Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Игра остановлена из-за технических проблем.

90' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Дейл Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Редан Дайшон делает скидку назад вдоль ворот

87' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Хорошую попытку сделал Кастанер Жервейн . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Ботос Яннис-Фивос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Г О О О О Л - Ботос Яннис-Фивос забивает с правой ноги!

76' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Кордоба Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Дейл Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Матч возобновлен

67' Хюйбертс Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Кюйперс Бас получил желтую карточку от судьи

66' Хорошую попытку сделал Оратмангун Рагнар . Удар в створ, но вратарь начеку

65' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Шанс! Chardi Landu из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо

57' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Кардона Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Хорошую попытку сделал Тедич Слободан . Удар в створ, но вратарь начеку

53' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Warner Hahn отбил мяч на угловой после удара Chardi Landu из штрафной площади.

51' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Керстен Сэм получил желтую карточку от судьи

48' Матч возобновлен

48' После проверки VAR рефери поменял решение - ПЕК Зволле не будет бить пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.