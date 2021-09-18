Второй тайм

93' Сегодняшная посещаемость составляет 36711 болельщиков

93' Нерес Давид из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Аякс заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Шмидт Доке получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Шмидт Доке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гравенберх Райан нанес удар в каркас ворот!

91' Отличные скиллы показывает Дарами Мохаммед , обводя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Камбюр

90' Отличный пас сделал Тимбер Юррьен из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

89' Аякс выполняет удар от ворот.

89' Киш Тамаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Удар от ворот произведет Камбюр

88' Отличный пас сделал Блинд Дэйли из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

88' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Камбюр

86' Бергёйс Стивен из команды Аякс навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

84' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Отличные скиллы показывает Гравенберх Райан , обводя своих соперников

80' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Отличные скиллы показывает Дарами Мохаммед , обводя своих соперников

79' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Камбюр

74' Шуурс Перр не смог попасть в створ ударом издали

74' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Худемакерс Меес из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Хорошую попытку сделал Брей Майкл . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Г О О О О Л - Алле Себастьян из команды Аякс забил фантастический гол левой пяткой!

67' Плохо сыграл Макинтош Келвин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

67' Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

64' Г О О О О Л - Дарами Мохаммед забивает с правой ноги!

62' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Г О О О О Л - Тадич Душан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

60' Плохо сыграл Стивенс Сонни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

60' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Отличный пас сделал Худемакерс Меес из команды Камбюр . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

59' Тимбер Юррьен из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

59' Отличные скиллы показывает Нерес Давид , обводя своих соперников

58' Удар от ворот произведет Камбюр

58' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

55' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Камбюр

53' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

52' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Аякс выполняет удар от ворот.

51' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Удар от ворот произведет Камбюр

50' Как он промахнулся? Бергёйс Стивен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

50' ШАНС! Бергёйс Стивен вышел один на один с голкипером...

49' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Нерес Давид пробует нанести удар издали, но Сонни Стивенс держит все под контролем

48' Удар от ворот произведет Камбюр