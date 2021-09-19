Голландия: Эредивизие 2021-2022
Гоу Эхед Иглс
1:0
Конец матча
Стадион: Де Аделарсхорст
ПЕК Зволле
29' Желтая карточкаElikia Mbinga
46' Undefined phrase: football_event_Наубер Геррит
49' Желтая карточкаКерстен Сэм
66' Желтая карточкаКюйперс Бас
1:0
77' ГолБотос Яннис-Фивос
20
Дейл
Матс
29
Кардона
Марк
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
45
Chardi
Landu
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Chardi LanduНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Пабай МаркЗащитник
- Полузащитник
-
19 Редан ДайшонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Art Langeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
29'
46'
49'
66'
77'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.4
|2.
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.2
|3.
|Кордоба Иньиго
|1
|0.2
|4.
|Брауэрс Люк
|1
|0.2
|5.
|Кюйперс Бас
|0
|0
|6.
|Дейл Матс
|0
|0
|7.
|Люкассен Бойд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кюйперс Бас
|2
|0
|2.
|Наубер Геррит
|1
|0
|3.
|Лидберг Исак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Керстен Сэм
|1
|1
|2.
|Клемент Пелле
|1
|0
|3.
|Редан Дайшон
|1
|0
|4.
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|5.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|6.
|Elikia Mbinga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гоу Эхед Иглс
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Бохум 0:2 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс
Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 5:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =2 -12ПЕК Зволле 0:2 Аякс Виллем II 1:0 ПЕК Зволле НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 Витесс
Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс
Последние игры между собой
Гоу Эхед Иглс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 12
ПЕК Зволле: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 4
ПЕК Зволле 2:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие Гоу Эхед Иглс 2:3 ПЕК Зволле Кубок ПЕК Зволле 0:0 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 0:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 3:1 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 1:3 ПЕК Зволле Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:0 Гоу Эхед Иглс Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Гоу Эхед Иглс 0:1 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:0 Гоу Эхед Иглс Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:0 Гоу Эхед Иглс Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:0 Гоу Эхед Иглс Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|22 - 1
|13
|2.
|ПСВ
|0:0
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|4.
|Херенвен
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Утрехт
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|6.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|7.
|Фейеноорд
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Витесс
|4
|2
|0
|2
|3 - 9
|6
|9.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Ваалвейк
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Гронинген
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|13.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|16.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ПСВ
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Фейеноорд
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Гронинген
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Витесс
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|3.
|Виллем II
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Фейеноорд
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|8.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Гронинген
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|10.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|11.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|15.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|1
|2.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|3
|0
|3
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|1
|5.
|Камбюр
|Якобс Ями
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|3.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|4.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|5.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|1