Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
3' ГолПроппер Робин
18' Желтая карточкаБрама Вут
39' Желтая карточкаСадилек Михал
42' Желтая карточкаДухи Данило
0:2
45' ПенальтиВан Волфсвинкель Рикки
45' Желтая карточкаШуберт Маркус
45' Желтая карточкаЗерруки Рамиз
0:3
56' ГолПроппер Робин
58' Желтая карточкаБеро Матуш
0:4
60' ГолВлап Михел
1:4
62' ГолДарфалу Усама
85' Вторая желтая карточкаДухи Данило
21
Беро
Матуш
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Япи РомарикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
-
36 Luca Everink
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
0:1
18'
39'
42'
45'
45'
45'
56'
0:3
58'
60'
62'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 8
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дарфалу Усама
|1
|0.2
|2.
|Духи Данило
|1
|0.2
|3.
|Фредериксен Николай
|1
|0.2
|4.
|Гбоо Янн
|1
|0.2
|5.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|6.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Проппер Робин
|4
|0.8
|2.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2 (1)
|0.4
|3.
|Влап Михел
|1
|0.2
|4.
|Мениг Квинси
|0
|0
|5.
|Трупе Джованни
|0
|0
|6.
|Садилек Михал
|0
|0
|7.
|Mees Hilgers
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беро Матуш
|3
|0
|2.
|Духи Данило
|1
|1
|3.
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|4.
|Ороз Алоис
|2
|0
|5.
|Базур Рихедли
|1
|0
|6.
|Таннан Уссама
|1
|0
|7.
|Шуберт Маркус
|1
|0
|8.
|Бёйтинк Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Илич Лука
|1
|1
|2.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|3.
|Мениг Квинси
|2
|0
|4.
|Садилек Михал
|2
|0
|5.
|Брама Вут
|1
|0
|6.
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|7.
|Смал Гийс
|1
|0
|8.
|Manfred Ugalde
|1
|0
|9.
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|10.
|Mees Hilgers
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Твенте
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Мура 0:2 Витесс Ваалвейк 1:2 Витесс Аякс 5:0 Витесс Витесс 2:1 Андерлехт
Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес
Твенте Последние 20 матчей: +5 =5 -10Твенте 1:0 Утрехт Камбюр 2:0 Твенте Твенте 1:1 Аякс Фортуна Ситтард 2:1 Твенте
Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте
Последние игры между собой
Витесс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Твенте: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Витесс 5:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Витесс Эредивизие Твенте 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Твенте Эредивизие Витесс 1:4 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Витесс Эредивизие Твенте 1:0 Витесс Эредивизие Твенте 5:0 Витесс Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|22 - 1
|13
|2.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 7
|12
|3.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|4.
|Херенвен
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Фейеноорд
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Утрехт
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|7.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|8.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|4 - 13
|6
|12.
|Ваалвейк
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Гронинген
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Хераклес
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Витесс
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|4.
|Виллем II
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|8.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Гронинген
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|11.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|1
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|4
|0
|0
|3.
|Твенте
|Проппер Робин
|4
|0
|0
|4.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
|5.
|Аякс
|Тадич Душан
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|3.
|Витесс
|Беро Матуш
|3
|0
|4.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|5.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0