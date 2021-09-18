Первый тайм

22' Матч прерван

21' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

20' Г О О О О Л - Одгор Йенс забивает с левой ноги!

20' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Густафссон Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Густафссон Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Утрехт выполняет удар от ворот.

11' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

9' Матч остановлен

8' СПАСЕНО - Одгор Йенс пробил пенальти, но Maarten Paes отбивает!

8' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Утрехт

6' Одгор Йенс не смог попасть в створ ударом издали

4' Г О О О О Л - Густафссон Симон забивает с левой ноги!

2' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Голкипер мог бы сыграть и получше

1' Айман Азхиль наказан за толчок Дувикас Анастасиос

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ваалвейк начинает с центра поля