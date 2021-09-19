Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:1
14' ГолSebastian Groenning
1:1
36' ГолДжорджевич Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Соуза АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 Heron
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jacob BondeПолузащитник
-
30 Ibrahim SaidНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Sofus Berger
-
31 Tobias Bech
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
36'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фагир Вахид
|2
|0.22
|2.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.11
|3.
|Джорджевич Лука
|1
|0.11
|4.
|Колингер Денис
|1
|0.11
|5.
|Скооп Якоб
|0
|0
|6.
|Ямга Кевин
|0
|0
|7.
|Кустович Кевин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sebastian Groenning
|3
|0.33
|2.
|Крамер Ларс II
|2
|0.22
|3.
|Jacob Bonde
|2 (1)
|0.22
|4.
|Christian Soerensen II
|1
|0.11
|5.
|Jeppe Groenning
|1
|0.11
|6.
|Ibrahim Said
|1
|0.11
|7.
|Mads Lauritsen
|1
|0.11
|8.
|Younes Bakiz
|1
|0.11
|9.
|Лонвейк Джастин
|0
|0
|10.
|Tobias Bech
|0
|0
|11.
|Sofus Berger
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Колингер Денис
|4
|0
|2.
|Муколли Арбнор
|3
|0
|3.
|Эзатолахи Саид
|2
|0
|4.
|Фагир Вахид
|2
|0
|5.
|Скооп Якоб
|1
|0
|6.
|Соуза Аллан II
|1
|0
|7.
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
|8.
|Hans Hollsberg
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Christian Soerensen II
|3
|0
|2.
|Jeppe Groenning
|3
|0
|3.
|Jacob Bonde
|3
|0
|4.
|Крамер Ларс II
|3
|0
|5.
|Ibrahim Said
|2
|0
|6.
|Путрос Франс Диа
|2
|0
|7.
|Mads Lauritsen
|2
|0
|8.
|Sebastian Groenning
|2
|0
|9.
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|10.
|Younes Bakiz
|2
|0
|11.
|Tobias Bech
|2
|0
|12.
|Jeff Mensah
|1
|0
|13.
|Sofus Berger
|1
|0
|14.
|Lucas Lund Pedersen
|1
|0
|15.
|Lars Friis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
|0
|0
|Виборг
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +5 =6 -9Орхус 1:0 Вайле Vordingborg 0:2 Вайле Хольштайн Киль 1:2 Вайле Вайле 0:4 Копенгаген
Виборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Виборг 2:3 Ольборг Фредерисия 1:1 Виборг Сённерйюск 2:2 Виборг Виборг 2:0 Орхус
Виборг 1:2 Раннерс Силькеборг 4:1 Виборг Виборг 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Виборг Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг Виборг 4:0 Эсбьерг
Последние игры между собой
Вайле: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Виборг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Виборг 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 3:1 Виборг Первый дивизион Виборг 2:0 Вайле Первый дивизион Виборг 3:0 Вайле Товарищеские матчи Виборг 3:3 Вайле Первый дивизион Вайле 0:1 Виборг Первый дивизион Виборг 1:1 Вайле Первый дивизион Вайле 2:2 Виборг Первый дивизион Виборг 1:1 Вайле Первый дивизион Виборг 1:0 Вайле Первый дивизион Вайле 2:0 Виборг Первый дивизион Вайле 0:0 Виборг Первый дивизион Виборг 2:1 Вайле Первый дивизион Виборг 2:3 Вайле Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|8
|6
|2
|0
|19 - 5
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|3.
|Ольборг
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|4.
|Раннерс
|3:1
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|5.
|Нордшелланн
|1:3
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Оденсе
|9
|2
|4
|3
|11 - 15
|10
|8.
|Виборг
|1:1
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|9.
|Брондбю
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|10.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|11.
|Сённерйюск
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Вайле
|1:1
|9
|0
|2
|7
|5 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|2.
|Ольборг
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Силькеборг
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Раннерс
|3:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Нордшелланн
|1:3
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Брондбю
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Орхус
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Сённерйюск
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Виборг
|1:1
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Вайле
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|2.
|Раннерс
|3:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Ольборг
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|Виборг
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|6.
|Нордшелланн
|1:3
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|7.
|Оденсе
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Силькеборг
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|10.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|11.
|Сённерйюск
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Вайле
|1:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0
|2.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|3.
|Вайле
|Колингер Денис
|4
|0
|4.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|5.
|Ольборг
|Теландер Расмус
|3
|0