Второй тайм

94' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Лукас Лунд Педерсен не дал случится голу! Лукас Энгель должен был забивать, но Лукас Лунд Педерсен сделал отличный сейв

93' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Херон из команды Вайле отправил кросс в штрафную...

92' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Херон из команды Вайле отправил кросс в штрафную...

92' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Виборг

90' Драмме Муамаду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Удар от ворот произведет Вайле

87' Виборг выполняет удар от ворот.

87' Hans Hoellsberg оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' После штрафного удара,который нанес Соуза Аллан II мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Муколли Арбнор получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Сегодняшная посещаемость составляет 4675 болельщиков

85' Муколли Арбнор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Удар от ворот произведет Вайле

83' Себастьян Гронинг не смог попасть в створ ударом издали

82' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Вайле

81' Леманс Клинт не смог попасть в створ ударом издали

80' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Херон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Тобиас Бех из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

79' Кустович Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Матч возобновлен

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Кустович Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Тобиас Бех из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

78' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Эммануилидис Димитриос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Вайле

75' ШАНС! Себастьян Гронинг нанес удар с лета, но не попал по воротам!

74' Удар от ворот произведет Вайле

73' ШАНС! Себастьян Гронинг нанес удар с лета, но не попал по воротам!

73' Hans Hoellsberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Лукас Лунд Педерсен не дал случится голу! Эммануилидис Димитриос должен был забивать, но Лукас Лунд Педерсен сделал отличный сейв

72' Отличные скиллы показывает Эммануилидис Димитриос , обводя своих соперников

71' Соуза Аллан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Манджрекар Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Лукас Лунд Педерсен не дал случится голу! Эммануилидис Димитриос должен был забивать, но Лукас Лунд Педерсен сделал отличный сейв

67' Кустович Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Тобиас Бех из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

66' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

65' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

64' Удар от ворот произведет Вайле

63' Крамер Ларс II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Удар от ворот произведет Виборг

62' Муколли Арбнор не смог попасть в створ ударом издали

62' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Тобиас Бех

59' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Джером Опоку наказан за толчок Мадс Лаурицен

57' Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Отличные скиллы показывает Ибрагим Саид, обводя своих соперников

55' Удар от ворот произведет Виборг

55' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Хорошую попытку сделал Муколли Арбнор . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Драмме Муамаду из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Удар от ворот произведет Вайле

52' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Муколли Арбнор получил желтую карточку от судьи

51' Безумный фол. Муколли Арбнор грубо играет против соперника. Пострадал Ибрагим Саид

50' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

46' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля