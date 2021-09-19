Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

92' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Ларс Уннерсталль не дал случится голу! Тронстад Сондре должен был забивать, но Ларс Уннерсталль сделал отличный сейв

90' Маркус Шуберт отбил мяч на угловой после удара Мисиджан Вирджил из штрафной площади.

88' Хорошую попытку сделал Влап Михел . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Витесс

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Духи Данило нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

81' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Твенте

80' Виттек Максимилиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

79' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Mees Hilgers получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Mees Hilgers на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Проппер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Тронстад Сондре пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

76' Manfred Ugalde выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Твенте

73' Тронстад Сондре не смог попасть в створ ударом издали

72' Базур Рихедли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Mees Hilgers выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Зерруки Рамиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Твенте выполняет удар от ворот.

64' Гбоо Янн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Садилек Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Г О О О О Л - Влап Михел забивает с левой ноги!

59' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Беро Матуш получает желтую карточку за неспортивное поведение

58' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Витесс

56' Шуберт Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Шуберт Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Лимниос Димитрис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Твенте выполняет удар от ворот.

52' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Твенте

52' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Mees Hilgers из команды Твенте

50' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Беро Матуш из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе