  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
1:0
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
29' Желтая карточка
Elikia Mbinga
46' Undefined phrase: football_event_
Наубер Геррит
49' Желтая карточка
Керстен Сэм
66' Желтая карточка
Кюйперс Бас
1:0
77' Гол
Ботос Яннис-Фивос
90'+5
1
Хан
Уорнер
20
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
2
Люкассен
Бойд
8
Брауэрс
Люк
7
Martjin
Berden
10
Ромменс
Филипп
19
Ogechika
Heil
29
Кардона
Марк
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
15
Керстен
Сэм
3
Вут
Симен
4
Накаяма
Юта
13
Штридер
Рико
32
Elikia
Mbinga
20
Ван
Ден
Белт
Томас
5
Паал
Кеннет
9
Тедич
Слободан
45
Chardi
Landu
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

29'
 
Elikia Mbinga
46'
 
Редан Дайшон
Паал Кеннет
46'
 
Хюйбертс Дин
Elikia Mbinga
46'
Наубер Геррит
 
49'
 
Керстен Сэм
52'
Ботос Яннис-Фивос
Ромменс Филипп
 
52'
Кордоба Иньиго
Martjin Berden
 
52'
Оратмангун Рагнар
Ogechika Heil
 
66'
Кюйперс Бас
 
72'
Лидберг Исак
Кардона Марк
 
74'
 
Кастанер Жервейн
Тедич Слободан
77'
Ботос Яннис-Фивос
(Дейл Матс)
1:0
82'
 
Колвейк Райан
Штридер Рико
82'
 
Рейндерс Элиано
Ван Ден Белт Томас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботос Яннис-Фивос 2 0.4
2. Баккер Юстин 1 (1) 0.2
3. Кордоба Иньиго 1 0.2
4. Брауэрс Люк 1 0.2
5. Кюйперс Бас 0 0
6. Дейл Матс 0 0
7. Люкассен Бойд 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Гоу Эхед Иглс
# Игрок      
1. Кюйперс Бас 2 0
2. Наубер Геррит 1 0
3. Лидберг Исак 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Керстен Сэм 1 1
2. Клемент Пелле 1 0
3. Редан Дайшон 1 0
4. Ван Ден Белт Томас 1 0
5. Рейндерс Элиано 1 0
6. Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гоу Эхед Иглс 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)
 ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Бохум 0:2 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс
Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 5:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =2 -12
ПЕК Зволле 0:2 Аякс Виллем II 1:0 ПЕК Зволле НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 Витесс
Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс

Последние игры между собой

Гоу Эхед Иглс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 12
ПЕК Зволле: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 4
Гоу Эхед Иглс 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Гоу Эхед Иглс Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 2:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие Гоу Эхед Иглс 2:3 ПЕК Зволле Кубок ПЕК Зволле 0:0 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 0:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 3:1 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 1:3 ПЕК Зволле Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:0 Гоу Эхед Иглс Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Гоу Эхед Иглс 0:1 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:0 Гоу Эхед Иглс Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:0 Гоу Эхед Иглс Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:0 Гоу Эхед Иглс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 22 - 1 13
2. ПСВ 0:0 5 4 1 0 14 - 3 13
3. Виллем II 5 3 1 1 6 - 5 10
4. Херенвен 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Утрехт 5 2 2 1 9 - 4 8
6. НЕК Неймеген 5 2 2 1 4 - 6 8
7. Фейеноорд 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Витесс 4 2 0 2 3 - 9 6
9. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
10. Гоу Эхед Иглс 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Ваалвейк 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Гронинген 5 1 2 2 6 - 9 5
13. Спарта Роттердам 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
16. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 3 - 5 3
17. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ПСВ 0:0 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Гоу Эхед Иглс 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
9. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Фейеноорд 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Ваалвейк 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Витесс 3 2 0 1 3 - 6 6
3. Виллем II 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Аякс 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Фейеноорд 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
7. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
8. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
10. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
11. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
15. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
17. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 1
2. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
3. Аякс Тадич Душан 3 0 3
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0 1
5. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Утрехт Янссен Виллем 3 0
2. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
3. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
4. Хераклес Фадига Ноа 3 0
5. Гронинген Те Вирик Мик 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 1:0 ПЕК Зволле онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 