Второй тайм

100' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

100' Сегодняшная посещаемость составляет 16000 болельщиков

100' Матч возобновлен

100' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Утрехт , будет отменен из-за фола.

98' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

96' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Судье надоело, что Данеелс Леннерд тянет время и он наказал его горчичником

95' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Удар от ворот произведет Ваалвейк

94' Судье надоело, что Вассен Этьенн тянет время и он наказал его горчичником

92' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Утрехт выполняет удар от ворот.

91' Удар от ворот произведет Ваалвейк

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Матч возобновлен

89' Ван дер Венне Рихард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Лутонда Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Утрехт выполняет удар от ворот.

85' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Вассен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Гаари Жюрьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Силла Мусса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Данеелс Леннерд бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

80' Тактическая замена. Айман Азхиль уходит с поля и его заменяет Эль-Бушатауи Ашраф

78' Удар от ворот произведет Ваалвейк

76' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Ван дер Хорн Майк получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Вассен Этьенн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Крамер Михил совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Удар от ворот произведет Ваалвейк

67' Вормердам Дьянго имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

67' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Утрехт

65' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Одгор Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Утрехт выполняет удар от ворот.

60' Айман Азхиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Утрехт выполняет удар от ворот.

59' Бакари Саид из команды Ваалвейк навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

58' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

58' Гаари Жюрьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Рамселар Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Г О О О О О Л - Дувикас Анастасиос из команды Утрехт забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Etienne Vaessen прыгнул вправо!

51' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

51' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Ваалвейк

48' Рамселар Барт имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

46' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля