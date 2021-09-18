Голландия: Эредивизие 2021-2022
Утрехт
2:2
Конец матча
Стадион: Галгенваард Зрители: 16000
Ваалвейк
1:0
4' ГолГустафссон Симон
1:0
8' Не забитый пенальтиОдгор Йенс
1:1
20' ГолОдгор Йенс
27' Желтая карточкаЯнссен Виллем
1:2
45' ГолБюттнер Александер
2:2
52' ПенальтиДувикас Анастасиос
69' Желтая карточкаКрамер Михил
90' Желтая карточкаВассен Этьенн
90' Желтая карточкаДанеелс Леннерд
90' Undefined phrase: football_event_Ван дер Хорн Майк
29
Силла
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Бакари СаидНападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
8'
1:0
20'
1:1
27'
45'
52'
69'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.6
|2.
|Дувикас Анастасиос
|2 (1)
|0.4
|3.
|Янссен Виллем
|1
|0.2
|4.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.2
|5.
|Махер Адам
|1
|0.2
|6.
|Силла Мусса
|1
|0.2
|7.
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|8.
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|9.
|Моконо Сильян
|0
|0
|10.
|Тимбер Квинтен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|3
|0.6
|2.
|Одгор Йенс
|2
|0.4
|3.
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.2
|4.
|Бюттнер Александер
|1
|0.2
|5.
|Бакари Саид
|1
|0.2
|6.
|Анита Вурнон
|0
|0
|7.
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|8.
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янссен Виллем
|3
|0
|2.
|Махер Адам
|2
|0
|3.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|4.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|5.
|Керк Джирано
|1
|0
|6.
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|7.
|Силла Мусса
|1
|0
|8.
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крамер Михил
|3
|0
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|3.
|Вассен Этьенн
|2
|0
|4.
|Бюттнер Александер
|1
|0
|5.
|Одгор Йенс
|1
|0
|6.
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|7.
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|8.
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Утрехт
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Ваалвейк
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4Твенте 1:0 Утрехт Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Утрехт 3:1 Фейеноорд Гронинген 0:0 Утрехт
Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Венеция Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт Утрехт 1:0 Гронинген Утрехт 1:1 ПСВ
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ваалвейк 1:2 Витесс Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк Херенвен 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар
Ваалвейк 4:2 Ломмель Хераклес 4:1 Ваалвейк Рода 2:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Твенте ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 4
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|22 - 1
|13
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|4.
|Херенвен
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Утрехт
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|6.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|7.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Витесс
|4
|2
|0
|2
|3 - 9
|6
|9.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|10.
|Ваалвейк
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Гронинген
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Гронинген
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Витесс
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|3.
|Виллем II
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|7.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Гронинген
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|10.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|11.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|14.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|1
|2.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|3
|0
|3
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|1
|5.
|Камбюр
|Якобс Ями
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|3.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|4.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|5.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|1