш Суслов из команды Гронинген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

72' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Йоостен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Касанвирджо Нерайшо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Нгонж Сириль получил желтую карточку от судьи

68' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Дуарте Ларос из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

67' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

67' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Вридт Квази получил желтую карточку от судьи

66' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Гронинген выполняет удар от ворот.

63' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

62' Велленройтер Тимон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Г О О О О Л - Томаш Суслов забивает ударом с левой ноги!

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Овюсу Лерой получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Овюсу Лерой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Тактическая замена. Ларсен Йорген уходит с поля и его заменяет Paulos Abraham

58' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Саглам Геркем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Льонч Поль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Дуарте Ларос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Саглам Геркем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Льонч Поль наказан за толчок Томаш Суслов

50' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля