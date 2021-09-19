Второй тайм

96' Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' ПСВ выполняет удар от ворот.

95' Дессерс Сириль не смог попасть в створ ударом издали

94' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Хорошую попытку сделал Доан Рицу . Удар в створ, но вратарь начеку

92' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Г О О О О Л - Дессерс Сириль забивает с правой ноги!

91' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

90' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Фанатам команды ПСВ все осточертело. Они покидают трибуны.

87' Сегодняшная посещаемость составляет 24356 болельщиков

87' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

87' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

85' Г О О О О Л - Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

85' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Матч возобновлен

84' Кекчю Оркун совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Ох, нехорошо это выглядит. Педерсен Маркус Гольмгрен получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Педерсен Маркус Гольмгрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

79' Маласиа Тирелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Маласиа Тирелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Удар от ворот произведет Фейеноорд

76' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

76' Маласиа Тирелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Судье надоело, что Сенеси Маркос тянет время и он наказал его горчичником

74' ПСВ выполняет удар от ворот.

74' Линссен Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

73' Супер-замена от тренера! Линссен Брайан только вышел на поле и уже забил!

72' Отличный командный гол!

71' Г О О О О Л - Линссен Брайан забивает с правой ноги!

70' Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

69' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

66' Винисиус Карлос из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Синистерра Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Удар от ворот произведет Фейеноорд

62' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Рамальо Андре нанес удар головой, но Джастин Бейло спокойно отбил мяч.

60' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Фейеноорд

58' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

56' Тоорнстра Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Педерсен Маркус Гольмгрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

49' Тезе Джордан из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.