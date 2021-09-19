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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
0:2
Второй тайм: 46'

Стадион:
Твенте
0'
0:1
3' Гол
Проппер Робин
18' Желтая карточка
Брама Вут
39' Желтая карточка
Садилек Михал
42' Желтая карточка
Духи Данило
0:2
45' Пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
45' Желтая карточка
Шуберт Маркус
45' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
46'
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
8
Тронстад
Сондре
21
Беро
Матуш
32
Виттек
Максимилиан
14
Таннан
Уссама
7
Икома
Луис
11
Фредериксен
Николай
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
23
Садилек
Михал
19
Зерруки
Рамиз
6
Брама
Вут
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
Витесс
3-4-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Проппер Робин
(Садилек Михал)
18'
 
Брама Вут
39'
 
Садилек Михал
42'
Духи Данило
 
45'
0:2
Ван Волфсвинкель Рикки
45'
Шуберт Маркус
 
45'
 
Зерруки Рамиз
46'
Дарфалу Усама
Фредериксен Николай
 
46'
Корнелисс Энцо
Расмуссен Якоб
 
46'
Гбоо Янн
Таннан Уссама
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Духи Данило 1 0.2
2. Фредериксен Николай 1 0.2
3. Гбоо Янн 1 0.2
4. Виттек Максимилиан 0 0
5. Дарфалу Усама 0 0
6. Манхуф Миллион 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Проппер Робин 3 0.6
2. Ван Волфсвинкель Рикки 2 (1) 0.4
3. Мениг Квинси 0 0
4. Садилек Михал 0 0
5. Mees Hilgers 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Беро Матуш 2 0
2. Виттек Максимилиан 2 0
3. Ороз Алоис 2 0
4. Базур Рихедли 1 0
5. Таннан Уссама 1 0
6. Духи Данило 1 0
7. Бёйтинк Томас 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Илич Лука 1 1
2. Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
3. Мениг Квинси 2 0
4. Садилек Михал 2 0
5. Брама Вут 1 0
6. Лимниос Димитрис 1 0
7. Смал Гийс 1 0
8. Manfred Ugalde 1 0
9. Mees Hilgers 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0
 Твенте 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Мура 0:2 Витесс Ваалвейк 1:2 Витесс Аякс 5:0 Витесс Витесс 2:1 Андерлехт
Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес
Твенте Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Твенте 1:0 Утрехт Камбюр 2:0 Твенте Твенте 1:1 Аякс Фортуна Ситтард 2:1 Твенте
Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте

Последние игры между собой

Витесс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Твенте: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Твенте 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 Твенте Эредивизие Витесс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:3 Витесс Эредивизие
Витесс 5:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Витесс Эредивизие Твенте 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Твенте Эредивизие Витесс 1:4 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Витесс Эредивизие Твенте 1:0 Витесс Эредивизие Твенте 5:0 Витесс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 22 - 1 13
2. ПСВ 5 4 0 1 14 - 7 12
3. Виллем II 5 3 1 1 6 - 5 10
4. Херенвен 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Фейеноорд 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Утрехт 5 2 2 1 9 - 4 8
7. НЕК Неймеген 5 2 2 1 4 - 6 8
8. Твенте 2:0 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Гоу Эхед Иглс 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Витесс 0:2 5 2 0 3 3 - 11 6
11. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
12. Ваалвейк 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Гронинген 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Спарта Роттердам 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 7 4
16. АЗ Алкмаар 1:1 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Хераклес 1:1 4 0 2 2 2 - 5 2
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Гоу Эхед Иглс 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
9. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Твенте 2:0 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Ваалвейк 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Хераклес 1:1 3 0 1 2 1 - 4 1
16. АЗ Алкмаар 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Витесс 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
2. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Витесс 0:2 3 2 0 1 3 - 6 6
4. Виллем II 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Аякс 2 1 1 0 3 - 1 4
6. АЗ Алкмаар 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
8. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
9. Твенте 2:0 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
11. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Хераклес 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
16. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
17. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 1
2. Фейеноорд Линссен Брайан 4 0 0
3. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
4. Аякс Тадич Душан 3 0 3
5. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Утрехт Янссен Виллем 3 0
2. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
3. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
4. Хераклес Фадига Ноа 3 0
5. Гронинген Те Вирик Мик 1 1
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Твенте
3.99
6.20
4.20
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