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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Вайле
1:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Виборг
0'
0:1
14' Гол
Sebastian Groenning
1:1
36' Гол
Джорджевич Лука
43'
13
Грютебуст
Стен
44
Хенриксен
Тобиас
5
Манджрекар
Джеймс
4
Опоку
Джером
3
Давидсен
Вильормур
10
Соуза
Аллан
II
7
Драмме
Муамаду
33
Hans
Hollsberg
11
Муколли
Арбнор
9
Понсе
Андрес
19
Джорджевич
Лука
1
Lucas
Lund
Pedersen
5
Путрос
Франс
Диа
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Jacob
Bonde
30
Ibrahim
Said
9
Sebastian
Groenning
11
Грот
Джей-Рой
Вайле
4-4-2
Виборг
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Sebastian Groenning
(Лонвейк Джастин)
36'
Джорджевич Лука
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фагир Вахид 2 0.22
2. Эммануилидис Димитриос 1 0.11
3. Джорджевич Лука 1 0.11
4. Колингер Денис 1 0.11
5. Скооп Якоб 0 0
6. Ямга Кевин 0 0
7. Кустович Кевин 0 0
Виборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sebastian Groenning 3 0.33
2. Крамер Ларс II 2 0.22
3. Jacob Bonde 2 (1) 0.22
4. Christian Soerensen II 1 0.11
5. Jeppe Groenning 1 0.11
6. Ibrahim Said 1 0.11
7. Mads Lauritsen 1 0.11
8. Younes Bakiz 1 0.11
9. Лонвейк Джастин 0 0
10. Tobias Bech 0 0
11. Sofus Berger 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Колингер Денис 4 0
2. Муколли Арбнор 3 0
3. Эзатолахи Саид 2 0
4. Фагир Вахид 2 0
5. Скооп Якоб 1 0
6. Соуза Аллан II 1 0
7. Манджрекар Джеймс 1 0
8. Hans Hollsberg 1 0
Виборг
# Игрок      
1. Christian Soerensen II 3 0
2. Jeppe Groenning 3 0
3. Jacob Bonde 3 0
4. Крамер Ларс II 3 0
5. Ibrahim Said 2 0
6. Путрос Франс Диа 2 0
7. Mads Lauritsen 2 0
8. Sebastian Groenning 2 0
9. Лонвейк Джастин 2 0
10. Younes Bakiz 2 0
11. Tobias Bech 2 0
12. Jeff Mensah 1 0
13. Sofus Berger 1 0
14. Lucas Lund Pedersen 1 0
15. Lars Friis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 0 25% (1) 75% (3) 0 0
 Виборг 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Орхус 1:0 Вайле Vordingborg 0:2 Вайле Хольштайн Киль 1:2 Вайле Вайле 0:4 Копенгаген
Нордшелланн 3:1 Вайле Вайле 0:1 Ольборг Митьюлланд 4:1 Вайле Вайле 2:2 Брондбю Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 0:2 Раннерс Вайле 1:0 Любек Вайле 5:1 Эсбьерг Вайле 1:1 Ольборг Вайле 0:5 Силькеборг Колдинг 3:3 Вайле Вайле 2:2 Люнгбю Ольборг 2:1 Вайле Вайле 2:2 Оденсе Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле
Виборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Виборг 2:3 Ольборг Фредерисия 1:1 Виборг Сённерйюск 2:2 Виборг Виборг 2:0 Орхус
Виборг 1:2 Раннерс Силькеборг 4:1 Виборг Виборг 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Виборг Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг Виборг 4:0 Эсбьерг

Последние игры между собой

Вайле: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Виборг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Вайле 3:4 Виборг Товарищеские матчи Вайле 1:1 Виборг Первый дивизион Виборг 3:4 Вайле Первый дивизион Вайле 4:1 Виборг Первый дивизион
Виборг 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 3:1 Виборг Первый дивизион Виборг 2:0 Вайле Первый дивизион Виборг 3:0 Вайле Товарищеские матчи Виборг 3:3 Вайле Первый дивизион Вайле 0:1 Виборг Первый дивизион Виборг 1:1 Вайле Первый дивизион Вайле 2:2 Виборг Первый дивизион Виборг 1:1 Вайле Первый дивизион Виборг 1:0 Вайле Первый дивизион Вайле 2:0 Виборг Первый дивизион Вайле 0:0 Виборг Первый дивизион Виборг 2:1 Вайле Первый дивизион Виборг 2:3 Вайле Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 6 2 0 19 - 5 20
2. Митьюлланд 8 6 0 2 15 - 5 18
3. Ольборг 9 5 3 1 13 - 7 18
4. Раннерс 3:1 9 5 2 2 13 - 9 17
5. Нордшелланн 1:3 9 4 1 4 12 - 11 13
6. Силькеборг 8 2 5 1 8 - 7 11
7. Оденсе 9 2 4 3 11 - 15 10
8. Виборг 1:1 9 2 3 4 12 - 16 9
9. Брондбю 8 1 5 2 11 - 12 8
10. Орхус 8 1 3 4 6 - 12 6
11. Сённерйюск 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Вайле 1:1 9 0 2 7 5 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 3 0 1 10 - 3 9
2. Ольборг 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Раннерс 3:1 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Нордшелланн 1:3 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Брондбю 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Оденсе 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Орхус 5 1 2 2 6 - 8 5
10. Сённерйюск 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Виборг 1:1 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Вайле 1:1 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 4 0 0 11 - 1 12
2. Раннерс 3:1 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Митьюлланд 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Ольборг 5 2 3 0 7 - 5 9
5. Виборг 1:1 5 1 3 1 7 - 9 6
6. Нордшелланн 1:3 5 2 0 3 5 - 7 6
7. Оденсе 5 1 2 2 6 - 9 5
8. Силькеборг 4 0 3 1 2 - 5 3
9. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
10. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
11. Сённерйюск 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Вайле 1:1 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 1
3. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ольборг Альманн Якоб 4 0
2. Орхус Поульсен Николай 4 0
3. Вайле Колингер Денис 4 0
4. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 4 0
5. Ольборг Теландер Расмус 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Виборг
9.32
5.58
1.82
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