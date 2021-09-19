Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Сённерйюск
0:0
Второй тайм: 90'
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 7283
Брондбю
7' Желтая карточкаТайво Абдулрахман
34' Желтая карточкаШиембе Кевин
38' Желтая карточкаГреве Матиас
66' Желтая карточкаМахсо Андреас
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
18
Шиембе
Кевин
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michael Boris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
38'
66'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прошшер Даниэл
|2
|0.22
|2.
|Экани Виктор
|1
|0.11
|3.
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.11
|4.
|Реесе Сёрен
|0
|0
|5.
|Тайво Абдулрахман
|0
|0
|6.
|Emil Holm
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уре Микаэль
|4
|0.44
|2.
|Хедлунд Симон
|1
|0.11
|3.
|Радошевич Йосип
|1
|0.11
|4.
|Слимане Анис
|1
|0.11
|5.
|Менса Кевин
|1
|0.11
|6.
|Рустед Сигурд
|1
|0.11
|7.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.11
|8.
|Каппис Кристиан
|1
|0.11
|9.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|10.
|Греве Матиас
|0
|0
|11.
|Бруус Андреас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|2.
|Экани Виктор
|2
|0
|3.
|Корнвиг Эмиль
|2
|0
|4.
|Хассан Рилван
|1
|0
|5.
|Альбек Мадс
|1
|0
|6.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|7.
|Тайво Абдулрахман
|1
|0
|8.
|Emil Holm
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менса Кевин
|2
|0
|2.
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|3.
|Бруус Андреас
|2
|0
|4.
|Шиембе Кевин
|2
|0
|5.
|Хедлунд Симон
|1
|0
|6.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|7.
|Греве Матиас
|1
|0
|8.
|Уре Микаэль
|1
|0
|9.
|Махсо Андреас
|1
|0
|10.
|Рустед Сигурд
|1
|0
|11.
|Френнруп Мортен
|1
|0
|12.
|Каппис Кристиан
|1
|0
|13.
|Скиппер Антон
|1
|0
|14.
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Брондбю
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =2 -11Оденсе 2:1 Сённерйюск Хиллерёд 0:5 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Виборг Копенгаген 2:0 Сённерйюск
Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск
Брондбю Последние 20 матчей: +6 =8 -6Брондбю 0:0 Спарта Прага Брондбю 1:1 Силькеборг Брондбю 2:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург
Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Брондбю: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Брондбю 1:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Брондбю 0:1 Сённерйюск Кубок Сённерйюск 2:1 Брондбю Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Кубок Сённерйюск 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|8
|6
|2
|0
|19 - 5
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|3.
|Ольборг
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|4.
|Раннерс
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|Нордшелланн
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Оденсе
|9
|2
|4
|3
|11 - 15
|10
|8.
|Виборг
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|9.
|Брондбю
|0:0
|9
|1
|6
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|11.
|Сённерйюск
|0:0
|9
|1
|3
|5
|4 - 11
|6
|12.
|Вайле
|9
|0
|2
|7
|5 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|2.
|Ольборг
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Силькеборг
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Раннерс
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Брондбю
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Орхус
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Сённерйюск
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|11.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Вайле
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Ольборг
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|Виборг
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|6.
|Нордшелланн
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|7.
|Оденсе
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Брондбю
|0:0
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
|9.
|Силькеборг
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|10.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|11.
|Сённерйюск
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Вайле
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0
|2.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|3.
|Вайле
|Колингер Денис
|4
|0
|4.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|4
|0
|5.
|Вайле
|Муколли Арбнор
|4
|0