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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
2:1
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
1:0
5' Гол
Вридт Квази
7' Желтая карточка
Саддики Дрейс
19' Желтая карточка
Ван Хинтум Барт
2:0
24' Гол
Саддики Дрейс
54' Желтая карточка
Льонч Поль
2:1
61' Гол
Суслов Томаш
66' Желтая карточка
Вридт Квази
68' Желтая карточка
Нгонж Сириль
90'+5
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
3
Хееркенс
Фреек
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
9
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
15
Каллей
Яхья
11
Эль-Ханкури
Мохамед
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
14
Йоостен
Патрик
27
Нгонж
Сириль
9
Ларсен
Йорген
10
Ирандуст
Далехо
Виллем II
4-3-3
Гронинген
3-4-3

Ход матча

5'
Вридт Квази
(Саглам Геркем)
1:0
7'
Саддики Дрейс
 
19'
 
Ван Хинтум Барт
24'
Саддики Дрейс
(Вридт Квази)
2:0
54'
Льонч Поль
 
58'
 
Paulos Abraham
Ларсен Йорген
59'
 
Ван Кам Даниэль
Ирандуст Далехо
59'
 
Де Леув Михаэль
Каллей Яхья
60'
Шипперс Винсент
Овюсу Лерой
 
61'
2:1
Суслов Томаш
66'
Вридт Квази
 
68'
 
Нгонж Сириль
70'
Румерату Годфрид
Вридт Квази
 
70'
Кампецис Анаргирос
Саглам Геркем
 
71'
 
Данкерлёй Дамил
Дуарте Ларос
77'
 
Постема Романо
Йоостен Патрик
80'
Свенссон Макс
Кёлерт Матс
 
80'
Замора Джон
Нуннели Че
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вридт Квази 2 0.4
2. Саглам Геркем 1 0.2
3. Нуннели Че 1 0.2
4. Спиерингс Уэсли 1 0.2
5. Саддики Дрейс 1 0.2
6. Кёлерт Матс 0 0
7. Свенссон Макс 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгонж Сириль 3 0.6
2. Суслов Томаш 1 0.2
3. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.2
4. Ларсен Йорген 1 0.2

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 2 0
2. Йенссен Ульрик 2 0
3. Бергстрём Эмиль 0 1
4. Брондел Йорн 0 1
5. Вридт Квази 1 0
6. Кёлерт Матс 1 0
7. Кабангу Элтон 1 0
8. Саддики Дрейс 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Те Вирик Мик 1 1
2. Ван Хинтум Барт 1 0
3. Дуарте Ларос 1 0
4. Матусива Азор 1 0
5. Нгонж Сириль 1 0
6. Касанвирджо Нерайшо 1 0
7. Суслов Томаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Гронинген 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +12 =2 -6
НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Виллем II 1:4 Мехелен Виллем II 1:0 ПЕК Зволле Витесс 0:3 Виллем II
Виллем II 0:4 Фейеноорд Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гронинген 1:1 Херенвен ПСВ 5:2 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Камбюр 1:2 Гронинген
Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гронинген: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Виллем II 2:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Виллем II Эредивизие
Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 7:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6:0 5 4 1 0 19 - 1 13
2. ПСВ 4 4 0 0 14 - 3 12
3. Виллем II 5 3 1 1 6 - 5 10
4. Херенвен 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Утрехт 1:1 5 2 2 1 8 - 3 8
6. НЕК Неймеген 5 2 2 1 4 - 6 8
7. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
8. Витесс 4 2 0 2 3 - 9 6
9. Камбюр 0:6 5 2 0 3 9 - 14 6
10. Ваалвейк 1:1 5 1 2 2 7 - 8 5
11. Гронинген 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Спарта Роттердам 5 1 2 2 5 - 9 5
13. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
15. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 4 - 8 3
17. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6:0 3 3 0 0 16 - 0 9
2. Утрехт 1:1 3 2 1 0 8 - 2 7
3. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
4. Камбюр 0:6 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
8. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Ваалвейк 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Витесс 3 2 0 1 3 - 6 6
3. Виллем II 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Аякс 6:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
6. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
7. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
8. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
10. Ваалвейк 1:1 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Утрехт 1:1 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
14. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
16. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Камбюр 0:6 2 0 0 2 1 - 10 0
18. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 4 0 1
2. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0 1
4. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
5. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Гронинген Те Вирик Мик 1 1
4. Спарта Роттердам Пинту Мика 1 1
5. Хераклес Бакыш Синан 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виллем II 2:1 Гронинген онлайн




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