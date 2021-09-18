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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 16000
Ваалвейк
0'
1:0
4' Гол
Густафссон Симон
1:0
8' Не забитый пенальти
Одгор Йенс
1:1
20' Гол
Одгор Йенс
27' Желтая карточка
Янссен Виллем
1:2
45' Гол
Бюттнер Александер
2:2
52' Пенальти
Дувикас Анастасиос
69' Желтая карточка
Крамер Михил
90' Желтая карточка
Вассен Этьенн
90' Желтая карточка
Данеелс Леннерд
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Ван дер Хорн Майк
90'+10
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
8
Ван
Оверем
Йорис
29
Силла
Мусса
10
Густафссон
Симон
23
Рамселар
Барт
18
Дувикас
Анастасиос
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
59
Тоуба
Ахмед
28
Бюттнер
Александер
8
Азхиль
Айман
10
Ван
дер
Венне
Рихард
6
Анита
Вурнон
7
Одгор
Йенс
22
Бакари
Саид
Утрехт
4-2-3-1
Ваалвейк
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Густафссон Симон 3 (2) 0.6
2. Дувикас Анастасиос 2 (1) 0.4
3. Янссен Виллем 1 0.2
4. Ван дер Марел Марк 1 0.2
5. Махер Адам 1 0.2
6. Силла Мусса 1 0.2
7. Ван дер Хорн Майк 0 0
8. Тер Авест Хидде 0 0
9. Моконо Сильян 0 0
10. Тимбер Квинтен 0 0
Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 3 0.6
2. Одгор Йенс 2 0.4
3. Ван дер Венне Рихард 1 0.2
4. Бюттнер Александер 1 0.2
5. Бакари Саид 1 0.2
6. Анита Вурнон 0 0
7. Тоуба Ахмед 0 0
8. Азхиль Айман 0 0

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Янссен Виллем 3 0
2. Махер Адам 2 0
3. Ван дер Марел Марк 1 0
4. Тер Авест Хидде 1 0
5. Керк Джирано 1 0
6. Вормердам Дьянго 1 0
7. Силла Мусса 1 0
8. Тимбер Квинтен 1 0
Ваалвейк
# Игрок      
1. Крамер Михил 3 0
2. Ван дер Венне Рихард 2 0
3. Вассен Этьенн 2 0
4. Бюттнер Александер 1 0
5. Одгор Йенс 1 0
6. Данеелс Леннерд 1 0
7. Тоуба Ахмед 1 0
8. Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 22.22% (2) 0 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Ваалвейк 0 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Твенте 1:0 Утрехт Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Утрехт 3:1 Фейеноорд Гронинген 0:0 Утрехт
Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Венеция Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт Утрехт 1:0 Гронинген Утрехт 1:1 ПСВ
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ваалвейк 1:2 Витесс Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк Херенвен 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар
Ваалвейк 4:2 Ломмель Хераклес 4:1 Ваалвейк Рода 2:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Твенте ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 4
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 9
Ваалвейк 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Ваалвейк Эредивизие
Утрехт 4:0 Ваалвейк Товарищеские матчи Ваалвейк 5:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Ваалвейк Эредивизие Утрехт 1:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:0 Утрехт Эредивизие Ваалвейк 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Ваалвейк Эредивизие Утрехт 2:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Утрехт Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 22 - 1 13
2. ПСВ 4 4 0 0 14 - 3 12
3. Виллем II 5 3 1 1 6 - 5 10
4. Херенвен 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Утрехт 5 2 2 1 9 - 4 8
6. НЕК Неймеген 5 2 2 1 4 - 6 8
7. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
8. Витесс 4 2 0 2 3 - 9 6
9. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
10. Ваалвейк 5 1 2 2 8 - 9 5
11. Гронинген 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Спарта Роттердам 5 1 2 2 5 - 9 5
13. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
15. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 4 - 8 3
17. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
8. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Ваалвейк 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Витесс 3 2 0 1 3 - 6 6
3. Виллем II 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Аякс 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
6. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
7. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
8. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
10. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
11. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
14. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
16. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
18. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 1
2. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
3. Аякс Тадич Душан 3 0 3
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0 1
5. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Утрехт Янссен Виллем 3 0
2. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
3. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
4. Хераклес Фадига Ноа 3 0
5. Гронинген Те Вирик Мик 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Утрехт 2:2 Ваалвейк онлайн




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