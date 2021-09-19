Первый тайм

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Джорджевич Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Джорджевич Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Якоб Бонд не смог попасть в створ ударом издали

39' Удар от ворот произведет Вайле

38' Игрок команды Виборг исполняет передачу

37' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вайле будет все-таки засчитан.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Г О О О О О Л - Джорджевич Лука из команды Вайле легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

36' Плохо сыграл Лукас Лунд Педерсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Джером Опоку из команды Вайле отправил кросс в штрафную...

36' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Виборг выполняет удар от ворот.

32' Понсе Андрес нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

32' Джером Опоку из команды Вайле делает передачу одноклубнику.

31' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Вайле

29' Грютебуст Стен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Удар от ворот произведет Вайле

27' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Кристиан Соренсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Кристиан Соренсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Кристиан Соренсен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

24' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Лукас Лунд Педерсен не дал случится голу! Муколли Арбнор должен был забивать, но Лукас Лунд Педерсен сделал отличный сейв

23' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Джером Опоку делает длинную передачу вперед

22' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Вайле

21' Ибрагим Саид нанес удар, но промахнулся очень сильно.

20' Удар от ворот произведет Виборг

20' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор , обводя своих соперников

19' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Виборг

19' Муколли Арбнор не смог попасть в створ ударом издали

17' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

14' Г О О О О Л - Себастьян Гронинг забивает с правой ноги!

14' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Ибрагим Саид из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

13' Игрок команды Виборг совершает фол

13' Грот Джей-Рой пробует нанести удар издали, но Стен Грютебуст держит все под контролем

12' Удар от ворот произведет Виборг

12' Муколли Арбнор не смог попасть в створ ударом издали

12' Себастьян Гронинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Hans Hoellsberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Давидсен Вильормур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Вайле

4' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Вайле

1' Себастьян Гронинг из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Виборг начинает с центра поля