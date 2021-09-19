Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

47' Команда Брондбю играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

44' Удар от ворот произведет Сённерйюск

44' Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали

42' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Хедлунд Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

40' Удар от ворот произведет Брондбю

40' Альбек Мадс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

38' Судья подбегает и показывает Греве Матиас из команды Брондбю отложенную желтую карточку за фол.

36' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удар от ворот произведет Брондбю

35' Прошшер Даниэл из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

34' Шиембе Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

33' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Махсо Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Шиембе Кевин из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Отличные скиллы показывает Прошшер Даниэл , обводя своих соперников

28' Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Прошшер Даниэл нанес удар, мяч был парирован, но Мэдс Хермансен не удержал его в руках.

27' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сённерйюск пробьет пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

24' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

24' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

24' Отличные скиллы показывает Тайво Абдулрахман , обводя своих соперников

23' Удар от ворот произведет Сённерйюск

23' Слимане Анис из команды Брондбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

22' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Прошшер Даниэл нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

20' Эмиль Хольм из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

18' Отличный пас сделал Хедлунд Симон из команды Брондбю . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

18' Тайво Абдулрахман нанес удар, мяч был парирован, но Мэдс Хермансен не удержал его в руках.

17' Радошевич Йосип из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Альбек Мадс из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

13' Отличные скиллы показывает Хедлунд Симон , обводя своих соперников

13' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Сённерйюск

11' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Экани Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Реесе Сёрен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сённерйюск начинает с центра поля