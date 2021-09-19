Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Зерруки Рамиз грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

47' Шуберт Маркус грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

46' Г О О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Маркус Шуберт прыгнул не в ту сторону.

46' После проверки VAR судья не изменил решения - Твенте пробьет пенальти!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' Духи Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Маркус Шуберт не дал случится голу! Лимниос Димитрис должен был забивать, но Маркус Шуберт сделал отличный сейв

43' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Духи Данило совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Твенте

39' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Садилек Михал совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Даса Элазар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Лимниос Димитрис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Трупе Джованни из команды Твенте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

34' Удар от ворот произведет Твенте

33' Опасность! Базур Рихедли из команды Витесс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

32' Таннан Уссама пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

32' Даса Элазар из команды Витесс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

31' Ларс Уннерсталль отбил мяч на угловой после удара Икома Луис из штрафной площади.

31' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Расмуссен Якоб из команды Витесс

30' Твенте выполняет удар от ворот.

29' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Твенте

27' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Твенте выполняет удар от ворот.

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

20' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Судья подбегает и показывает Брама Вут из команды Твенте отложенную желтую карточку за фол.

18' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Витесс выполняет удар от ворот.

11' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Твенте

10' Лимниос Димитрис имел все шансы забить, но Маркус Шуберт сделал отличный сейв!

9' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Твенте будет все-таки засчитан.

4' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

3' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Витесс выполняет удар от ворот.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Твенте начинает с центра поля