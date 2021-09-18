Голландия: Эредивизие 2021-2022
Аякс
9:0
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 36711
Камбюр
1:0
16' ГолТимбер Юррьен
2:0
19' ГолБергёйс Стивен
3:0
29' ГолМазрауи Нуссер
4:0
38' ГолНерес Давид
5:0
60' ГолТадич Душан
6:0
64' ГолДарами Мохаммед
7:0
67' ГолАлле Себастьян
8:0
76' ГолПерейра Данило
9:0
84' ГолНерес Давид
32
Пасвер
Ремко
10
Тадич
Душан
15
Тол
Марко
14
Брей
Майкл
20
Маулун
Робин
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бос ПитерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
19'
2:0
29'
3:0
38'
4:0
60'
5:0
64'
6:0
67'
67'
76'
8:0
84'
9:0
Статистика матча
-
9 Голы 0
-
7 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алле Себастьян
|5
|1
|2.
|Тадич Душан
|3
|0.6
|3.
|Мазрауи Нуссер
|2
|0.4
|4.
|Нерес Давид
|2
|0.4
|5.
|Бергёйс Стивен
|1
|0.2
|6.
|Дарами Мохаммед
|1
|0.2
|7.
|Антони
|1
|0.2
|8.
|Классен Дэви
|1
|0.2
|9.
|Альварес Эдсон
|1
|0.2
|10.
|Перейра Данило II
|1
|0.2
|11.
|Гравенберх Райан
|1
|0.2
|12.
|Тимбер Юррьен
|1
|0.2
|13.
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|14.
|Тейлор Кеннет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якобс Ями
|3
|0.6
|2.
|Tom Boere
|2
|0.4
|3.
|Маулун Робин
|1
|0.2
|4.
|Киш Тамаш
|1
|0.2
|5.
|Тол Марко
|1
|0.2
|6.
|Бангура Алекс
|1
|0.2
|7.
|Каллон Исса
|0
|0
|8.
|Шмидт Доке
|0
|0
|9.
|Самбисса Давид
|0
|0
|10.
|Брей Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Антони
|1
|0
|2.
|Алле Себастьян
|1
|0
|3.
|Классен Дэви
|1
|0
|4.
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|5.
|Гравенберх Райан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макинтош Келвин
|2
|0
|2.
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|3.
|Каллон Исса
|1
|0
|4.
|Худемакерс Меес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|15% (3)
|25% (5)
|20% (4)
|10% (2)
|20% (4)
|10% (2)
|Камбюр
|0
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +14 =5 -1Спортинг Л 1:5 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 5:0 Витесс Твенте 1:1 Аякс
Камбюр Последние 20 матчей: +14 =2 -4Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Камбюр 2:0 Твенте ПСВ 4:1 Камбюр Камбюр 1:2 Гронинген
ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар Алмере Сити 0:2 Камбюр
Последние игры между собой
Аякс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Камбюр: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|22 - 1
|13
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|4.
|Херенвен
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Утрехт
|2:2
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|6.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|7.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Витесс
|4
|2
|0
|2
|3 - 9
|6
|9.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|10.
|Ваалвейк
|2:2
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Гронинген
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|2:2
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Ваалвейк
|2:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Гронинген
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Витесс
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|3.
|Виллем II
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|7.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Гронинген
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|10.
|Ваалвейк
|2:2
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|11.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Утрехт
|2:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|14.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|1
|2.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|3
|0
|3
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|1
|5.
|Камбюр
|Якобс Ями
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|3.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|4.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|5.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|1