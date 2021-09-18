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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
6:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Камбюр
0'
1:0
16' Гол
Тимбер Юррьен
2:0
19' Гол
Бергёйс Стивен
3:0
29' Гол
Мазрауи Нуссер
4:0
38' Гол
Нерес Давид
5:0
60' Гол
Тадич Душан
6:0
64' Гол
 65'
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
23
Бергёйс
Стивен
8
Гравенберх
Райан
7
Нерес
Давид
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
15
Тол
Марко
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
14
Брей
Майкл
8
Якобс
Ями
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
Аякс
4-3-3
Камбюр
4-1-4-1

Ход матча

16'
Тимбер Юррьен
(Бергёйс Стивен)
1:0
19'
Бергёйс Стивен
(Тадич Душан)
2:0
29'
Мазрауи Нуссер
3:0
38'
Нерес Давид
(Тадич Душан)
4:0
46'
Шуурс Перр
Мазрауи Нуссер
 
46'
 
Ван дер Мер Йондли
Якобс Ями
60'
Тадич Душан
5:0
62'
Блинд Дэйли
Тальяфико Николас
 
62'
Дарами Мохаммед
Тадич Душан
 
62'
Тейлор Кеннет
Альварес Эдсон
 
64'
6:0

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алле Себастьян 4 0.8
2. Тадич Душан 3 0.6
3. Мазрауи Нуссер 2 0.4
4. Бергёйс Стивен 1 0.2
5. Антони 1 0.2
6. Классен Дэви 1 0.2
7. Альварес Эдсон 1 0.2
8. Нерес Давид 1 0.2
9. Гравенберх Райан 1 0.2
10. Тимбер Юррьен 1 0.2
11. Мартинес Лисандро 0 0
Камбюр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобс Ями 3 0.6
2. Tom Boere 2 0.4
3. Маулун Робин 1 0.2
4. Киш Тамаш 1 0.2
5. Тол Марко 1 0.2
6. Бангура Алекс 1 0.2
7. Каллон Исса 0 0
8. Шмидт Доке 0 0
9. Самбисса Давид 0 0
10. Брей Майкл 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Антони 1 0
2. Алле Себастьян 1 0
3. Классен Дэви 1 0
4. Мазрауи Нуссер 1 0
5. Гравенберх Райан 1 0
Камбюр
# Игрок      
1. Макинтош Келвин 2 0
2. Паулиссен Митчелл 1 0
3. Каллон Исса 1 0
4. Худемакерс Меес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 0
 Камбюр 0 0 11.11% (1) 33.33% (3) 44.44% (4) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Спортинг Л 1:5 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 5:0 Витесс Твенте 1:1 Аякс
Аякс 5:0 НЕК Неймеген Аякс 0:4 ПСВ Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг Бавария 2:2 Аякс Андерлехт 0:2 Аякс Аякс 4:1 Падерборн Аякс 1:1 Квик-20 Аякс 6:0 Конинклейке Витесс 1:3 Аякс Аякс 3:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт
Камбюр Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Камбюр 2:0 Твенте ПСВ 4:1 Камбюр Камбюр 1:2 Гронинген
ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар Алмере Сити 0:2 Камбюр

Последние игры между собой

Аякс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Камбюр: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Камбюр 2:1 Аякс Кубок Камбюр 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Камбюр Эредивизие Аякс 3:0 Камбюр Эредивизие
Камбюр 2:4 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Камбюр Эредивизие Камбюр 1:2 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6:0 5 4 1 0 19 - 1 13
2. ПСВ 4 4 0 0 14 - 3 12
3. Виллем II 5 3 1 1 6 - 5 10
4. Херенвен 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Утрехт 1:1 5 2 2 1 8 - 3 8
6. НЕК Неймеген 5 2 2 1 4 - 6 8
7. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
8. Витесс 4 2 0 2 3 - 9 6
9. Камбюр 0:6 5 2 0 3 9 - 14 6
10. Ваалвейк 1:1 5 1 2 2 7 - 8 5
11. Гронинген 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Спарта Роттердам 5 1 2 2 5 - 9 5
13. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
15. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 4 - 8 3
17. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6:0 3 3 0 0 16 - 0 9
2. Утрехт 1:1 3 2 1 0 8 - 2 7
3. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
4. Камбюр 0:6 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
8. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Ваалвейк 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Витесс 3 2 0 1 3 - 6 6
3. Виллем II 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Аякс 6:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
6. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
7. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
8. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
10. Ваалвейк 1:1 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Утрехт 1:1 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
14. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
16. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Камбюр 0:6 2 0 0 2 1 - 10 0
18. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 4 0 1
2. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0 1
4. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
5. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Гронинген Те Вирик Мик 1 1
4. Спарта Роттердам Пинту Мика 1 1
5. Хераклес Бакыш Синан 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Камбюр
1.08
15.27
51.00
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Где смотреть матч Аякс 6:0 Камбюр онлайн




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